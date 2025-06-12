Как пятница, 13 июня 2025 года, способна изменить жизнь — советы нумеролога

Энергия дня пятницы, 13-е. Коллаж: Новини.LIVE

Пятница, 13 июня 2025 года — одна из тех дат, вокруг которых витает аура мистики, страха и суеверий. Но что, если вместо бояться — использовать ее силу для себя? В нумерологии этот день имеет совсем другой смысл. Это время энергетической перезагрузки, трансформаций и кармических изменений. Именно в этот период Вселенная может дать толчок к новой жизни, если знать, как правильно взаимодействовать с ее энергиями.

Почему не стоит остерегаться пятницы, 13-го, а наоборот — как сделать ее точкой личностного прорыва, рассказала нумеролог Валерия Левченко.

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Число 13 в нумерологии — не о страхе, а о силе перемен

В нумерологии число 13 считается символом преобразования и перемен, оно сочетает в себе энергию двух цифр:

1 — энергия начала, инициативы и лидерства;

3 — творчество, коммуникация, самовыражение.

Вместе они образуют число, призывающее к преодолению препятствий и личностному росту через изменения.

В нумерологии 13 — это кармическое число, говорящее о:

необходимости принять последствия прошлых решений;

шанс очистить карму через осознание и трансформацию;

период, когда следует отпустить старое и открыться новому.

Поэтому пятница, 13 июня 2025 года, — идеальный день для внутренней работы над собой, переоценки целей и устранения негативных паттернов.

Нарисованная картина с числом 13. Фото: istockphoto.com

Какая энергия пятницы в нумерологии и астрологии

Пятница находится под влиянием планеты Венеры — символа любви, гармонии и эстетики. Это день:

романтики, открытости к чувствам;

отдыха;

переосмысления событий недели;

для подведения итогов и закладки новых намерений.

Очищение пространства благовониями пало санто. фото: freepik.com

Как использовать пятницу, 13 июня 2025 года по максимуму — советы нумерологов

Нумерологи считают, что это лучший день для:

внутреннего очищения;

прощения себя и других;

закрытия старых этапов;

формирования новых жизненных векторов.

Как использовать пятницу, 13-е, на максимум:

Проведите медитацию или ритуал очищения — мысленно отпустите все, что мешает. Запишите свои страхи и сожгите этот список — символическое освобождение от прошлого. Фокусируйтесь на новом — составьте список целей, которые хотите реализовать. Не поддавайтесь панике — день несет перемены, а не катастрофы. Проведите день с теми, кого любите — энергия Венеры усилит позитив.

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