Какому знаку Зодиака нужно быть осторожным в полнолуние 5 ноября 2025 года — гороскоп

Суперлуние в Тельце 5 ноября будет иметь чрезвычайно мощное энергетическое влияние на всех представителей зодиакального круга, оно пробудит глубокие эмоции, внутренние конфликты и желание перемен. Как предупреждают астрологи, не всем знакам Зодиака стоит спешить "нырять" в поток этой энергии. Для одного из них этот период может стать настоящим испытанием на выдержку и самоконтроль.

Новини.LIVE рассказывает, какому знаку Зодиака нужно быть особенно внимательным во время Полнолуния 5 ноября и как правильно прожить этот день, чтобы не наделать ошибок.

Кому стоит быть особенно внимательным 5 ноября

Полнолуние 5 ноября происходит в знаке Тельца, который стоит в противоположности к Солнцу в Скорпионе. Это напряжение двух энергий — земной стабильности и глубинных эмоций — создаст непростую астрологическую ось для Скорпионов. Это полнолуние высветит все, что скрывалось в глубине: страхи, сомнения, обиды.

Астрологи предупреждают: любой избыток эмоций, ревности или потребности все контролировать может обернуться против вас. Под влиянием суперлуния вы можете сказать то, о чем потом пожалеете, или сделать шаг, который разрушит хрупкую гармонию в отношениях или на работе.

Особенно внимательно отнеситесь к финансовым вопросам — Телец управляет деньгами, и необдуманные расходы или импульсивные решения в этот день могут привести к неприятностям. Не спешите с важными решениями. В это время интуиция может быть затуманена эмоциями. Лучше переждите сутки, прежде чем подписывать документы, покупать что-то дорогое или делать заявления.

