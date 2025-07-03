Місячний календар манікюру на липень 2025 — коли можна стригти і фарбувати нігті

Дівчина робить манікюр. Фото: freepik.com

У липні 2025 року, коли літо у самому розпалі, а бажання виглядати доглянуто — особливо сильне, важливо обирати правильний час для процедур краси. Манікюр — не виняток. Залежно від фази Місяця та астрологічних впливів, навіть звичне покриття гель-лаком може або потішити блиском, або завершитися розшаруванням нігтів. Саме тому варто орієнтуватися на місячний календар.

Новини.LIVE розповість Вам, які дні липня 2025 року найсприятливіші для манікюру, коли краще проводити домашній догляд, а яких дат слід уникати, аби не нашкодити нігтям.

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Фази Місяця у липні 2025 року

Місяць, що зростає — з 1 по 9 липня;

— з 1 по 9 липня; Повня у знаку Козерога — 10 липня о 23:38 за Києвом;

— 10 липня о 23:38 за Києвом; Місяць, що спадає — з 11 по 23 липня;

— з 11 по 23 липня; Молодик у знаку Лева — 24 липня о 22:12 за київським часом;

— 24 липня о 22:12 за київським часом; Місяць, що зростає — з 25 по 31 липня;

— з 25 по 31 липня; Сонячне затемнення — немає;

— немає; Місячне затемнення — немає.

Різні фази Місяця. Фото: freepik.com

Найкращі дні для манікюру у липні 2025 за місячним календарем

Астрологи відзначають, що Місяць здатен впливати на стан шкіри, нігтів і навіть результат косметичних процедур. Тож, якщо ви плануєте візит до салону, зверніть увагу на ці сприятливі дні для манікюру у липні 2025: 3, 4, 5, 12, 23, 25.

Це чудовий час для експериментів з формою, дизайном і кольором. Можна сміливо обирати нові техніки або пробувати незвичні відтінки. У ці дати енергетика буде на вашому боці, а результати — тішитимуть довго.

Дівчина робить манікюр у салоні. Фото: nailboo.com

Місячний календар манікюру на липень 2025 —сприятливі дні для домашнього догляду

Не завжди є змога потрапити до майстра, але це не привід нехтувати доглядом. У ці спокійні дні краще проводити лікувальні процедури, ванночки, масляні обгортання та зміцнення пластини: 1, 2, 6, 13, 14, 22, 29, 30 і 31 липня.

Це ідеальні дати для домашніх ритуалів краси. Єдине застереження: будьте обережні з новими засобами або гострими інструментами, аби не травмувати нігті чи кутикулу.

Дівчина доглядає за нігтями. Фото: pexels.com

Несприятливі дні для манікюру у липні 2025 — коли краще зачекати

У деякі дні енергія Місяця нестабільна, що може спричинити небажані реакції, погіршення стану нігтів чи проблеми зі шкірою рук. У такі періоди краще взагалі утриматися від будь-яких процедур: 10, 11, 19, 21 та 24 липня.

У ці дати не варто експериментувати з дизайном, використовувати нову косметику чи проводити апаратну обробку. Ризики підвищені: можливі подразнення, тріщини або ламкість.

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