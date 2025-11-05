Суперполнолуние 5 ноября 2025 — какие знаки Зодиака ждет бешеная удача

Гороскоп для пяти знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Уже 5 ноября на небе взойдет суперлуние в Тельце — одно из самых мощных астрологических событий года. Его энергия откроет портал удачи, способный изменить судьбу. Для некоторых это станет моментом внутреннего исцеления, для других — неожиданным прорывом в карьере или любви. Но именно пять знаков Зодиака получат особые подарки Вселенной — те, о которых они даже не мечтали.

Новини.LIVE делится прогнозом астрологов, кому из представителей зодиакального круга ждать настоящего чуда в полнолуние 5 ноября.

Скорпион

Для Скорпионов суперполнолуние станет моментом истины. Оно поможет увидеть все в истинном свете: кто рядом с вами искренне, а кто только по привычке. Вы наконец отпустите старые обиды и почувствуете легкость, как будто после долгой бури появилось солнце. В отношениях возможно примирение или откровенный разговор, который поставит точку в прошлом. А главное — именно после этого полнолуния появится шанс сделать судьбоносный шаг, который откроет дверь в совершенно другую жизнь.

Дева

Для Дев это полнолуние станет энергетическим взрывом радости. Вы почувствуете, что наконец-то все сложилось так, как должно быть. Может появиться неожиданное предложение, возможность или человек, который изменит все. В любви наступит гармония и тепло — отношения станут более глубокими, искренними. Сейчас главное — не сомневаться в себе. Суперлуние подарит вам то, что давно зрело в сердце, только позвольте себе принять это чудо.

Козерог

5 ноября принесет Козерогам долгожданное спокойствие. После месяцев внутреннего напряжения вы наконец сможете выдохнуть. Маленькое чудо, возможно в виде звонка, новости или случайной встречи, изменит все. Появится шанс осуществить давнюю мечту, которую вы уже почти отпустили. Этот период стоит прожить с открытым сердцем — именно тогда судьба покажет, почему все было именно так.

Лев

Для Львов суперполнолуние в Тельце станет моментом звездного прорыва. Вы получите знак, новость или событие, которое изменит вашу самооценку. Успех придет именно туда, где вы долго боролись, не сдаваясь. Возможны громкие достижения или внезапное признание — от начальства, партнеров, или даже широкой публики. В личной жизни тоже появится тепло: честный разговор поможет восстановить доверие. Это ваше время сиять.

Водолей

Для Водолеев полная Луна станет порталом в новую реальность. Вы увидите, что жизнь сама подсказывает правильное направление. Может произойти встреча или событие, которое разбудит в вас веру в чудеса. 5 ноября выведет на чистую воду все лишнее и покажет истинные намерения окружения. Не бойтесь перемен — они только для вашего роста. Вселенная готовит подарок тем, кто не боится идти вперед с открытыми глазами.

