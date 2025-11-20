Молодик 20 листопада 2025 — який знак Зодіаку зцілиться і почне нове життя

Гороскоп для одного знаку Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 20 листопада, на небі зійшов молодий Місяць у знаку Скорпіона, який дарує кожному знаку Зодіаку можливість перезавантаження та нового старту. А для одного з представників зодіакального кола це ще й шанс відпустити те, що давно тягне вниз, пробачити собі або іншим, звільнитися від обмежень та нарешті почати жити по-іншому.

Новини.LIVE розповідає, кому зі знаків Зодіаку астрологи прогнозують шанс на зцілення у молодик 20 листопада.

Знак Зодіаку, якому молодий Місяць принесе зцілення і нове життя

Головний претендент на внутрішнє переродження цього дня — Скорпіон. І це не дивно, адже молодик відбувається саме у вашому знаку. І ви єдиний знак, який відчуває його не зовнішньо, а тілом, серцем і підсвідомістю. Ви входите у період глибинної трансформації, який буває лише раз на рік.

Енергія Скорпіона завжди пов'язана з очищенням, зціленням, завершенням циклів, а цього разу вона підсилена аспектом до Урана — планети різких поворотів та неочікуваних рішень. Ви можете відчути, як раптово відпускає те, що довгий час тримало вас у напрузі. Те, що здавалося страхом, залежністю, болючим спогадом, нарешті перестає керувати вашими діями.

Астрологи наголошують, це ваш особистий старт нового року, момент, коли ви можете переписати внутрішню історію. Енергія Урана допоможе вирватися з замкнених кіл, а молодик очистить емоційні блоки, що накопичувалися місяцями або навіть роками.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: shutterstock.com

Що саме дає вам молодик у Скорпіоні:

внутрішня ясність щодо того, що варто завершити;

легше приймаються рішення, яких ви раніше боялися;

старі емоційні рани нарешті починають загоюватися;

з'являється відчуття сили, якої вам давно бракувало;

інтуїція підказує правильні напрямки та людей.

Які події можуть трапитися у Скорпіонів:

несподівані розмови або інформація, що проливає світло на минуле;

різке бажання змінити напрям життя або завершити токсичний етап;

повернення ресурсності та відчуття внутрішнього росту;

готовність закрити старі сценарії та створити нову реальність.

