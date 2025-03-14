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Три знака Зодиака ждет белая полоса после 14 марта 2025 года

14 марта 2025 10:03
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Какие знаки Зодиака ждет белая полоса после лунного затмения 14 марта 2025 года
Гороскоп для трех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

Лунное затмение — особое астрологическое событие, которое влияет на судьбу каждого знака Зодиака. Ведь это время переосмысления и трансформаций. Нередко оно становится точкой отсчета для изменений в жизни, открывая новые возможности и перспективы. Как прогнозируют астрологи, после 14 марта три представителя зодиакального круга получат шанс на успех, энергичный подъем и реализацию важных замыслов.

Какие знаки Зодиака ждет белая полоса после лунного затмения 14 марта 2025 года — читайте в точном астрологическом прогнозе от Новини.LIVE.

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Овен

После полного лунного затмения Овнов ждет период роста и реализации амбициозных планов. Особенно благоприятной будет сфера карьеры: возможно повышение, новые перспективы или выгодные предложения. Также улучшится личная жизнь — одинокие представители этого знака Зодиака могут встретить важного человека, а те, кто в отношениях, укрепят связь со своей второй половинкой.

 

У каких знаков Зодиака начнется белая полоса после лунного затмения 14 марта — Овен
Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Дева

Для Дев этот период станет временем вдохновения и продуктивности. После затмения появится энергия для реализации давних идей и проектов. Это отличный момент для профессионального развития, самореализации и финансового роста. Важно проявить инициативу и не бояться брать на себя ответственность. Белую полосу можно использовать максимально эффективно, если действовать решительно и уверенно.

 

У каких знаков Зодиака начнется белая полоса после лунного затмения 14 марта — Дева
Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Стрелец

Лунное затмение принесет Стрельцам долгожданную ясность в вопросах, которые беспокоили в последнее время. Они смогут принять важные решения, которые повлияют на их будущее. Наступит время новых возможностей в карьере и личной жизни. Главное — не упустить этот шанс и сделать шаг вперед.

 

У каких знаков Зодиака начнется белая полоса после лунного затмения 14 марта — Стрелец
Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Ранее мы рассказывали, какие знаки Зодиака окажутся в эпицентре перемен в полнолуние 14 марта.

Напомним, мы делились, каким знакам Зодиака невероятно повезет в коридор затмений 14-29 марта.

Также мы писали, какому знаку Зодиака ждать радикальных изменений в первый месяц весны.

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