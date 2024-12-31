Как загадать желание на Новый год 2025, чтобы оно сбылось — самые лучшие способы

Новый год 2025 — как загадать желание, чтобы оно исполнилось
В новогоднюю ночь многие под бой курантов загадывают желания, но часто бывает так, что оно так и не осуществляется в течение года. Мы рассказываем, какими эффективными способами стоит загадать желание на Новый год, чтобы это точно подействовало.
Новини.LIVE делится полезными советами.
Как стоит загадать желание на Новый год, чтобы оно сбылось
Желание в украшении на елку
В канун Нового года напишите свою мечту на маленьком листе, сверните его в трубочку и поместите в какое-нибудь украшение для елки. Затем повесьте его на праздничное дерево как можно выше и снимите через семь дней. Обязательно спрячьте эту игрушку, пока ваше желание не исполнится.
Желание в бутылке из-под шампанского
Когда в новогоднюю ночь вы выпьете шампанское, напишите на листе свое желание и засуньте его в пустую бутылку. После этого обязательно закройте бутылку пробкой и спрячьте до тех пор, пока ваше желание не исполнится. Когда это произойдет, можете выбросить бутылку.
Желание под подушку
Если у вас несколько желаний, в канун Нового года напишите их все на отдельные листики и положите под подушку. Утром первого января, когда вы проснетесь, достаньте эти бумажки, и первые, которые вы вытащите, обязательно сбудутся в 2025 году.
Желание в банке
Если у вас много желаний, напишите каждое на отдельном листе, затем положите их в банку и закройте ее. В конце года можете прочитать эти желания и проверить, какие из них у вас сбылись.
Монетка желания
Под бой курантов в новогоднюю ночь держите желтую монетку в кулаке, затем положите ее в бокал с шампанским и выпейте его. Затем положите эту монетку в свой кошелек и носите так круглый год. Считается, что она привлечет деньги, но чем мельче будет сам номинал, тем больше будет сумма денег.
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