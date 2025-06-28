Лунный календарь стрижек на июль 2025 — какие даты благоприятны для смены прически

Когда нельзя стричь волосы в июле 2025 — семь опасных дней
Планируя смену прически или простую стрижку, многие задумываются, а благоприятный ли сегодня день? Астрологи и эзотерики убеждены, что правильно выбранная дата для визита к парикмахеру по лунному календарю может улучшить общее самочувствие, ускорить рост волос, добавить сил и здоровья. Ведь фазы Луны имеют большое влияние на нашу планету и все живое — от приливов и отливов до физического и эмоционального состояния человека.
Новини.LIVE делится с вами лунным календарем стрижек на июль 2025 года, чтобы ваши волосы оставались блестящими и здоровыми.
Фазы Луны в июле 2025 года
- Растущая Луна — с 1 по 9 июля;
- Полнолуние в знаке Козерога — 10 июля в 23:38 по Киеву;
- Убывающая Луна — с 11 по 23 июля;
- Новолуние в знаке Льва — 24 июля в 22:12 по киевскому времени;
- Растущая Луна — с 25 по 31 июля;
- Солнечное затмение — нет;
- Лунное затмение — нет.
Лунный календарь стрижек на июль 2025 — какие дни самые благоприятные
Если вы хотите обновить образ, оздоровить волосы или ускорить их рост — выбирайте дни с благоприятной энергетикой. В июле 2025 года таковыми являются: 2, 3, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 22, 28, 29, 31 число. Это будут периоды, когда Луна растет или имеет стабильную положительную энергию:
- 2-3, 8-10 июля — идеальные дни для нового стиля или смены имиджа. Волосы быстрее отрастут, приобретут силу;
- 12, 16-17 июля — благоприятные для оздоровления, ломкие волосы станут крепче;
- 28-31 июля — хороший период для восстановительных процедур и окрашивания.
Астросовет: во время растущей Луны волосы растут быстрее, поэтому именно в эти дни стоит экспериментировать с прическами или стричь кончики для активации роста. Если же хотите, чтобы форма держалась дольше — выбирайте убывающую Луну.
Какие даты неблагоприятны для стрижки в июле 2025 года
Некоторые даты могут нести с собой энергетический дисбаланс или слабость, что отражается и на нашей внешности. В такие дни лучше отказаться от ножниц и подождать:
- 7 июля — день нестабильной энергии, возможно плохое настроение после стрижки;
- 13, 14, 15 июля — велика вероятность ослабления волос и ухудшения их структуры;
- 20, 24, 26 июля — снижение жизненного тонуса.
Астросовет: в дни Новолуния стоит избегать не только стрижек, но и радикальных изменений во внешности, ведь это период, когда организм наиболее уязвим.
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