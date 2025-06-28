Лунный календарь стрижек на июль 2025 — какие даты благоприятны для смены прически

Девушка стрижет волосы у парикмахера. Фото: depositphotos.com

Планируя смену прически или простую стрижку, многие задумываются, а благоприятный ли сегодня день? Астрологи и эзотерики убеждены, что правильно выбранная дата для визита к парикмахеру по лунному календарю может улучшить общее самочувствие, ускорить рост волос, добавить сил и здоровья. Ведь фазы Луны имеют большое влияние на нашу планету и все живое — от приливов и отливов до физического и эмоционального состояния человека.

Новини.LIVE делится с вами лунным календарем стрижек на июль 2025 года, чтобы ваши волосы оставались блестящими и здоровыми.

Реклама

Читайте также:

Фазы Луны в июле 2025 года

Растущая Луна — с 1 по 9 июля;

— с 1 по 9 июля; Полнолуние в знаке Козерога — 10 июля в 23:38 по Киеву;

— 10 июля в 23:38 по Киеву; Убывающая Луна — с 11 по 23 июля;

— с 11 по 23 июля; Новолуние в знаке Льва — 24 июля в 22:12 по киевскому времени;

— 24 июля в 22:12 по киевскому времени; Растущая Луна — с 25 по 31 июля;

— с 25 по 31 июля; Солнечное затмение — нет;

— нет; Лунное затмение — нет.

Разные фазы Луны. Фото: shutterstock.com

Лунный календарь стрижек на июль 2025 — какие дни самые благоприятные

Если вы хотите обновить образ, оздоровить волосы или ускорить их рост — выбирайте дни с благоприятной энергетикой. В июле 2025 года таковыми являются: 2, 3, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 22, 28, 29, 31 число. Это будут периоды, когда Луна растет или имеет стабильную положительную энергию:

2-3, 8-10 июля — идеальные дни для нового стиля или смены имиджа. Волосы быстрее отрастут, приобретут силу;

— идеальные дни для нового стиля или смены имиджа. Волосы быстрее отрастут, приобретут силу; 12, 16-17 июля — благоприятные для оздоровления, ломкие волосы станут крепче;

— благоприятные для оздоровления, ломкие волосы станут крепче; 28-31 июля — хороший период для восстановительных процедур и окрашивания.

Астросовет: во время растущей Луны волосы растут быстрее, поэтому именно в эти дни стоит экспериментировать с прическами или стричь кончики для активации роста. Если же хотите, чтобы форма держалась дольше — выбирайте убывающую Луну.

Парикмахер подстригает кончики. Фото: istockphoto.com

Какие даты неблагоприятны для стрижки в июле 2025 года

Некоторые даты могут нести с собой энергетический дисбаланс или слабость, что отражается и на нашей внешности. В такие дни лучше отказаться от ножниц и подождать:

7 июля — день нестабильной энергии, возможно плохое настроение после стрижки;

— день нестабильной энергии, возможно плохое настроение после стрижки; 13, 14, 15 июля — велика вероятность ослабления волос и ухудшения их структуры;

— велика вероятность ослабления волос и ухудшения их структуры; 20, 24, 26 июля — снижение жизненного тонуса.

Астросовет: в дни Новолуния стоит избегать не только стрижек, но и радикальных изменений во внешности, ведь это период, когда организм наиболее уязвим.

Девушка стрижет волосы у парикмахера. Фото: depositphotos.com

Также предлагаем ознакомиться с лунным календарем дел на июль 2025 года, который поможет не пропустить самые благоприятные даты второго месяца лета.