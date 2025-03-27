Місячний календар стрижок на квітень 2025 року — які дати сприятливі для зміни зачіски

Місячний календар стрижок на квітень 2025 — дати краси і здоров'я
Волосся людини, на думку багатьох езотериків та магів, — найпотужніше джерело енергії. Кожна стрижка — це потужний енергетичний вплив на організм. Саме тому вибір дати для зміни зачіски має велике значення не лише з погляду зовнішнього вигляду, а й загального самопочуття. Вважається, що правильно підібраний місячний день може сприяти зміцненню біополя, покращенню настрою та залученню позитивних змін у життя. Астрологи вже визначили сприятливі та несприятливі дні для візиту до перукаря у квітні 2025 року, враховуючи вплив Місяця.
Дізнайтеся, коли найкраще підстригати волосся за місячним квітневим календарем, щоб отримати бажаний результат і зберегти гармонію.
Фази Місяця у квітні 2025 року
- Місяць, що зростає — з 1 по 12 квітня;
- Повня у знаку Терези — 13 квітня о 3:22 за Києвом;
- Місяць, що спадає — з 14 по 26 квітня;
- Молодик у знаку Телець — 27 квітня о 22:31 за Києвом;
- Місяць, що зростає — з 28 по 30 квітня;
- Сонячне затемнення — немає;
- Місячне затемнення — немає.
Як Місяць впливає на стан волосся
Астрологи стверджують, що різні фази Місяця безпосередньо впливають на ріст і якість волосся:
- Місяць, що росте — ідеальний період для стрижки, якщо ви хочете, щоб волосся швидко відростало і ставало густішим.
- Повня — чудовий час для зміцнення волосся, живлення та відновлення, але краще уникати радикальних змін у зачісці.
- Місяць, що спадає — вдалий період для тих, хто хоче зберегти форму стрижки надовго, а також зробити волосся міцнішим.
- Молодик — день, коли волосся особливо вразливе, тому стрижку, фарбування та інші процедури варто відкласти.
Важливо також звертати увагу на знак Зодіаку:
- Риби, Рак, Скорпіон — волосся швидко росте, стає міцнішим та здоровішим.
- Козеріг, Діва, Телець — стрижка сприяє зміцненню, волосся стає блискучим та гладеньким.
- Водолій, Близнюки, Терези — стрижка може негативно позначитися на стані волосся.
- Стрілець, Лев, Овен — найсприятливіший період для експериментів із зачісками, але менш ефективний час для доглядових процедур.
Місячний календар стрижок на квітень 2025 — які дні найсприятливіші
Найкращі дні для стрижки та зміни іміджу у квітні 2025:
- 2 квітня (Місяць, що росте, у знаку Телець);
- 8 квітня (Місяць, що росте, у знаку Лев);
- 19 квітня (Місяць, що спадає, у знаку Козеріг);
- 25 квітня (Місяць, що спадає, у знаку Овен).
Загалом сприятливі дати для походу до перукаря:
- 9 квітня (Місяць, що росте, у знаку Діва);
- 10 квітня (Місяць, що росте, у знаку Діва);
- 14 квітня (Місяць, що спадає, у знаку Скорпіон).
Нейтральні дні для походу до перукаря:
- 5 квітня (Місяць, що росте, у знаку Рак);
- 6 квітня (Місяць, що росте, у знаку Рак);
- 11 квітня (Місяць, що росте, у знаку Діва);
- 15 квітня (Місяць, що спадає, у знаку Скорпіон);
- 20 квітня (Місяць, що спадає, у знаку Козеріг);
- 21 квітня (Місяць, що спадає, у знаку Козеріг);
- 22 квітня (Місяць, що спадає, у знаку Водолій).
Які дати несприятливі для стрижки у березні 2025 року
Найгірші дні квітня, коли будь-які маніпуляції можуть нашкодити волоссю:
- 18 квітня (Місяць, що спадає, у знаку Стрілець);
- 23 квітня (Місяць, що спадає, у знаку Риби);
- 27 квітня (Молодик у знаку Телець).
Несприятливі дні для походу до перукаря:
- 1 квітня (Місяць, що росте, у знаку Телець);
- 3 квітня (Місяць, що росте, у знаку Близнюки);
- 4 квітня (Місяць, що росте, у знаку Близнюки);
- 12 квітня (Місяць, що росте, у знаку Терези);
- 13 квітня (Повня у знаку Терези);
- 17 квітня (Місяць, що спадає, у знаку Стрілець);
- 24 квітня (Місяць, що спадає, у знаку Риби).
Нагадаємо, ми ділилися місячним календарем справ на квітень 2025 року, який допоможе не пропустити найсприятливіші дні місяця.
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