Лунный календарь окрашивания волос на февраль 2025 — удачные и неудачные дни

Лунный календарь окрашивания волос на февраль 2025 — даты красоты
Влияние Луны на состояние волос известно еще с давних времен. Именно поэтому, чтобы получить наилучший результат при окрашивании, астрологи советуют выбирать дни по лунному календарю. В феврале 2025 года есть даты, когда окрашивание поможет укрепить локоны и сделать цвет более стойким, а есть и такие, что могут негативно повлиять на состояние волос.
Новини.LIVE подготовил лунный календарь окрашивания волос на февраль 2025 года, который подскажет лучший день для обновления цвета или экспериментов.
Фазы Луны в феврале 2025 года
- Растущая Луна — с 1 по 11 февраля;
- Полнолуние в знаке Льва — 12 февраля в 15:53 по Киеву;
- Убывающая Луна — с 13 по 27 февраля;
- Новолуние в знаке Рыбы — 28 февраля в 02:44 по Киеву;
- Солнечное затмение — нет;
- Лунное затмение — нет.
Лунный календарь окрашивания волос на февраль 2025 года — какие дни будут самыми благоприятными
Лучшее время для окрашивания, чтобы получить яркий и насыщенный цвет: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 февраля.
Цвет ляжет равномерно, а волосы будут выглядеть здоровыми: 4 февраля.
Отличный день для восстановительного окрашивания: 7 февраля.
Идеальное время для окрашивания волос натуральными красителями: 12, 13, 14 февраля.
Хороший день для окрашивания тонирующими средствами: 16 февраля.
Какие дни в феврале 2025 года опасны для окрашивания и могут навредить волосам
Даты, которые могут ослабить волосы, краска распределится неравномерно, а цвет быстро вымоется: 1, 23 февраля.
Дни, в которые категорически нельзя красить волосы: 10, 20 февраля.
Ранее мы рассказывали, какие даты благоприятны для стрижки и смены прически по лунному календарю на февраль 2025 года.
Также мы делились лунным календарем дел на февраль 2025 года.
Читайте Новини.LIVE!