Лунный календарь стрижек на март 2025 рода — какие даты благоприятны для смены прически

Девушка делает прическу у парикмахера. Фото: freepik.com

Март — время обновления, пробуждения природы и энергии. Именно весной нам хочется перемен как в жизни, так и во внешности. Это идеальный момент, чтобы освежить стрижку или сделать новую прическу, оздоровить волосы. Но, чтобы получить наилучший результат, стоит ориентироваться на лунный календарь. Удачный день может способствовать укреплению волос, активизировать их рост и улучшить внешний вид.

Какие даты благоприятны для стрижки и смены прически, а какие могут навредить вашим волосам, узнавайте далее.

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Фазы Луны в марте 2025 года

Растущая Луна — с 1 по 13 марта;

— с 1 по 13 марта; Полнолуние в знаке Девы — 14 марта в 8:54 по Киеву;

— 14 марта в 8:54 по Киеву; Убывающая Луна — с 15 по 28 марта;

— с 15 по 28 марта; Новолуние в знаке Овен — 29 марта в 12:57 по Киеву;

— 29 марта в 12:57 по Киеву; Растущая Луна — с 30 по 31 марта;

— с 30 по 31 марта; Солнечное затмение — нет;

— нет; Лунное затмение — нет.

Разные фазы Луны. фото: freepik.com

Какие дни благоприятны для стрижки в марте 2025 года

Удачный день для стрижки может положительно повлиять на состояние волос, ускорить их рост и сделать их более здоровыми. По лунному календарю на март 2025 года, самыми благоприятными датами будут:

5-6 марта (Луна в Тельце) — идеальный период для укрепления волос. Стрижка сделает их сильнее, придаст блеск и здоровый вид. Также это отличное время для питания и восстановительных процедур.

— идеальный период для укрепления волос. Стрижка сделает их сильнее, придаст блеск и здоровый вид. Также это отличное время для питания и восстановительных процедур. 10-11 марта (Луна во Льве) — благоприятный момент для кардинальных изменений в прическе. Волосы станут крепче, а новая форма стрижки будет держаться долго, сохраняя аккуратный вид.

— благоприятный момент для кардинальных изменений в прическе. Волосы станут крепче, а новая форма стрижки будет держаться долго, сохраняя аккуратный вид. 19-20 марта (Луна в Скорпионе) — отличное время для обновления образа. Волосы станут более объемными, текстурными и привлекательными.

— отличное время для обновления образа. Волосы станут более объемными, текстурными и привлекательными. 27-28 марта (Луна в Водолее) — лучшие дни для креативных экспериментов. Если хочется ярких окрашиваний или смелых стрижек, это именно то время!

Парикмахерша делает стрижку девушке. фото: freepik.com

Какие даты неблагоприятны для стрижки в марте 2025 года

Некоторые лунные дни могут принести вред вашим волосам. В марте целых шесть опасных дат, которые могут лишить ваши волосы здоровья и испортить прическу:

2-3 марта (Луна в Овне) — волосы могут ослабнуть, стать ломкими. Не рекомендуются агрессивные процедуры.

— волосы могут ослабнуть, стать ломкими. Не рекомендуются агрессивные процедуры. 14 марта (Полная Луна в Деве) — энергетически нестабильный день. Стрижка может негативно сказаться на состоянии волос.

— энергетически нестабильный день. Стрижка может негативно сказаться на состоянии волос. 22-23 марта (Луна в Стрельце) — прическа может быстро потерять форму, а волосы станут непослушными.

— прическа может быстро потерять форму, а волосы станут непослушными. 29 марта (новолуние в Рыбах) — не рекомендуется никакое вмешательство в волосы. Это день для отдыха и восстановления.

Ранее мы делились лунным календарем дел на март 2025 года, который поможет выбрать самые удачные дни первого месяца весны.

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