Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024СпортДеньгиНаукаСветИндустрииРезервСегодняКиноШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаТехнологииОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепты
Мода
Психология
Дом
Кино
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технологии
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Не бойтесь пятницы, 13 — как дата способна изменить судьбу

Не бойтесь пятницы, 13 — как дата способна изменить судьбу

Ua en ru
Дата публикации 12 июня 2025 19:53
Как пятница, 13 июня 2025 года, способна изменить жизнь — советы нумеролога
Энергия дня пятницы, 13-е. Коллаж: Новини.LIVE

Пятница, 13 июня 2025 года — одна из тех дат, вокруг которых витает аура мистики, страха и суеверий. Но что, если вместо бояться — использовать ее силу для себя? В нумерологии этот день имеет совсем другой смысл. Это время энергетической перезагрузки, трансформаций и кармических изменений. Именно в этот период Вселенная может дать толчок к новой жизни, если знать, как правильно взаимодействовать с ее энергиями.

Почему не стоит остерегаться пятницы, 13-го, а наоборот — как сделать ее точкой личностного прорыва, рассказала нумеролог Валерия Левченко.

Реклама
Читайте также:

Число 13 в нумерологии — не о страхе, а о силе перемен

В нумерологии число 13 считается символом преобразования и перемен, оно сочетает в себе энергию двух цифр:

  • 1 — энергия начала, инициативы и лидерства;
  • 3 — творчество, коммуникация, самовыражение.

Вместе они образуют число, призывающее к преодолению препятствий и личностному росту через изменения.

В нумерологии 13 — это кармическое число, говорящее о:

  • необходимости принять последствия прошлых решений;
  • шанс очистить карму через осознание и трансформацию;
  • период, когда следует отпустить старое и открыться новому.

Поэтому пятница, 13 июня 2025 года, — идеальный день для внутренней работы над собой, переоценки целей и устранения негативных паттернов.

 

Число 13 в нумерологии — не о страхе, а о силе перемен
Нарисованная картина с числом 13. Фото: istockphoto.com

Какая энергия пятницы в нумерологии и астрологии

Пятница находится под влиянием планеты Венеры — символа любви, гармонии и эстетики. Это день:

  • романтики, открытости к чувствам;
  • отдыха;
  • переосмысления событий недели;
  • для подведения итогов и закладки новых намерений.

 

Как использовать пятницу, 13 июня 2025 года по максимуму — советы нумерологов
Очищение пространства благовониями пало санто. фото: freepik.com

Как использовать пятницу, 13 июня 2025 года по максимуму — советы нумерологов

Нумерологи считают, что это лучший день для:

  • внутреннего очищения;
  • прощения себя и других;
  • закрытия старых этапов;
  • формирования новых жизненных векторов.

Как использовать пятницу, 13-е, на максимум:

  1. Проведите медитацию или ритуал очищения — мысленно отпустите все, что мешает.
  2. Запишите свои страхи и сожгите этот список — символическое освобождение от прошлого.
  3. Фокусируйтесь на новом — составьте список целей, которые хотите реализовать.
  4. Не поддавайтесь панике — день несет перемены, а не катастрофы.
  5. Проведите день с теми, кого любите — энергия Венеры усилит позитив.

Ранее мы рассказывали, что категорически нельзя делать в пятницу, 13-е, чтобы избежать несчастий.

Напомним, мы делились, каким знакам Зодиака пятница, 13 июня, сулит небывалую удачу.

Также мы писали, какому знаку Зодиака в ночь с 12 на 13 июня приснится пророческий сон, который изменит жизнь.

советы судьба нумерология дата пятница 13-е 13 июня
Светлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Светлана Конюшенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации