Самые лучшие колядки на Рождество 2025 на украинском языке — подборка песен

Лучшие колядки на украинском языке на Рождество 2025 — что петь
На Рождество среди украинцев принято ходить по соседям и колядовать, особенно это популярно среди детей. Мы рассказываем, когда по новому церковному календарю отмечают Рождество, что такое колядки и какие песни можно спеть на украинском языке.
Новини.LIVE делится полезными советами.
Когда в Украине Рождество 2025 — новая дата
Раньше люди в Украине отмечали Рождество Христово седьмого января, а с этого года церковь изменила даты праздников, поэтому Рождество теперь отмечается 25 декабря. Одна из традиций, без которой трудно представить любое Рождество Христово, — это исполнение колядок.
Что такое колядки
Рождественские колядки — это обрядовые песни, которые дети поют взрослым в праздник. С этими стихами маленькие украинцы ходят по соседям, желают хозяевам здоровья и получают от них какие-нибудь вкусности или деньги. Ходить по соседям начинают в Сочельник, когда на небе появилась первая звезда, а продолжают на Рождество.
Колядовать могут как маленькие дети, так и дети подросткового возраста, причем, делать это можно до сих пор.
Самые красивые колядки на украинском языке
Коляд, коляд, колядниця,
Добра з медом паляниця,
А без меду не така,
Дайте, дядьку, п’ятака.
Одчиняйте скриньку
Та давайте сливку,
Одчиняйте сундучок
Та давайте п’ятачок.
***
Добрий вечір тобі, пане господарю!
Радуйся! Ой, радуйся, земле,
Син Божий народився!
Застеляйте столи та все килимами.
Радуйся! Ой, радуйся, земле,…
Та кладіть калачі з ярої пшениці.
Радуйся! Ой, радуйся, земле,…
Та прийдуть до тебе
Три празники в гості.
Радуйся! Ой, радуйся, земле,…
Ой перший же празник —
Та Різдво Христове.
Радуйся! Ой, радуйся, земле,…
А другий же празник —
Василя святого.
Радуйся! Ой, радуйся, земле,…
А третій же празник —
Святе Водохреще.
Радуйся! Ой, радуйся, земле,…
А що перший празник
Зішле тобі втіху.
Радуйся! Ой, радуйся, земле,…
А що другий празник
Зішле тобі щастя.
Радуйся! Ой, радуйся, земле,…
А що третій празник
Зішле всім нам долю.
Радуйся! Ой, радуйся, земле,
Син Божий народився!
***
Коляд, коляд, коляда
У віконце загляда.
У різдвяну світлу нічку
Запали на радість свічку.
Коляду поклич до хати,
Щоб Ісуса привітати.
Люди добрі, колядуйте,
Сина Божого шануйте!
Напомним, мы писали о том, почему люди в Украине щедруют, колядуют и засевают.
Раньше мы рассказывали о том, что интересного можно подарить своим крестникам на Рождество.
Также мы сообщали о том, какие традиции существуют в Рождество и как празднуют его сегодня украинцы.
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