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Главная Праздники Лунный календарь маникюра на июль 2025 — какие дни несут красоту

Лунный календарь маникюра на июль 2025 — какие дни несут красоту

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 08:04
Лунный календарь маникюра на июль 2025 — когда можно стричь и красить ногти
Девушка делает маникюр. Фото: freepik.com

В июле 2025 года, когда лето в самом разгаре, а желание выглядеть ухоженно — особенно сильное, важно выбирать правильное время для процедур красоты. Маникюр — не исключение. В зависимости от фазы Луны и астрологических влияний, даже привычное покрытие гель-лаком может либо порадовать блеском, либо завершиться расслоением ногтей. Именно поэтому стоит ориентироваться на лунный календарь.

Новини.LIVE расскажет Вам, какие дни июля 2025 года самые благоприятные для маникюра, когда лучше проводить домашний уход, а каких дат следует избегать, чтобы не навредить ногтям.

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Фазы Луны в июле 2025 года

  • Растущая Луна — с 1 по 9 июля;
  • Полнолуние в знаке Козерога — 10 июля в 23:38 по Киеву;
  • Убывающая Луна — с 11 по 23 июля;
  • Новолуние в знаке Льва — 24 июля в 22:12 по киевскому времени;
  • Растущая Луна — с 25 по 31 июля;
  • Солнечное затмение — нет;
  • Лунное затмение — нет.

 

Фазы Луны в июле 2025 года
Различные фазы Луны. Фото: freepik.com

Лучшие дни для маникюра в июле 2025 года по лунному календарю

Астрологи отмечают, что Луна способна влиять на состояние кожи, ногтей и даже результат косметических процедур. Поэтому, если вы планируете визит в салон, обратите внимание на эти благоприятные дни для маникюра в июле 2025: 3, 4, 5, 12, 23, 25.

Это отличное время для экспериментов с формой, дизайном и цветом. Можно смело выбирать новые техники или пробовать необычные оттенки. В эти даты энергетика будет на вашей стороне, а результаты — будут радовать долго.

 

Лучшие дни для маникюра в июле 2025 года по лунному календарю
Девушка делает маникюр в салоне. Фото: nailboo.com

Лунный календарь маникюра на июль 2025 — благоприятные дни для домашнего ухода

Не всегда есть возможность попасть к мастеру, но это не повод пренебрегать уходом. В эти спокойные дни лучше проводить лечебные процедуры, ванночки, масляные обертывания и укрепление пластины: 1, 2, 6, 13, 14, 22, 29, 30 и 31 июля.

Это идеальные даты для домашних ритуалов красоты. Единственное предостережение: будьте осторожны с новыми средствами или острыми инструментами, чтобы не травмировать ногти или кутикулу.

 

Лунный календарь маникюра на июль 2025 — благоприятные дни для домашнего ухода
Девушка ухаживает за ногтями. Фото: pexels.com

Неблагоприятные дни для маникюра в июле 2025 — когда лучше подождать

В некоторые дни энергия Луны нестабильна, что может вызвать нежелательные реакции, ухудшение состояния ногтей или проблемы с кожей рук. В такие периоды лучше вообще воздержаться от любых процедур: 10, 11, 19, 21 и 24 июля.

В эти даты не стоит экспериментировать с дизайном, использовать новую косметику или проводить аппаратную обработку. Риски повышены: возможны раздражения, трещины или ломкость.

Ранее мы делились необычным фруктовым nail-трендом лета 2025, который понравится всем.

Также предлагаем ознакомиться с лунным календарем дел на июль 2025 года, который поможет не пропустить самые благоприятные даты второго месяца лета.

маникюр советы июль лунный календарь ногти
Елена Дрозд - Редактор
Автор:
Елена Дрозд
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