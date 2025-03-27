Лунный календарь стрижек на апрель 2025 года — какие даты благоприятны для смены прически

Девушка делает прическу перед зеркалом. Фото: freepik.com

Волосы человека, по мнению многих эзотериков и магов, — мощнейший источник энергии. Каждая стрижка — это мощное энергетическое воздействие на организм. Именно поэтому выбор даты для смены прически имеет большое значение не только с точки зрения внешнего вида, но и общего самочувствия. Считается, что правильно подобранный лунный день может способствовать укреплению биополя, улучшению настроения и привлечению положительных изменений в жизнь. Астрологи уже определили благоприятные и неблагоприятные дни для визита к парикмахеру в апреле 2025 года, учитывая влияние Луны.

Узнайте, когда лучше всего подстригать волосы по лунному апрельскому календарю, чтобы получить желаемый результат и сохранить гармонию.

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Фазы Луны в апреле 2025 года

Растущая Луна — с 1 по 12 апреля;

с 1 по 12 апреля; Полнолуние в знаке Весы — 13 апреля в 3:22 по Киеву;

— 13 апреля в 3:22 по Киеву; Убывающая Луна — с 14 по 26 апреля;

— с 14 по 26 апреля; Новолуние в знаке Телец — 27 апреля в 22:31 по Киеву;

— 27 апреля в 22:31 по Киеву; Растущая Луна — с 28 по 30 апреля;

— с 28 по 30 апреля; Солнечное затмение — нет;

— нет; Лунное затмение — нет.

Фазы Луны. фото: istockphoto.com

Как Луна влияет на состояние волос

Астрологи утверждают, что разные фазы Луны напрямую влияют на рост и качество волос:

Растущая Луна — идеальный период для стрижки, если вы хотите, чтобы волосы быстро отрастали и становились гуще. Полнолуние — отличное время для укрепления волос, питания и восстановления, но лучше избегать радикальных изменений в прическе. Убывающая Луна — удачный период для тех, кто хочет сохранить форму стрижки надолго, а также сделать волосы более крепкими. Новолуние — день, когда волосы особенно уязвимы, поэтому стрижку, окрашивание и другие процедуры стоит отложить.

Важно также обращать внимание на знак Зодиака:

Рыбы, Рак, Скорпион — волосы быстро растут, становятся крепче и здоровее. Козерог, Дева, Телец — стрижка способствует укреплению, волосы становятся блестящими и гладкими. Водолей, Близнецы, Весы — стрижка может негативно сказаться на состоянии волос. Стрелец, Лев, Овен — самый благоприятный период для экспериментов с прическами, но менее эффективное время для уходовых процедур.

Большая Луна в ладони. Фото: google.com

Лунный календарь стрижек на апрель 2025 — какие дни самые благоприятные

Лучшие дни для стрижки и смены имиджа в апреле 2025:

2 апреля (растущая Луна в знаке Телец);

8 апреля (растущая Луна в знаке Лев);

19 апреля (убывающая Луна в знаке Козерог);

25 апреля (убывающая Луна в знаке Овен).

В целом благоприятные даты для похода к парикмахеру:

9 апреля (растущая Луна в знаке Дева);

10 апреля (растущая Луна в знаке Дева);

14 апреля (убывающая Луна в знаке Скорпион).

Нейтральные дни для похода к парикмахеру:

5 апреля (растущая Луна в знаке Рак);

6 апреля (растущая Луна в знаке Рак);

11 апреля (растущая Луна в знаке Дева);

15 апреля (убывающая Луна в знаке Скорпион);

20 апреля (убывающая Луна в знаке Козерог);

21 апреля (убывающая Луна в знаке Козерог);

22 апреля (убывающая Луна в знаке Водолей).

Парикмахерша стрижет волосы. фото: freepik.com

Какие даты неблагоприятны для стрижки в марте 2025 года

Худшие дни апреля, когда любые манипуляции могут навредить волосам:

18 апреля (убывающая Луна в знаке Стрелец);

23 апреля (убывающая Луна в знаке Рыбы);

27 апреля (новолуние в знаке Телец).

Неблагоприятные дни для похода к парикмахеру:

1 апреля (растущая Луна в знаке Телец);

3 апреля (растущая Луна в знаке Близнецы);

4 апреля (растущая Луна в знаке Близнецы);

12 апреля (растущая Луна в знаке Весы);

13 апреля (полнолуние в знаке Весы);

17 апреля (убывающая Луна в знаке Стрелец);

24 апреля (убывающая Луна в знаке Рыбы).

Напомним, мы делились лунным календарем дел на апрель 2025 года, который поможет не пропустить самые благоприятные дни месяца.

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