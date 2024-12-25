Лунный календарь окрашивания волос на январь 2025 — удачные и неудачные дни

Девушка окрашивает волосы в парикмахерской. Фото: istockphoto.com

Январь — идеальное время для перемен. Почему бы для начала не обновить цвет своих волос? Чтобы результат превзошел все ожидания, важно не только выбрать идеальный оттенок, но и учесть фазы Луны. Правильный день может сделать вашу прическу ярче, а образ — гармоничным.

Новини.LIVE подготовил лунный календарь окрашивания волос на январь 2025 года, который поможет найти идеальный день для экспериментов или обновления цвета.

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Фазы Луны в январе 2025 года

Растущая Луна — с 1 по 13 января;

— с 1 по 13 января; Полнолуние в знаке Рака — 14 января в 0:26 по Киеву;

— 14 января в 0:26 по Киеву; Убывающая Луна — с 15 по 28 января;

— с 15 по 28 января; Новолуние в знаке Водолея — 29 января в 14:35 по Киеву;

— 29 января в 14:35 по Киеву; Растущая Луна — 30-31 января;

— 30-31 января; Солнечное затмение — нет;

— нет; Лунное затмение — нет.

Фазы Луны в январе. Фото: shutterstock.com

Лунный календарь окрашивания волос на январь 2025 — какие дни будут благоприятны

Полностью обновить образ и обрести благоприятную дату поможет лунный календарь. Вот перечень дат на январь 2025:

Самые благоприятные дни для окрашивания и экспериментов: 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 25, 26.

Хорошие дни для обновления цвета: 1, 3, 5, 7, 13, 20, 22, 23, 30.

Нейтральные дни: 21, 24, 27, 28.

Девушка окрашивает волосы. Фото: sciencephoto.com

Какие дни в январе 2025 года опасны для окрашивания и могут навредить волосам

По прогнозам астрологов, один день в первый месяц 2025 года будет особенно опасен для окрашивания волос, а именно 29 января.

Также специалисты не рекомендуют окрашивать волосы в следующие числа: 2, 4, 6, 12, 14, 19, 31 января.

Какие цвета волос будут в моде в 2025 году

Какие цвета волос будут в моде в 2025 году, рассказали специалисты на портале Natulique.

1. Блондинка Барби

Ледяные платиновые тона с теплыми оттенками будут на пике популярности. Маслянистый или медовый блонд придаст мягкость и изысканность.

Цвет Блондинка Барби. Фото: natulique.com

2. Динамическая брюнетка

Насыщенные шоколадные тона с карамельными бликами будут в тренде в 2025 году, как и оттенок красного дерева.

Цвет Динамическая брюнетка. Фото: natulique.com

3. Имбирная специя

Пряный имбирный цвет станет одним из самых популярных в 2025 году. Этот насыщенный оттенок придает теплу и контрасту, поэтому идеально подходит для рыжеволосых девушек, которые хотят подчеркнуть свою природную красоту.

Цвет Имбирная специя. Фото: natulique.com

4. Природные тона

Грязный блонд остается актуальным для тех, кто ищет легкие и непринужденные изменения.

Природные тона волос. Фото: natulique.com

5. Омбре

Техника омбре позволит экспериментировать с мягкими пастельными оттенками и оставаться в тренде в 2025 году.

Цвет волос омбре. Фото: natulique.com

Ранее мы делились лунным календарем стрижек на январь 2025 года, который поможет выбрать удачную дату для смены прически и уходовых процедур.

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