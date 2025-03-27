Місячний календар стрижок на квітень 2025 року — які дати сприятливі для зміни зачіски

Дівчина робить зачіску перед дзеркалом. Фото: freepik.com

Волосся людини, на думку багатьох езотериків та магів, — найпотужніше джерело енергії. Кожна стрижка — це потужний енергетичний вплив на організм. Саме тому вибір дати для зміни зачіски має велике значення не лише з погляду зовнішнього вигляду, а й загального самопочуття. Вважається, що правильно підібраний місячний день може сприяти зміцненню біополя, покращенню настрою та залученню позитивних змін у життя. Астрологи вже визначили сприятливі та несприятливі дні для візиту до перукаря у квітні 2025 року, враховуючи вплив Місяця.

Дізнайтеся, коли найкраще підстригати волосся за місячним квітневим календарем, щоб отримати бажаний результат і зберегти гармонію.

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Фази Місяця у квітні 2025 року

Місяць, що зростає — з 1 по 12 квітня;

— з 1 по 12 квітня; Повня у знаку Терези — 13 квітня о 3:22 за Києвом;

— 13 квітня о 3:22 за Києвом; Місяць, що спадає — з 14 по 26 квітня;

— з 14 по 26 квітня; Молодик у знаку Телець — 27 квітня о 22:31 за Києвом;

— 27 квітня о 22:31 за Києвом; Місяць, що зростає — з 28 по 30 квітня;

— з 28 по 30 квітня; Сонячне затемнення — немає;

— немає; Місячне затемнення — немає.

Фази Місяця. Фото: istockphoto.com

Як Місяць впливає на стан волосся

Астрологи стверджують, що різні фази Місяця безпосередньо впливають на ріст і якість волосся:

Місяць, що росте — ідеальний період для стрижки, якщо ви хочете, щоб волосся швидко відростало і ставало густішим. Повня — чудовий час для зміцнення волосся, живлення та відновлення, але краще уникати радикальних змін у зачісці. Місяць, що спадає — вдалий період для тих, хто хоче зберегти форму стрижки надовго, а також зробити волосся міцнішим. Молодик — день, коли волосся особливо вразливе, тому стрижку, фарбування та інші процедури варто відкласти.

Важливо також звертати увагу на знак Зодіаку:

Риби, Рак, Скорпіон — волосся швидко росте, стає міцнішим та здоровішим. Козеріг, Діва, Телець — стрижка сприяє зміцненню, волосся стає блискучим та гладеньким. Водолій, Близнюки, Терези — стрижка може негативно позначитися на стані волосся. Стрілець, Лев, Овен — найсприятливіший період для експериментів із зачісками, але менш ефективний час для доглядових процедур.

Великий Місяць у долоні. Фото: google.com

Місячний календар стрижок на квітень 2025 — які дні найсприятливіші

Найкращі дні для стрижки та зміни іміджу у квітні 2025:

2 квітня (Місяць, що росте, у знаку Телець);

8 квітня (Місяць, що росте, у знаку Лев);

19 квітня (Місяць, що спадає, у знаку Козеріг);

25 квітня (Місяць, що спадає, у знаку Овен).

Загалом сприятливі дати для походу до перукаря:

9 квітня (Місяць, що росте, у знаку Діва);

10 квітня (Місяць, що росте, у знаку Діва);

14 квітня (Місяць, що спадає, у знаку Скорпіон).

Нейтральні дні для походу до перукаря:

5 квітня (Місяць, що росте, у знаку Рак);

6 квітня (Місяць, що росте, у знаку Рак);

11 квітня (Місяць, що росте, у знаку Діва);

15 квітня (Місяць, що спадає, у знаку Скорпіон);

20 квітня (Місяць, що спадає, у знаку Козеріг);

21 квітня (Місяць, що спадає, у знаку Козеріг);

22 квітня (Місяць, що спадає, у знаку Водолій).

Перукарка стриже волосся. Фото: freepik.com

Які дати несприятливі для стрижки у березні 2025 року

Найгірші дні квітня, коли будь-які маніпуляції можуть нашкодити волоссю:

18 квітня (Місяць, що спадає, у знаку Стрілець);

23 квітня (Місяць, що спадає, у знаку Риби);

27 квітня (Молодик у знаку Телець).

Несприятливі дні для походу до перукаря:

1 квітня (Місяць, що росте, у знаку Телець);

3 квітня (Місяць, що росте, у знаку Близнюки);

4 квітня (Місяць, що росте, у знаку Близнюки);

12 квітня (Місяць, що росте, у знаку Терези);

13 квітня (Повня у знаку Терези);

17 квітня (Місяць, що спадає, у знаку Стрілець);

24 квітня (Місяць, що спадає, у знаку Риби).

Нагадаємо, ми ділилися місячним календарем справ на квітень 2025 року, який допоможе не пропустити найсприятливіші дні місяця.

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