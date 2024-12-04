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Как украсить туи во дворе на Новый год 2025 — идеи

4 декабря 2024 16:11
Кристина Кучугурная - Редактор
Как можно украсить тую на Новый год — самые лучшие идеи с фото
Хозяйка, которая ухаживает за туями во дворе зимой. Фото: Aktuality
Кристина Кучугурная - Редактор

Люди, у которых есть собственный дачный участок или частный дом, знают, что туи — это одно из самых популярных декоративных деревьев во дворах. Если вы хотите создать особую праздничную атмосферу на Новый год, узнайте, как и чем можно украсить эти растения.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Нередко во дворах частных домов или дач можно увидеть такие популярные деревья, как туи. Если вы хотите, чтобы эти растения также "приняли участие" в праздновании Нового года, узнайте, чем и как можно украсить эти декоративные деревья.

Западная туя "Изумруд"
Несколько туй во дворе у дома. Фото: Freepik

Туи на Новый год — как можно украсить деревья

Если вы хотите, чтобы туи светились и создавали праздничную атмосферу, особенно ночью, повесьте на них гирлянды. Можете пользоваться своими, а можете приобрести новые в магазине. В любом случае ваши деревья засияют на Новый год.

Гирлянды на деревьях
Деревья, украшенные гирляндами. Фото: скриншот с YouTube

А можете быть более оригинальными и не вешать гирлянды, а найти или купить разноцветные шарики. Просто плотно развешайте эти шарики на декоративных деревьях, но на каждый повешайте разные цвета, чтобы как-то разбавить их.

Туи
Разноцветные шарики на туях возле дома. Фото: Instagram

Можете также вырезать фигурки из обыкновенной белой бумаги и развесить на туе, чтобы сделать ее более украшенной. Это могут быть фигурки ангелов или снежинки. Также можно пойти дальше и создать гирлянду, вырезав ее из обычной бумаги.

Туя
Новогодняя туя, украшенная шариками, ангелами и снежинками. Фото: Pinterest

Здесь все зависит от вашего бюджета и фантазии, ведь можно как сэкономить на украшениях, так и "разойтись" на них. Поэтому не теряйте время и начните украшать декоративные деревья, чтобы создать себе новогоднее настроение, а двору — волшебную праздничную атмосферу.

Напомним, мы писали о том, как нужно поливать туи, чтобы они оставались зелеными как можно дольше.

Раньше мы рассказывали о том, какие растения ни в коем случае нельзя сажать возле туй.

Также мы сообщали о том, стоит ли высаживать туи возле своего дома.

деревья Новый год советы сад туя Новый год 2025

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