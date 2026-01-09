Какой знак Зодиака получит хорошие новости на выходные, 10-11 января 2026 — гороскоп

Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Выходные, 10-11 января, вот-вот постучат в дверь, принеся с собой энергию, настраивающую на спокойствие и внутреннее равновесие. По прогнозу астрологов, для одного знака Зодиака это будет время, когда он наконец услышит известия, которые будут вызывать улыбку. Новости могут касаться как глобальных вещей, так и обычных будничных, но не менее важных.

Новини.LIVE рассказывает, для какого знака Зодиака эти выходные станут действительно незабываемыми.

Знак Зодиака, который на выходные получит хорошие новости

Счастливчиками этих выходных оказались Девы. Именно вам астрологи прогнозируют приятные известия. Они могут касаться денег, работы, крупной покупки, договоренностей или же принести облегчение в серьезном жизненном вопросе. Вы можете узнать что-то важное даже случайно — в коротком разговоре, в семейном чате, от знакомого, который "просто написал проверить, как вы". В беседе или переписке могут скрываться полезные подсказки и быстрые решения.

В этот период астрологи советуют Девам не бояться уточнять детали или переспрашивать. Также не стоит игнорировать мелкие дела: написать расписание на неделю, навести порядок в доме, починить мелкую технику, позвонить тому, кому давно собирались. Именно такие шаги создают ощущение контроля, а сейчас оно сыграет вам на пользу и даже может ускорить приятную развязку вопроса.

