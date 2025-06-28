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Головна Свята Коли не можна стригти волосся у липні 2025 — сім небезпечних днів

Коли не можна стригти волосся у липні 2025 — сім небезпечних днів

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 08:02
Місячний календар стрижок на липень 2025 — які дати сприятливі для зміни зачіски
Дівчина стриже волосся у перукаря. Фото: depositphotos.com

Плануючи зміну зачіски або просту стрижку, багато хто замислюється, а чи сприятливий сьогодні день? І це не просто забобони. Астрологи та езотерики переконані, що правильно обрана дата для візиту до перукаря за місячним календарем може покращити загальне самопочуття, прискорити ріст волосся, додати сил та здоров'я. Адже фази Місяця мають неабиякий вплив на нашу планету та все живе — від припливів і відпливів до фізичного й емоційного стану людини.

Новини.LIVE ділиться з вами місячним календарем стрижок на липень 2025 року, щоб ваше волосся залишалося блискучим та здоровим. 

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Фази Місяця у липні 2025 року

  • Місяць, що зростає — з 1 по 9 липня;
  • Повня у знаку Козерога — 10 липня о 23:38 за Києвом;
  • Місяць, що спадає — з 11 по 23 липня;
  • Молодик у знаку Лева —  24 липня о 22:12 за київським часом;
  • Місяць, що зростає — з 25 по 31 липня;
  • Сонячне затемнення — немає;
  • Місячне затемнення — немає.

 

Фази Місяця у липні 2025 року
Різні фази Місяця. Фото: shutterstock.com

Місячний календар стрижок на липень 2025 — які дні найсприятливіші 

Якщо ви хочете оновити образ, оздоровити волосся чи прискорити його ріст — обирайте дні зі сприятливою енергетикою. У липні 2025 року такими є: 2, 3, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 22, 28, 29, 31 число. Це будуть періоди, коли Місяць зростає або має стабільну позитивну енергію:

  • 2-3, 8-10 липня — ідеальні дні для нового стилю чи зміни іміджу. Волосся швидше відросте, набуде сили;
  • 12, 16-17 липня — сприятливі для оздоровлення, ламке волосся стане міцнішим;
  • 28-31 липня — гарний період для відновлювальних процедур і фарбування.

Астропорада: під час Місяця, що росте, волосся росте швидше, тому саме в ці дні варто експериментувати із зачісками або стригти кінчики для активації росту. Якщо ж хочете, щоб форма трималася довше — обирайте спадний Місяць.

 

Місячний календар стрижок на липень 2025 — які дні найсприятливіші
Перукар підстригає кінчики. Фото: istockphoto.com

Які дати несприятливі для стрижки у липні 2025 року 

Деякі дати можуть нести з собою енергетичний дисбаланс або слабкість, що відображається і на нашій зовнішності. У такі дні краще відмовитися від ножиць і зачекати:

  • 7 липня — день нестабільної енергії, можливий поганий настрій після стрижки;
  • 13, 14, 15 липня — велика ймовірність ослаблення волосся та погіршення його структури;
  • 20, 24, 26 липня — зниження життєвого тонусу.

Астропорада: у дні Молодика варто уникати не лише стрижок, а й радикальних змін у зовнішності, адже це період, коли організм найвразливіший.

 

Які дати несприятливі для стрижки у липні 2025 року
Дівчина стриже волосся у перукаря. Фото: depositphotos.com

Також пропонуємо ознайомитися з місячним календарем справ на липень 2025 року, який допоможе не пропустити найсприятливіші дати другого місяця літа. 

здоров'я стрижки Астрологія волосся липень місячний календар
Світлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Світлана Конюшенко
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