Чи шкодить часте фарбування волоссю — відповідь вас здивує

Як часто можна фарбувати волосся, щоб зберегти його красу
Багато жінок регулярно фарбують волосся, і в кожної з них своя мотивація. Хтось хоче лише трохи освіжити свій природний колір, інші ж прагнуть повністю змінити імідж, перефарбувавшись у зовсім інший відтінок. А старші жінки зазвичай використовують фарбу, щоб замаскувати сивину. Але важливо пам’ятати, що часте фарбування може нашкодити волоссю, зробивши його ламким і сухим.
Новини.LIVE розповість, як уникнути цього.
Як часто фарбувати волосся, щоб не пошкодити його
Фахівці рекомендують фарбувати волосся раз на 4–6 тижнів. Цей проміжок дозволяє волоссю відновитися після впливу хімічних засобів. За місяць волосся відростає приблизно на 1 сантиметр, тож фарбування кожні 4–6 тижнів допоможе уникнути різких переходів у кольорі. Особливо це актуально для тих, у кого світле коріння і темне забарвлення пасм.
Якщо волосся здорове, фарба зберігає свій вигляд протягом місяця або навіть довше. А от якщо ви помітили, що колір почав тьмяніти чи вимиватися, можна або повторити фарбування вдома, або записатися до майстра в салон.
Що впливає на частоту фарбування
Частота фарбування залежить від багатьох факторів. Якщо волосся сухе, ламке чи пошкоджене, краще збільшити інтервал між фарбуванням і приділяти більше уваги догляду. Використовуйте зволожувальні маски, кондиціонери та шампунь, які відновлюють структуру волосся.
Для жінок, які регулярно зафарбовують сивину, рекомендовано оновлювати колір раз на місяць. Але навіть у цьому випадку краще обирати менш агресивні фарби, щоб не нашкодити волоссю.
Освітлення і відбілювання — це окрема історія. Такі процедури дуже травмують волосся, адже хімічні компоненти руйнують його структуру. Тому їх краще проводити рідко, а між ними інтенсивно доглядати за волоссям.
Як продовжити яскравість кольору після фарбування
Щоб колір залишався насиченим якнайдовше, потрібно використовувати спеціальні засоби для фарбованого волосся — шампуні, кондиціонери та маски. Не мийте волосся щодня, адже це прискорює вимивання фарби. Достатньо робити це раз на 2–3 дні, і бажано теплою водою, а не гарячою. Остання може зруйнувати пігмент і позбавити волосся блиску.
Як ми бачимо, догляд за фарбованим волоссям — це баланс між частотою процедур і правильним доглядом. Дотримуючись простих рекомендацій, можна зберегти волосся здоровим і красивим навіть при регулярному фарбуванні.
Раніше ми писали про те, який новий метод миття волосся набирає популярності.
Також ми повідомляли, яка техніка фарбування волосся популярна багато років.
Читайте Новини.LIVE!