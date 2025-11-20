Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Этому знаку Зодиака выпадет шанс исцелиться в новолуние 20 ноября

Этому знаку Зодиака выпадет шанс исцелиться в новолуние 20 ноября

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 08:02
обновлено: 08:04
Новолуние 20 ноября 2025 — какой знак Зодиака исцелится и начнет новую жизнь
Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 20 ноября, на небе взошла молодая Луна в знаке Скорпиона, которая дарит каждому знаку Зодиака возможность перезагрузки и нового старта. А для одного из представителей зодиакального круга это еще и шанс отпустить то, что давно тянет вниз, простить себя или других, освободиться от ограничений и наконец начать жить по-другому.

Новини.LIVE рассказывает, кому из знаков Зодиака астрологи прогнозируют шанс на исцеление в новолуние 20 ноября.

Реклама
Читайте также:

Знак Зодиака, которому молодая Луна принесет исцеление и новую жизнь

Главный претендент на внутреннее перерождение в этот день — Скорпион. И это неудивительно, ведь новолуние происходит именно в вашем знаке. И вы единственный знак, который чувствует его не внешне, а телом, сердцем и подсознанием. Вы входите в период глубинной трансформации, который бывает только раз в году.

Энергия Скорпиона всегда связана с очищением, исцелением, завершением циклов, а в этот раз она усилена аспектом к Урану — планете резких поворотов и неожиданных решений. Вы можете почувствовать, как внезапно отпускает то, что долгое время держало вас в напряжении. То, что казалось страхом, зависимостью, болезненным воспоминанием, наконец перестает управлять вашими действиями.

Астрологи отмечают, это ваш личный старт нового года, момент, когда вы можете переписать внутреннюю историю. Энергия Урана поможет вырваться из замкнутых кругов, а новолуние очистит эмоциональные блоки, которые накапливались месяцами или даже годами.

 

Какому знаку Зодиака молодая Луна 20 ноября 2025 года принесет исцеление — Скорпион
Знак Зодиака Скорпион. Фото: shutterstock.com

Что именно дает вам новолуние в Скорпионе:

  • внутренняя ясность относительно того, что стоит завершить;
  • легче принимаются решения, которых вы раньше боялись;
  • старые эмоциональные раны наконец начинают заживать;
  • появляется ощущение силы, которой вам давно не хватало;
  • интуиция подсказывает правильные направления и людей.

Какие события могут случиться у Скорпионов:

  • неожиданные разговоры или информация, проливающая свет на прошлое;
  • резкое желание изменить направление жизни или завершить токсичный этап;
  • возвращение ресурсности и ощущение внутреннего роста;
  • готовность закрыть старые сценарии и создать новую реальность.

Также делимся другими прогнозами астрологов

Кого из знаков Зодиака будет сопровождать финансовая удача до конца недели.

Кому больше всего повезет до 23 ноября.

Какие знаки Зодиака уже скоро встретят человека из прошлого.

Кто забудет о проблемах до конца ноября.

Какие знаки Зодиака станут миллионерами до 2030 года.

гороскоп Астрология знаки Зодиака 20 ноября новолуние
Ева Глоба - Редактор
Автор:
Ева Глоба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации