Поцелуй под омелой — почему на самом деле это опасно для здоровья

Пара целуется под омелой на Рождество. Фото: shutterstock.com

Омела во многих странах мира воспринимается как символ рождественской романтики. В частности, в Англии, где растение известно как "ветвь поцелуев". По традиции, на Рождество каждый человек, оказавшийся под омелой, может быть целован. Также под омелой становятся парочки, считается, что такой поцелуй укрепит их отношения. Однако, несмотря на всю романтичность этих обычаев, омела опасна.

Как рождественская омела может навредить здоровью и как уберечься от негативного влияния, пишет Science Alert.

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Омела — растение-паразит

Мало кто знает, но омела является полупаразитом, атакующим деревья. Поселившись на ветках, она высасывает из дерева все соки и питательные вещества. Кроме того, омела выделяет токсины, вредящие растению-хозяину.

Для рождественских украшений используется род омелы под названием форадендрон. С греческого это название дословно переводится как "вор дерева".

Рождественская омела на крыше. Фото: istockphoto.com

Чем омела опасна для людей и животных

Несмотря на то, что омела содержит большое количество полезных веществ и широко используется в медицине, она может быть опасна для здоровья как людей, так и домашних животных.

Дело в том, что это растение выделяет ядовитые вещества, если вдыхать их, это может привести к отравлению или острой аллергической реакции. Поэтому омелу можно вешать только в хорошо проветриваемом помещении.

Также следует помнить, что липкие ягоды омелы ядовиты, их нельзя использовать для самолечения. Употребление ягод может вызвать тошноту, рвоту, боли в животе и тремор. Даже попадание небольшого количества в организм требует немедленного обращения к врачу. Это касается и домашних животных, для которых такой контакт с омелой может завершиться летально.

Рождественская омела в комнате. Фото:

Paul Zoetemeijer/Unsplash

Как обезопасить себя и других от вредного воздействия омелы

Следуйте следующим простым правилам:

не используйте настоящую омелу для декора, лучше используйте искусственные варианты, имеющие такой же эстетический вид;

если вы планируете повесить омелу на Рождество, исключите любые контакты с ягодами;

лучше размещать омелу в хорошо проветриваемом большом помещении;

время от времени проветривайте помещение важно обеспечить постоянный доступ свежего воздуха, чтобы уменьшить возможное вдыхание токсичных веществ.

Пара целуется под омелой. Фото: istockphoto.com

Положительное влияние омелы на экосистему

Несмотря на свою опасность, токсичность и "паразитическую натуру", омела оказывает положительное влияние на окружающую среду:

ее ягоды являются пищей для многих птиц и диких животных;

цветы являются нектаром для пчел;

листья и стебли служат пищей для оленей и дикобразов;

ветви омелы создают укрытие для птиц, насекомых и мелких млекопитающих;

в дуплах деревьев, поврежденных омелой, часто обустраиваются птицы или мелкие млекопитающие;

в некоторых случаях омела помогает деревьям активнее осуществлять фотосинтез, стимулируя их рост.

Ранее мы рассказывали, откуда пошла традиция целоваться под омелой на Рождество и как правильно это делать, чтобы всю жизнь быть вместе с любимым человеком.

Напомним, мы писали, какие комнатные растения считаются рождественскими и ими можно украсить дом, чтобы создать праздничную атмосферу.

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