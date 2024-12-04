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Як прикрасити туї на подвірї на Новий рік 2025 — ідеї

4 грудня 2024 16:11
Христина Кучугурна - Редактор
Як можна прикрасити тую на Новий рік — найкращі ідеї з фото
Господиня, яка доглядає туї на подвір'ї взимку. Фото: Aktuality
Христина Кучугурна - Редактор

Люди, в яких є власна дачна ділянка або приватний будинок, знають, що туї — це одне з найпопулярніших декоративних дерев на подвір’ях. Якщо ви хочете створити особливу святкову атмосферу на Новий рік, дізнайтеся, як і чим можна прикрасити ці рослини.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Нерідко на подвір’ях приватних будинків або дач можна побачити такі популярні дерева, як туї. Якщо ви хочете, щоб ці рослини також "взяли участь" у святкуванні Нового року, дізнайтеся, чим і як можна прикрасити ці декоративні дерева.

Западная туя "Изумруд"
Декілька туй на подвір'ї біля будинку. Фото: Freepik

Туї на Новий рік — як можна прикрасити дерева

Якщо ви хочете, щоб туї світилися і створювали святкову атмосферу, особливо, вночі, повішайте на них гірлянди. Можете скористатися своїми, а можете купити нові в магазині. В будь-якому випадку ваші дерева засяять на Новий рік.

Гирлянды на деревьях
Дерева, прикрашені гірляндами. Фото: скриншот з YouTube

А можете бути більш оригінальними і не вішати гірлянди, а знайти або купити якісь різнокольорові кульки. Просто щільно розвішайте ці кульки на декоративних деревах, але на кожне повішайте різні кольори, щоб якось розбавити їх. 

Туи
Різнокольорові кульки на туях біля будинку. Фото: Instagram

Можете також вирізати фігурки зі звичайного білого паперу і розвішати на туї, щоб зробити її більш прикрашеною. Це можуть бути фігурки ангелів або сніжинки. Також можете піти далі та створити гірлянду, вирізавши її зі звичайного паперу.

Туя
Новорічна туя, прикрашена кульками, ангелами і сніжинками. Фото: Pinterest

Тут все залежить від вашого бюджету і фантазії, адже можна як зекономити на прикрасах, так і "розійтися" на них. Тому не гайте час і почніть прикрашати декоративні дерева, щоб створити собі новорічний настрій, а подвір’ю — чарівну святкову атмосферу. 

Нагадаємо, ми писали про те, як потрібно поливати туї, щоб вони залишалися зеленими якомога довше. 

Раніше ми розповідали про те, які рослини ні в якому разі не можна садити біля туй. 

Також ми повідомляли про те, чи варто висаджувати туї біля свого будинку.

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