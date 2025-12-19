Видео
Україна
Видео

Последнее новолуние 2025 — как привлечь удачу на следующий год

Ua ru
19 декабря 2025
Новолуние 20 декабря 2025 — как привлечь удачу на следующий год и что нельзя делать
Влияние молодой Луны на жизнь. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 20 декабря, мы встречаем последнее новолуние 2025 года. Это астрологическое событие несет закрытие энергетического года и формирует направление будущего. Именно поэтому так важно знать, как прожить этот день, чтобы в 2026-й с собой прихватить удачу и гармонию.

Новини.LIVE рассказывает, чем особенна молодая Луна в Стрельце, что нельзя делать и как прожить это время, чтобы 2026 год стал успешным.

Когда состоится новолуние в декабре 2025 — точное время

Последнее новолуние 2025 года наступит 20 декабря в 4:05 утра по киевскому времени. Луна будет находиться в знаке Стрельца. А это значит, что энергия дня будет направлена на осознанное завершение старого и подготовку к новому. Стрелец, управляемый Юпитером, не позволяет оставаться в рамках мелких забот — он открывает перспективы, призывает думать глобально и смело определять собственные цели на следующий год.

 

Когда состоится новолуние в декабре 2025 — точное время
Новолуние в Стрельце. Фото: pexels.com

Какую энергетику несет новолуние и как оно повлияет на жизнь

Как отмечают астрологи, новолуние — это точка отсчета, период энергетической тишины. Поэтому в этот день не стоит рассчитывать на быстрые результаты или громкие прорывы. Зато активируется интуиция. Можно услышать от себя честные ответы.

Стрелец смещает фокус с контроля на веру, с мелких задач — на большое видение. Это новолуние помогает увидеть, где вы жили "на автопилоте". Его влияние ощущается не сразу, но постепенно формирует новое направление жизни.

Чем особенна молодая Луна в декабре 2025 года

Это финальное новолуние года, и именно поэтому оно имеет двойную роль: завершает темы 2025-го и задает энергетический вектор 2026 года. Также эта молодая Луна близка к зимнему солнцестоянию, поэтому усиливает процессы подведения итогов и формирования намерений. Она не поддерживает иллюзий, зато помогает мягко отпустить то, что больше не служит.

 

Какую энергетику несет новолуние и как оно повлияет на жизнь
Влияние молодой Луны на жизнь. Фото: Новини.LIVE

Что нельзя делать 20 декабря

В день новолуния важно:

  • не начинать важные дела, проекты, финансовые сделки, ведь они могут завершиться крахом;
  • не конфликтовать и не выяснять отношения;
  • не принимать импульсивных решений;
  • не перегружать себя физически и эмоционально;
  • не занимать деньги в долг и не брать в долг;
  • не зацикливаться на страхах, обидах и негативных мыслях.

Что стоит сделать в день новолуния в Стрельце

Этот день создан не для действий, а для настройки:

  • подвести итоги месяца и года — запишите, что удалось сделать, что пока осталось нереализованным;
  • очистить пространство и мысли — уберите в доме, на рабочем месте, очистите помещение благовониями, примите ванну с солью;
  • побыть наедине с собой — проведите время, прислушиваясь к себе;
  • восстановить режим сна и энергии;
  • осторожно сформулировать намерения без жестких сроков.

 

Что стоит сделать в день новолуния в Стрельце
Новолуние в Стрельце. Фото: pexels.com

Как использовать это новолуние, чтобы обеспечить себя максимальным успехом в 2026 году

Как рассказали специалисты по астрологии и энергопрактике изданию RUSSH, намерения этого новолуния лучше всего формулировать как образ жизни и состояние, в котором вы хотите прожить 2026 год.

Именно это новолуние в Стрельце способно дать толчок к осуществлению самых заветных мечтаний. Стрелец поддерживает цели, связанные с развитием, обучением, свободой, путешествиями, финансовым ростом.

Чтобы сформулировать намерение стоит придерживаться нескольких простых принципов:

1. Используйте настоящее время

Намерение должно звучать так, будто оно уже реализуется. Пример: "Мой дом наполнен гармонией и теплом".

2. Концентрируйтесь на состоянии или ощущении, а не на конкретных событиях

Не стоит писать "получить повышение до 1 июня". Лучше — о результате, который почувствуете. Пример:"Я чувствую финансовую стабильность и свободу".

3. Исключайте частицу "не"

Фокусируйтесь на том, что вы хотите привлечь, а не на том, от чего отказываетесь.

Неправильно: "Я не боюсь перемен"

Правильно: "Я открыт к новым возможностям и изменениям"

4. Используйте позитивные слова и эмоции

Слова с энергией "роста", "свободы", "гармонии", "успеха" работают лучше всего.

После формирования намерений важно отпустить контроль и позволить процессам разворачиваться естественно. Именно так энергия этого новолуния закладывает прочный фундамент будущих изменений.

Как новолуние в Стрельце повлияет на каждый знак Зодиака и что оно изменит.

Каким знакам Зодиака новолуние принесет исцеление по предсказанию карт Таро.

Каким знакам Зодиака последнее новолуние 2025 года подарит настоящее счастье.

