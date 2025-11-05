Якому знаку Зодіаку слід бути обережним у повню 5 листопада 2025 року — гороскоп

Гороскоп для одного знаку Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Суперповня у Тельці 5 листопада матиме надзвичайно потужний енергетичний вплив на всіх представників зодіакального кола, вона пробудить глибокі емоції, внутрішні конфлікти й бажання змін. Як попереджають астрологи, не всім знакам Зодіаку варто поспішати "пірнати" у потік цієї енергії. Для одного з них цей період може стати справжнім випробуванням на витримку та самоконтроль.

Новини.LIVE розповідає, якому знаку Зодіаку потрібно бути особливо уважним під час повного Місяця 5 листопада і як правильно прожити цей день, щоб не наробити помилок.

Реклама

Читайте також:

Кому варто бути особливо уважним 5 листопада

Повня 5 листопада відбувається у знаку Тельця, який стоїть у протилежності до Сонця у Скорпіоні. Ця напруга двох енергій — земної стабільності та глибинних емоцій — створить непросту астрологічну вісь для Скорпіонів. Цей повний Місяць висвітлить усе, що приховувалося в глибині: страхи, сумніви, образи.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Астрологи попереджають: будь-який надлишок емоцій, ревнощів чи потреби все контролювати може обернутися проти вас. Під впливом супермісяця ви можете сказати те, про що потім пожалкуєте, або зробити крок, який зруйнує тендітну гармонію у стосунках чи на роботі.

Особливо уважно поставтеся до фінансових питань — Телець керує грошима, і необдумані витрати чи імпульсивні рішення у цей день можуть спричинити неприємності. Не поспішайте з важливими рішеннями. У цей час інтуїція може бути затьмарена емоціями. Краще перечекайте добу, перш ніж підписувати документи, купувати щось дороге чи робити заяви.

Також ділимося іншими прогнозами астрологів

Чим особлива повня 5 листопада та які знаки Зодіаку відчують її вплив найсильніше.

Яким знакам Зодіаку повня принесе справжнє диво.

Хто зі знаків Зодіаку забуде про фінансові проблеми до 5 листопада.

Хто зі знаків Зодіаку відродиться з попелу до 9 листопада.

Кому ретроградний Меркурій принесе у життя хаос з 9 по 29 листопада.