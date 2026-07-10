Таро-гороскоп на выходные 11–12 июля 2026: знаки Зодиака, которым повезет

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Выходные 11–12 июля несут в себе стабильную и спокойную энергию, которая будет способствовать завершению дел и восстановлению сил. Мистические карты Таро назвали знаки Зодиака, для которых это будет период особой удачи и счастливых моментов.

Новини.LIVE рассказывают, кто оказался в списке главных счастливчиков этих выходных.

Весы — карта Таро "Колесо Фортуны"

"Колесо Фортуны" говорит о неожиданных событиях, которые сложатся в вашу пользу. Возможен звонок, сообщение или встреча, которая изменит настроение. Хорошо будут решаться вопросы, связанные с деньгами, покупками, поездками или документами. Не отказывайтесь от неожиданных предложений, они могут принести наибольший успех.

Козерог — карта Таро "Шестерка Жезлов"

Выходные подарят вам ощущение, что ваши усилия наконец-то заметили и оценили. Удачно сложатся встречи с близкими, семейные посиделки, отдых на природе или небольшое путешествие. Если вас пригласят на мероприятие или дружескую встречу, не отказывайтесь, ведь именно там может произойти интересное знакомство или появиться неожиданная возможность. Ваша открытость, хорошее настроение и уверенность в себе помогут сделать эти выходные яркими.

Рыбы — карта Таро "Девятка Пентаклей"

Эти выходные станут временем заслуженной награды. "Девятка Пентаклей" говорит о комфорте, финансовой стабильности и приятных подарках судьбы. Вы можете получить дополнительный доход, выгодную скидку, неожиданный подарок. Также вам будет легче отдохнуть, восстановить силы и вспомнить о собственных желаниях, которые долго откладывались. Посвятите часть выходных себе, чтобы зарядиться энергией перед новой неделей.

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Водолей — карта Таро "Маг"

"Маг" говорит о периоде, когда многое будет зависеть от ваших слов и решений. Если у вас давно возникла интересная идея, не откладывайте ее. Даже простой разговор может стать началом перспективного проекта или сотрудничества. Также возможно знакомство с человеком, который поможет быстрее достичь желаемого результата.

Делимся другими интересными астрологическими прогнозами

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