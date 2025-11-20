Новолуние в Скорпионе 20 ноября 2025 — что нельзя делать и как привлечь удачу

Влияние молодой Луны на жизнь. Коллаж: Новини.LIVE

Новолуние в Скорпионе 20 ноября обещает стать одним из самых сильных и глубоких астрологических моментов 2025 года — настолько напряженным и трансформационным, что многие люди фактически почувствуют внутренний перелом. Как предупреждают астрологи, именно в этот день появляется шанс не просто изменить ход событий, а переписать собственный сценарий. Однако будет действовать молодая Луна в сложном аспекте с Ураном, что принесет неожиданности, резкие и импульсивные решения.

что ждать от новолуния и как использовать его энергию правильно, чтобы избежать проблем, а главное — привлечь удачу и деньги.

Новолуние в Скорпионе 20 ноября 2025 — что сулит особый период

Новолуние взойдет на небе 20 ноября в 8:47 по киевскому времени. Но ее влияние мы будем ощущать еще несколько следующих дней. Это очень психологический и напряженный период, ведь точка новолуния формирует сложный аспект с Ураном и взаимодействует с так называемой Черной Луной. По словам астрологов, это сочетание поднимает на поверхность скрытые процессы, страхи, ревность, обиды, старые привязанности и внутренние конфликты.

Скорпион отвечает за трансформацию, обновление и перерождение, поэтому многие люди столкнутся с ощущением, что "по-старому уже не работает". Если человек не инициирует изменения сам, события могут подтолкнуть его к ним. Это период, когда запускаются новые жизненные истории, но часто из-за резких изменений или внутреннего бунта.

Также в ближайшие две недели после новолуния интуиция резко усилится. Могут сниться пророческие сны, чаще будут попадаться символические знаки, которые укажут на направление движения.

Новолуние в Скорпионе. Коллаж: Новини.LIVE

Что делать в новолуние 20 ноября 2025 года

Это идеальное время для работы со своими страхами, эмоциональными блоками и глубинными убеждениями. Подходит все, что способствует обновлению: от саморефлексии до терапии. Энергии новолуния способствуют внутреннему очищению, поэтому консультации с психологом, биоэнергетиком или специалистом по духовным практикам будут особенно эффективными.

Также это благоприятное время для пересмотра бюджета, поиска новых источников дохода, создания плана финансовой безопасности. Главное — без резких решений.

Влияние молодой Луны на жизнь. Коллаж: Новости.LIVE

Новолуние 20 ноября — что нельзя делать

Астрологи отмечают, в это время нельзя:

Начинать новые проекты. Из-за ретроградного Меркурия, который будет продолжаться до 29 ноября, новые дела могут остановиться или развиться не так, как планировалось. Конфликтовать. Эмоциональный фон напряженный. Любое выяснение отношений может закончиться обидами, которые трудно будет уладить. Делать импульсивные финансовые шаги. Крупные покупки, инвестиции, кредитные решения лучше перенести. Делать серьезные косметические процедуры. Любые операции, инъекции, сложные косметические манипуляции и даже стрижка могут дать нежелательный результат. Лучше подождать несколько дней.

Новая Луна. Фото: google.com

Ритуалы на новолуние, которые привлекут удачу и деньги

Очищение пространства

Уберите дом, избавьтесь от старых вещей, тянущих назад. Это символически откроет место новой энергии и поможет привлечь удачу. Чтобы усилить эффект, зажгите белые ароматические свечи или палочки Пало Санто.

Медитация на намерение

Сконцентрируйтесь на одной ключевой цели. Представьте, как новолуние наполняет вас силой для ее реализации. Это может касаться карьеры, финансов, любовных отношений или давней мечты.

Водные ритуалы на водные ритуалы

Скорпион — водный знак, поэтому любые практики с водой будут особенно действенными. Ванна с морской солью поможет смыть эмоциональные блоки и наполниться новой энергией.

