Лунный календарь окрашивания волос на январь 2025 — удачные и неудачные дни

Лунный календарь окрашивания волос на январь 2025 — даты красоты
Январь — идеальное время для перемен. Почему бы для начала не обновить цвет своих волос? Чтобы результат превзошел все ожидания, важно не только выбрать идеальный оттенок, но и учесть фазы Луны. Правильный день может сделать вашу прическу ярче, а образ — гармоничным.
Новини.LIVE подготовил лунный календарь окрашивания волос на январь 2025 года, который поможет найти идеальный день для экспериментов или обновления цвета.
Фазы Луны в январе 2025 года
- Растущая Луна — с 1 по 13 января;
- Полнолуние в знаке Рака — 14 января в 0:26 по Киеву;
- Убывающая Луна — с 15 по 28 января;
- Новолуние в знаке Водолея — 29 января в 14:35 по Киеву;
- Растущая Луна — 30-31 января;
- Солнечное затмение — нет;
- Лунное затмение — нет.
Лунный календарь окрашивания волос на январь 2025 — какие дни будут благоприятны
Полностью обновить образ и обрести благоприятную дату поможет лунный календарь. Вот перечень дат на январь 2025:
Самые благоприятные дни для окрашивания и экспериментов: 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 25, 26.
Хорошие дни для обновления цвета: 1, 3, 5, 7, 13, 20, 22, 23, 30.
Нейтральные дни: 21, 24, 27, 28.
Какие дни в январе 2025 года опасны для окрашивания и могут навредить волосам
По прогнозам астрологов, один день в первый месяц 2025 года будет особенно опасен для окрашивания волос, а именно 29 января.
Также специалисты не рекомендуют окрашивать волосы в следующие числа: 2, 4, 6, 12, 14, 19, 31 января.
Какие цвета волос будут в моде в 2025 году
Какие цвета волос будут в моде в 2025 году, рассказали специалисты на портале Natulique.
1. Блондинка Барби
Ледяные платиновые тона с теплыми оттенками будут на пике популярности. Маслянистый или медовый блонд придаст мягкость и изысканность.
2. Динамическая брюнетка
Насыщенные шоколадные тона с карамельными бликами будут в тренде в 2025 году, как и оттенок красного дерева.
3. Имбирная специя
Пряный имбирный цвет станет одним из самых популярных в 2025 году. Этот насыщенный оттенок придает теплу и контрасту, поэтому идеально подходит для рыжеволосых девушек, которые хотят подчеркнуть свою природную красоту.
4. Природные тона
Грязный блонд остается актуальным для тех, кто ищет легкие и непринужденные изменения.
5. Омбре
Техника омбре позволит экспериментировать с мягкими пастельными оттенками и оставаться в тренде в 2025 году.
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