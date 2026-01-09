Який знак Зодіаку отримає хороші новини на вихідні, 10-11 січня 2026 — гороскоп

Гороскоп для одного знаку Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Вихідні, 10-11 січня, от-от постукають у двері, принісши із собою енергію, що налаштовує на спокій та внутрішню рівновагу. За прогнозом астрологів, для одного знаку Зодіаку це буде час, коли він нарешті почує звістки, що викликатимуть посмішку. Новини можуть стосуватися як глобальних речей, так і звичайних буденних, але не менш важливих.

Новини.LIVE розповідає, для якого знаку Зодіаку ці вихідні станутьдійсно незабутніми.

Реклама

Читайте також:

Знак Зодіаку, який на вихідні отримає хороші новини

Щасливчиками цих вихідних виявилися Діви. Саме вам астрологи прогнозують приємні звістки. Вони можуть стосуватися грошей, роботи, великої покупки, домовленостей або ж принести полегшення у серйозному життєвому питанні. Ви можете дізнатися щось важливе навіть випадково — у короткій розмові, у сімейному чаті, від знайомого, який "просто написав перевірити, як ви". У бесіді або переписці можуть ховатися корисні підказки й швидкі рішення.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

У цей період астрологи радять не боятися уточнювати деталі або перепитувати. Також не варто ігнорувати дрібні справи: написати розклад на тиждень, навести лад в оселі, полагодити дрібну техніку, подзвонити тому, кому давно збиралися. Саме такі кроки створюють відчуття контролю, а зараз воно зіграє вам на користь і навіть може пришвидшити приємну розв'язку питання.

Також ділимося іншими цікавими астрологічними прогнозами

Який знак Зодіаку переживе повну трансфорпацію власного "я" у 2026 році.

Кому зі знаків Зодіаку Всесвіт обіцяє яскраві події до 12 січня.

Для яких знаків Зодіаку у січні 2026 року проблеми та нещастя залишаться у минулому.

Кому 2026 рік принесе фінансовий успіх.

Яким знакам Зодіаку чекати на доленосні зміни у коханні у 2026 році.