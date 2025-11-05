Видео
Одному знаку Зодиака нужно быть осторожным в полнолуние 5 ноября

Одному знаку Зодиака нужно быть осторожным в полнолуние 5 ноября

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 08:02
обновлено: 07:24
Какому знаку Зодиака нужно быть осторожным в полнолуние 5 ноября 2025 года — гороскоп
Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Суперлуние в Тельце 5 ноября будет иметь чрезвычайно мощное энергетическое влияние на всех представителей зодиакального круга, оно пробудит глубокие эмоции, внутренние конфликты и желание перемен. Как предупреждают астрологи, не всем знакам Зодиака стоит спешить "нырять" в поток этой энергии. Для одного из них этот период может стать настоящим испытанием на выдержку и самоконтроль.

Новини.LIVE рассказывает, какому знаку Зодиака нужно быть особенно внимательным во время Полнолуния 5 ноября и как правильно прожить этот день, чтобы не наделать ошибок.

Читайте также:

Кому стоит быть особенно внимательным 5 ноября

Полнолуние 5 ноября происходит в знаке Тельца, который стоит в противоположности к Солнцу в Скорпионе. Это напряжение двух энергий — земной стабильности и глубинных эмоций — создаст непростую астрологическую ось для Скорпионов. Это полнолуние высветит все, что скрывалось в глубине: страхи, сомнения, обиды.

 

Какому знаку Зодиака нужно быть осторожным в полнолуние 5 ноября 2025 — Скорпион
Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Астрологи предупреждают: любой избыток эмоций, ревности или потребности все контролировать может обернуться против вас. Под влиянием суперлуния вы можете сказать то, о чем потом пожалеете, или сделать шаг, который разрушит хрупкую гармонию в отношениях или на работе.

Особенно внимательно отнеситесь к финансовым вопросам — Телец управляет деньгами, и необдуманные расходы или импульсивные решения в этот день могут привести к неприятностям. Не спешите с важными решениями. В это время интуиция может быть затуманена эмоциями. Лучше переждите сутки, прежде чем подписывать документы, покупать что-то дорогое или делать заявления.

Также делимся другими прогнозами астрологов

Чем особенно полнолуние 5 ноября и какие знаки Зодиака почувствуют его влияние сильнее всего.

Каким знакам Зодиака полнолуние принесет настоящее чудо.

Кто из знаков Зодиака забудет о финансовых проблемах до 5 ноября.

Кто из знаков Зодиака возродится из пепла до 9 ноября.

Кому ретроградный Меркурий принесет в жизнь хаос с 9 по 29 ноября.

гороскоп Астрология знаки Зодиака полнолуние 5 ноября
Ольга Зорич
Автор:
Ольга Зорич
