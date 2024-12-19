Самые лучшие колядки на Рождество 2025 на украинском языке — подборка песен

Украинские дети, поющие колядки на Рождество. Фото: Decorexpro

На Рождество среди украинцев принято ходить по соседям и колядовать, особенно это популярно среди детей. Мы рассказываем, когда по новому церковному календарю отмечают Рождество, что такое колядки и какие песни можно спеть на украинском языке.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Раньше люди в Украине отмечали Рождество Христово седьмого января, а с этого года церковь изменила даты праздников, поэтому Рождество теперь отмечается 25 декабря. Одна из традиций, без которой трудно представить любое Рождество Христово, — это исполнение колядок.

Момент рождения Иисуса Христа. Фото иллюстративное: Pinterest

Что такое колядки

Рождественские колядки — это обрядовые песни, которые дети поют взрослым в праздник. С этими стихами маленькие украинцы ходят по соседям, желают хозяевам здоровья и получают от них какие-нибудь вкусности или деньги. Ходить по соседям начинают в Сочельник, когда на небе появилась первая звезда, а продолжают на Рождество.

Колядовать могут как маленькие дети, так и дети подросткового возраста, причем, делать это можно до сих пор.

Дети, поющие колядки. Фото иллюстративное: Hochu.ua

Самые красивые колядки на украинском языке

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця,

А без меду не така,

Дайте, дядьку, п’ятака.

Одчиняйте скриньку

Та давайте сливку,

Одчиняйте сундучок

Та давайте п’ятачок.

***

Добрий вечір тобі, пане господарю!

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився!

Застеляйте столи та все килимами.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

Та кладіть калачі з ярої пшениці.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

Та прийдуть до тебе

Три празники в гості.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

Ой перший же празник —

Та Різдво Христове.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

А другий же празник —

Василя святого.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

А третій же празник —

Святе Водохреще.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

А що перший празник

Зішле тобі втіху.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

А що другий празник

Зішле тобі щастя.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

А що третій празник

Зішле всім нам долю.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився!

***

Коляд, коляд, коляда

У віконце загляда.

У різдвяну світлу нічку

Запали на радість свічку.

Коляду поклич до хати,

Щоб Ісуса привітати.

Люди добрі, колядуйте,

Сина Божого шануйте!

Напомним, мы писали о том, почему люди в Украине щедруют, колядуют и засевают.

Раньше мы рассказывали о том, что интересного можно подарить своим крестникам на Рождество.

Также мы сообщали о том, какие традиции существуют в Рождество и как празднуют его сегодня украинцы.