Лунный календарь стрижек на апрель 2025 года — какие даты благоприятны для смены прически

Лунный календарь стрижек на апрель 2025 — даты красоты и здоровья
Волосы человека, по мнению многих эзотериков и магов, — мощнейший источник энергии. Каждая стрижка — это мощное энергетическое воздействие на организм. Именно поэтому выбор даты для смены прически имеет большое значение не только с точки зрения внешнего вида, но и общего самочувствия. Считается, что правильно подобранный лунный день может способствовать укреплению биополя, улучшению настроения и привлечению положительных изменений в жизнь. Астрологи уже определили благоприятные и неблагоприятные дни для визита к парикмахеру в апреле 2025 года, учитывая влияние Луны.
Узнайте, когда лучше всего подстригать волосы по лунному апрельскому календарю, чтобы получить желаемый результат и сохранить гармонию.
Фазы Луны в апреле 2025 года
- Растущая Луна — с 1 по 12 апреля;
- Полнолуние в знаке Весы — 13 апреля в 3:22 по Киеву;
- Убывающая Луна — с 14 по 26 апреля;
- Новолуние в знаке Телец — 27 апреля в 22:31 по Киеву;
- Растущая Луна — с 28 по 30 апреля;
- Солнечное затмение — нет;
- Лунное затмение — нет.
Как Луна влияет на состояние волос
Астрологи утверждают, что разные фазы Луны напрямую влияют на рост и качество волос:
- Растущая Луна — идеальный период для стрижки, если вы хотите, чтобы волосы быстро отрастали и становились гуще.
- Полнолуние — отличное время для укрепления волос, питания и восстановления, но лучше избегать радикальных изменений в прическе.
- Убывающая Луна — удачный период для тех, кто хочет сохранить форму стрижки надолго, а также сделать волосы более крепкими.
- Новолуние — день, когда волосы особенно уязвимы, поэтому стрижку, окрашивание и другие процедуры стоит отложить.
Важно также обращать внимание на знак Зодиака:
- Рыбы, Рак, Скорпион — волосы быстро растут, становятся крепче и здоровее.
- Козерог, Дева, Телец — стрижка способствует укреплению, волосы становятся блестящими и гладкими.
- Водолей, Близнецы, Весы — стрижка может негативно сказаться на состоянии волос.
- Стрелец, Лев, Овен — самый благоприятный период для экспериментов с прическами, но менее эффективное время для уходовых процедур.
Лунный календарь стрижек на апрель 2025 — какие дни самые благоприятные
Лучшие дни для стрижки и смены имиджа в апреле 2025:
- 2 апреля (растущая Луна в знаке Телец);
- 8 апреля (растущая Луна в знаке Лев);
- 19 апреля (убывающая Луна в знаке Козерог);
- 25 апреля (убывающая Луна в знаке Овен).
В целом благоприятные даты для похода к парикмахеру:
- 9 апреля (растущая Луна в знаке Дева);
- 10 апреля (растущая Луна в знаке Дева);
- 14 апреля (убывающая Луна в знаке Скорпион).
Нейтральные дни для похода к парикмахеру:
- 5 апреля (растущая Луна в знаке Рак);
- 6 апреля (растущая Луна в знаке Рак);
- 11 апреля (растущая Луна в знаке Дева);
- 15 апреля (убывающая Луна в знаке Скорпион);
- 20 апреля (убывающая Луна в знаке Козерог);
- 21 апреля (убывающая Луна в знаке Козерог);
- 22 апреля (убывающая Луна в знаке Водолей).
Какие даты неблагоприятны для стрижки в марте 2025 года
Худшие дни апреля, когда любые манипуляции могут навредить волосам:
- 18 апреля (убывающая Луна в знаке Стрелец);
- 23 апреля (убывающая Луна в знаке Рыбы);
- 27 апреля (новолуние в знаке Телец).
Неблагоприятные дни для похода к парикмахеру:
- 1 апреля (растущая Луна в знаке Телец);
- 3 апреля (растущая Луна в знаке Близнецы);
- 4 апреля (растущая Луна в знаке Близнецы);
- 12 апреля (растущая Луна в знаке Весы);
- 13 апреля (полнолуние в знаке Весы);
- 17 апреля (убывающая Луна в знаке Стрелец);
- 24 апреля (убывающая Луна в знаке Рыбы).
Напомним, мы делились лунным календарем дел на апрель 2025 года, который поможет не пропустить самые благоприятные дни месяца.
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