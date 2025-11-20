Новолуние 20 ноября 2025 — какой знак Зодиака исцелится и начнет новую жизнь

Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 20 ноября, на небе взошла молодая Луна в знаке Скорпиона, которая дарит каждому знаку Зодиака возможность перезагрузки и нового старта. А для одного из представителей зодиакального круга это еще и шанс отпустить то, что давно тянет вниз, простить себя или других, освободиться от ограничений и наконец начать жить по-другому.

Новини.LIVE рассказывает, кому из знаков Зодиака астрологи прогнозируют шанс на исцеление в новолуние 20 ноября.

Знак Зодиака, которому молодая Луна принесет исцеление и новую жизнь

Главный претендент на внутреннее перерождение в этот день — Скорпион. И это неудивительно, ведь новолуние происходит именно в вашем знаке. И вы единственный знак, который чувствует его не внешне, а телом, сердцем и подсознанием. Вы входите в период глубинной трансформации, который бывает только раз в году.

Энергия Скорпиона всегда связана с очищением, исцелением, завершением циклов, а в этот раз она усилена аспектом к Урану — планете резких поворотов и неожиданных решений. Вы можете почувствовать, как внезапно отпускает то, что долгое время держало вас в напряжении. То, что казалось страхом, зависимостью, болезненным воспоминанием, наконец перестает управлять вашими действиями.

Астрологи отмечают, это ваш личный старт нового года, момент, когда вы можете переписать внутреннюю историю. Энергия Урана поможет вырваться из замкнутых кругов, а новолуние очистит эмоциональные блоки, которые накапливались месяцами или даже годами.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: shutterstock.com

Что именно дает вам новолуние в Скорпионе:

внутренняя ясность относительно того, что стоит завершить;

легче принимаются решения, которых вы раньше боялись;

старые эмоциональные раны наконец начинают заживать;

появляется ощущение силы, которой вам давно не хватало;

интуиция подсказывает правильные направления и людей.

Какие события могут случиться у Скорпионов:

неожиданные разговоры или информация, проливающая свет на прошлое;

резкое желание изменить направление жизни или завершить токсичный этап;

возвращение ресурсности и ощущение внутреннего роста;

готовность закрыть старые сценарии и создать новую реальность.

