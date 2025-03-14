Гороскоп для трьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Місячне затемнення — особлива астрологічна подія, яка впливає на долю кожного знака Зодіаку. Адже це час переосмислення та трансформацій. Не рідко він стає точкою відліку для змін у житті, відкриваючи нові можливості та перспективи. Як прогнозують астрологи, після 14 березня три представники зодіакального кола отримають шанс на успіх, енергійний підйом та реалізацію важливих задумів.

На які знаки Зодіаку чекає біла смуга після місячного затемнення 14 березня 2025 року — читайте в точному астрологічному прогнозі від Новини.LIVE.

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Овен

Після повного місячного затемнення Овнів чекає період зростання та реалізації амбітних планів. Особливо сприятливою буде сфера кар'єри: можливе підвищення, нові перспективи або вигідні пропозиції. Також покращиться особисте життя — самотні представники цього знака Зодіаку можуть зустріти важливу людину, а ті, хто у стосунках, зміцнять зв'язок зі своєю другою половинкою.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Діва

Для Дів цей період стане часом натхнення та продуктивності. Після затемнення з'явиться енергія для реалізації давніх ідей та проєктів. Це чудовий момент для професійного розвитку, самореалізації та фінансового зростання. Важливо проявити ініціативу та не боятися брати на себе відповідальність. Білу смугу можна використати максимально ефективно, якщо діяти рішуче та впевнено.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Стрілець

Місячне затемнення принесе Стрільцям довгоочікувану ясність у питаннях, які турбували останнім часом. Вони зможуть ухвалити важливі рішення, що вплинуть на їхнє майбутнє. Настане час нових можливостей у кар'єрі та особистому житті. Головне — не втратити цей шанс і зробити крок уперед.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

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