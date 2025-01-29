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Лунный календарь окрашивания волос на февраль 2025 — даты красоты

29 января 2025 08:02
Светлана Конюшенко - Редактор
Лунный календарь окрашивания волос на февраль 2025 — удачные и неудачные дни
Девушка у парикмахера красит волосы. Фото: freepik.com
Светлана Конюшенко - Редактор

Влияние Луны на состояние волос известно еще с давних времен. Именно поэтому, чтобы получить наилучший результат при окрашивании, астрологи советуют выбирать дни по лунному календарю. В феврале 2025 года есть даты, когда окрашивание поможет укрепить локоны и сделать цвет более стойким, а есть и такие, что могут негативно повлиять на состояние волос. 

Новини.LIVE подготовил лунный календарь окрашивания волос на февраль 2025 года, который подскажет лучший день для обновления цвета или экспериментов.

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Фазы Луны в феврале 2025 года

  • Растущая Луна — с 1 по 11 февраля;
  • Полнолуние в знаке Льва — 12 февраля в 15:53 по Киеву;
  • Убывающая Луна — с 13 по 27 февраля;
  • Новолуние в знаке Рыбы — 28 февраля в 02:44 по Киеву;
  • Солнечное затмение — нет;
  • Лунное затмение — нет.

 

Фазы Луны в феврале 2025 года
Фазы Луны в феврале. Фото: freepik.com

Лунный календарь окрашивания волос на февраль 2025 года — какие дни будут самыми благоприятными

Лучшее время для окрашивания, чтобы получить яркий и насыщенный цвет: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 февраля.

Цвет ляжет равномерно, а волосы будут выглядеть здоровыми: 4 февраля.

Отличный день для восстановительного окрашивания: 7 февраля.

Идеальное время для окрашивания волос натуральными красителями: 12, 13, 14 февраля.

Хороший день для окрашивания тонирующими средствами: 16 февраля.

 

Лунный календарь окрашивания волос на февраль 2025 - какие дни будут самые благоприятные
Парикмахер красит волосы. Фото: freepik.com

Какие дни в феврале 2025 года опасны для окрашивания и могут навредить волосам

Даты, которые могут ослабить волосы, краска распределится неравномерно, а цвет быстро вымоется: 1, 23 февраля.

Дни, в которые категорически нельзя красить волосы: 10, 20 февраля.

 

Ранее мы рассказывали, какие даты благоприятны для стрижки и смены прически по лунному календарю на февраль 2025 года.

Также мы делились лунным календарем дел на февраль 2025 года.

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