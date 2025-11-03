Видео
Этим знакам Зодиака первая неделя ноября принесет огромный успех

Дата публикации 3 ноября 2025 08:02
обновлено: 08:28
Гороскоп на неделю 3-9 ноября 2025 — какие знаки Зодиака получат огромный успех
Гороскоп для трех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Начало ноября заряжено мощной энергетикой Вселенной, которая дарит успех трем знакам Зодиака. Они почувствуют настоящий взлет — удача будет сопровождать их в делах, финансах и даже в любви. Марс, который 4 ноября перейдет в Стрельца, пробудит жажду побед. Полнолуние в Тельце 5 ноября станет настоящим магнитом для достатка и исполнения желаний. А Венера в Скорпионе раскроет глубокие эмоции и притянет неподдельное счастье.

Кому новая неделя с 3 по 9 ноября 2025 года подарит настоящий успех, Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на YourTango.

Три знака Зодиака, которым первая неделя ноября 2025 года принесет огромный успех

Овен

Вас ждет период вдохновения и прорыва. Марс в Стрельце придаст решимости, уверенности и жажды новых начинаний. Вы почувствуете, что настал момент действовать — расширять горизонты, браться за смелые проекты, искать новые источники прибыли. 9 ноября ретроградный Меркурий в Стрельце вернет вас к старым идеям или возможностям, которые когда-то казались недостижимыми. Теперь самое время реализовать их. Астрологи отмечают, что доверие к себе и готовность рискнуть откроют путь к финансовым достижениям и неожиданным подаркам судьбы.

Дева

Для вас первая неделя ноября — завершение важного жизненного цикла и начало нового этапа, наполненного благодарностью и гармонией. Суперлуние в Тельце 5 ноября поможет увидеть плоды предыдущих усилий и получить заслуженное вознаграждение. Вы можете получить приятное финансовое предложение или поддержку, которую давно ждали. Телец, земляной знак стабильности и достатка, усилит вашу уверенность в завтрашнем дне. Это время, когда нужно остановиться, вдохнуть полной грудью и поблагодарить за все, что уже имеете. Вселенная ответит новыми возможностями — особенно в карьере, личных финансах и самореализации.

Рыбы

Рыбы, готовьтесь к волшебному периоду. С 6 ноября Венера переходит в Скорпион, принося волну любви, удачи и материального благополучия. Вы почувствуете, что судьба поддерживает вас во всем — от отношений до карьерных решений. Этот период откроет перед вами шанс оказаться "в нужном месте в нужное время". Венера в Скорпионе дарит возможность исцелить душу, отпустить старые страхи и принять жизнь во всей ее полноте. Вселенная подталкивает вас к тому, чтобы вы полюбили свою жизнь — такую, какая она есть, — и поверили, что все лучшее уже на пути к вам.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
