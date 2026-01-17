Новолуние в Козероге 18 января 2026 — гороскоп для всех знаков Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Первое новолуние 2026 года — важное астрологическое событие, обещающее стать мощным энергетическим толчком для новых начинаний и внутренних изменений. Это новолуние пройдет под влиянием целеустремленного и амбициозного знака Козерога, который особенно благоприятствует тем, кто готов ставить перед собой большие цели и действовать.

Новини.LIVE со ссылкой на keen рассказывает, что принесет новолуние в Козероге 18 января 2026 года каждому знаку Зодиака.

Гороскоп на новолуние в Козероге 18 января 2026 года для всех знаков Зодиака

Овен

Новая Луна поможет вам направить энергию на долгосрочные цели. Выберите одну цель и определите маленькие ежедневные шаги, которые приближают к ее достижению.

Телец

Это новолуние обращает ваше внимание на ресурсы, внутренние ценности и стабильность. Сейчас стоит выбрать финансовую или жизненную цель, к которой вы сможете идти шаг за шагом. Достаточно одной полезной привычки — планирование бюджета, сбережений, заботы о себе или сбалансированного питания.

Близнецы

Вы наконец сможете сосредоточиться и перестать распылять энергию на лишнее. 18 января выберите одну идею, которую хотите реализовать, составьте план действий и определите время реализации. Чем проще будет ваш подход, тем быстрее появится ощутимый результат.

Рак

Новолуние в Козероге заставит вас обратить внимание на отношения с окружающими и личные границы. Определите, на что вы готовы идти, а от чего стоит отказаться. Умение честно говорить о своих потребностях укрепит как личные, так и деловые связи.

Лев

Молодая Луна в Козероге подарит вам собранность, желание воплощать творческие идеи в жизнь. Вы имеете все шансы громко заявить о своем таланте. Выберите график, которого сможете придерживаться, и преданно следуйте ему для достижения результатов.

Дева

Энергия новолуния подсказывает: пришло время оптимизировать свою жизнь. Отказывайтесь от лишнего, делегируйте задачи другим, создавайте простые и полезные привычки, заботьтесь о самочувствии.

Весы

Вы сфокусируетесь на доме, семье и эмоциональной стабильности. Вам важно строить отношения, где ответственность распределена поровну. Гармония возможна там, где есть четкие договоренности.

Скорпион

Это новолуние запускает глубокие, но спокойные внутренние изменения. Вы сможете постепенно трансформировать образ мышления и общения. А маленькие ежедневные шаги дадут эффект, который со временем превзойдет ваши ожидания.

Стрелец

Новолуние 18 января призывает вас соединить мечту с реальностью. Выберите одну практическую привычку, которая поддерживает ваше будущее: сбережения, обучение, тренинги или отказ от отвлекающих факторов.

Козерог

Это ваше новолуние и ваша точка обновления. Вы готовы ставить цели, которые соответствуют вашему настоящему "я". Четкий план и реалистичные сроки станут основой успеха на весь 2026 год.

Водолей

Энергия новолуния направлена на внутреннее развитие и долгосрочные планы. Вы можете чувствовать потребность в тишине и подготовке к важному шагу. То, что вы заложите сейчас, впоследствии станет неожиданной, но прочной опорой.

Рыбы

Новолуние в Козероге способствует реализации мечты через людей и совместные проекты. Вам стоит выбрать одну цель и разложить ее на конкретные действия. Практический подход поможет вашей творческой и чувствительной натуре работать на результат.

