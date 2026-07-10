Один знак Зодиака уже скоро получит заслуженный подарок от Вселенной

Зодиакальный круг, красивая улыбающаяся девушка. Коллаж: Новини.LIVE

Илона Мазур Редактор

Благодаря гармоничным транзитам планет выходные 11-12 июля принесут мощную положительную энергию. А один знак Зодиака получит настоящий сюрприз от Вселенной. Этот период станет началом светлой полосы.

Новини.LIVE рассказывает, кому из представителей зодиакального круга стоит ожидать счастливых событий в эти выходные.

Знак Зодиака, которому выходные 11-12 июля принесут настоящий подарок

Вселенная вознаградит тех, кто родился под знаком Рыб. Последние недели, возможно, требовали от вас терпения и упорного труда. В эту субботу и воскресенье вы почувствуете, как напряжение спадает.

Не исключено, что вы получите сообщение, звонок или известие, которое вызовет искреннюю улыбку. Для кого-то это будет интересное предложение, для кого-то — шанс, которого давно ждали, а кто-то наконец услышит ответ, способный изменить дальнейшие планы. Покажется, будто пазл, которого так не хватало, наконец-то встал на свое место.

Астрологи советуют прислушиваться к интуиции и внимательнее относиться к любым знакам судьбы. Не игнорируйте случайные знакомства, приглашения на встречу или даже сообщения. Мелочь может стать началом большой истории.

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