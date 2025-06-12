Как пятница, 13 июня 2025 года, способна изменить жизнь — советы нумеролога

Не бойтесь пятницы, 13 — как дата способна изменить судьбу
Пятница, 13 июня 2025 года — одна из тех дат, вокруг которых витает аура мистики, страха и суеверий. Но что, если вместо бояться — использовать ее силу для себя? В нумерологии этот день имеет совсем другой смысл. Это время энергетической перезагрузки, трансформаций и кармических изменений. Именно в этот период Вселенная может дать толчок к новой жизни, если знать, как правильно взаимодействовать с ее энергиями.
Почему не стоит остерегаться пятницы, 13-го, а наоборот — как сделать ее точкой личностного прорыва, рассказала нумеролог Валерия Левченко.
Число 13 в нумерологии — не о страхе, а о силе перемен
В нумерологии число 13 считается символом преобразования и перемен, оно сочетает в себе энергию двух цифр:
- 1 — энергия начала, инициативы и лидерства;
- 3 — творчество, коммуникация, самовыражение.
Вместе они образуют число, призывающее к преодолению препятствий и личностному росту через изменения.
В нумерологии 13 — это кармическое число, говорящее о:
- необходимости принять последствия прошлых решений;
- шанс очистить карму через осознание и трансформацию;
- период, когда следует отпустить старое и открыться новому.
Поэтому пятница, 13 июня 2025 года, — идеальный день для внутренней работы над собой, переоценки целей и устранения негативных паттернов.
Какая энергия пятницы в нумерологии и астрологии
Пятница находится под влиянием планеты Венеры — символа любви, гармонии и эстетики. Это день:
- романтики, открытости к чувствам;
- отдыха;
- переосмысления событий недели;
- для подведения итогов и закладки новых намерений.
Как использовать пятницу, 13 июня 2025 года по максимуму — советы нумерологов
Нумерологи считают, что это лучший день для:
- внутреннего очищения;
- прощения себя и других;
- закрытия старых этапов;
- формирования новых жизненных векторов.
Как использовать пятницу, 13-е, на максимум:
- Проведите медитацию или ритуал очищения — мысленно отпустите все, что мешает.
- Запишите свои страхи и сожгите этот список — символическое освобождение от прошлого.
- Фокусируйтесь на новом — составьте список целей, которые хотите реализовать.
- Не поддавайтесь панике — день несет перемены, а не катастрофы.
- Проведите день с теми, кого любите — энергия Венеры усилит позитив.
Ранее мы рассказывали, что категорически нельзя делать в пятницу, 13-е, чтобы избежать несчастий.
Напомним, мы делились, каким знакам Зодиака пятница, 13 июня, сулит небывалую удачу.
Также мы писали, какому знаку Зодиака в ночь с 12 на 13 июня приснится пророческий сон, который изменит жизнь.
Читайте Новини.LIVE!