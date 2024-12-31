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Новый год 2025 — как загадать желание, чтобы оно исполнилось

31 декабря 2024 07:40
Светлана Конюшенко - Редактор
Как загадать желание на Новый год 2025, чтобы оно сбылось — самые лучшие способы
Молодая девушка с листом возле новогодней елки. Фото: Freepik
Светлана Конюшенко - Редактор

В новогоднюю ночь многие под бой курантов загадывают желания, но часто бывает так, что оно так и не осуществляется в течение года. Мы рассказываем, какими эффективными способами стоит загадать желание на Новый год, чтобы это точно подействовало.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Как стоит загадать желание на Новый год, чтобы оно сбылось

Желание в украшении на елку

В канун Нового года напишите свою мечту на маленьком листе, сверните его в трубочку и поместите в какое-нибудь украшение для елки. Затем повесьте его на праздничное дерево как можно выше и снимите через семь дней. Обязательно спрячьте эту игрушку, пока ваше желание не исполнится.

Игрушка на елке
Новогодняя игрушка на елке с дизайном. Фото: Pixabay

Желание в бутылке из-под шампанского

Когда в новогоднюю ночь вы выпьете шампанское, напишите на листе свое желание и засуньте его в пустую бутылку. После этого обязательно закройте бутылку пробкой и спрячьте до тех пор, пока ваше желание не исполнится. Когда это произойдет, можете выбросить бутылку.

Шампанское
Бутылка из-под шампанского. Фото: Pixabay

Желание под подушку

Если у вас несколько желаний, в канун Нового года напишите их все на отдельные листики и положите под подушку. Утром первого января, когда вы проснетесь, достаньте эти бумажки, и первые, которые вы вытащите, обязательно сбудутся в 2025 году.

Девушка
Молодая девушка на подушке возле елки. Фото: New York Post

Желание в банке

Если у вас много желаний, напишите каждое на отдельном листе, затем положите их в банку и закройте ее. В конце года можете прочитать эти желания и проверить, какие из них у вас сбылись.

Записки в банке
Много записок в банке. Фото: Pinterest

Монетка желания

Под бой курантов в новогоднюю ночь держите желтую монетку в кулаке, затем положите ее в бокал с шампанским и выпейте его. Затем положите эту монетку в свой кошелек и носите так круглый год. Считается, что она привлечет деньги, но чем мельче будет сам номинал, тем больше будет сумма денег.

Монетки
Несколько монет в бокале с шампанским. Фото: Blick

Напомним, мы писали о том, как можно поздравить самых близких людей с Новым годом 2025.

Раньше мы рассказывали о том, нужно ли подводить итоги и как это правильно делать на Новый год.

Также мы сообщали о том, какие важные дела нужно успеть сделать до Нового года.

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