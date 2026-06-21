З Днем літнього сонцестояння 2026: красиві привітання і теплі листівки

Усміхнена дівчинка у вінку з трав. Колаж: Новини.LIVE

Найдовший день у році День літнього сонцестояння ми зустрічаємо сьогодні, 21 червня. Наші предки вважали його особливим часом, коли природа досягає піку своєї сили. Свято — найкращий привід сказати рідним теплі слова.

Новини.LIVE ділиться красивими привітаннями у прозі, віршах та листівках з Днем літнього сонцестояння.

Привітання з Днем літнього сонцестояння 2026 у віршах українською мовою

З днем літнього сонцестояння!

Нехай здійсняться всі бажання.

Хай сонце шлях твій осяє,

Теплом і радістю наповняє.

Здоров'я, щастя, світлих днів,

І найпрекрасніших подій!

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В День літнього сонцестояння

Бажаю щастя, процвітання.

Нехай не зникає любові тепло,

Бажаю, життя, щоб цікавим було!

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Нехай це літнє сонце золоте

Осяє шлях, розжене всі тривоги.

Хай у душі любов твоя цвіте,

І будуть світлими життєві всі дороги!

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У день сонцестояння, в літній час,

Хай магія природи оживає!

Промінчик сонця хай обійме вас,

І кожну мрію в дійсність обертає.

День літнього сонцестояння 2026: привітання у прозі

Вітаю із Днем літнього сонцестояння! Нехай найдовший день року наповнить життя світлом, радістю та душевним теплом.

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Щиро вітаю з Днем літнього сонцестояння! Нехай сонячні промені принесуть вам енергію, сили та бажання втілювати найсміливіші задуми.

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Вітаю з найдовшим днем року! Нехай літнє сонцестояння подарує вам радість, міцне здоров'я, щиру любов і затишок рідного дому.

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Щиро вітаємо вас із Днем літнього сонцестояння! Бажаємо сонячного літа, гармонії в серці та безлічі приводів для усмішок.

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У День літнього сонцестояння бажаю налаштуватися на добро, відпустити зайві тривоги та відкритися новим можливостям. Нехай цей особливий час подарує натхнення та сили для звершень.

Красиві листівки до Дня літнього сонцестояння 2026

Листівки до Дня літнього сонцестояння 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки до Дня літнього сонцестояння 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки до Дня літнього сонцестояння 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки до Дня літнього сонцестояння 2026. Колаж: Новини.LIVE

Раніше ми ділилися, що зробити у літнє сонцестояння, щоб привабити гроші та достаток.

Нагадаємо, ми розповідали, що треба зробити у день літнього сонцестояння, щоб здійснити своє заповітне бажання.