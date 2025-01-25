Чи шкодить часте фарбування волоссю — відповідь вас здивує

Дівчина з пофарбованим волоссям. Фото: Freepik

Багато жінок регулярно фарбують волосся, і в кожної з них своя мотивація. Хтось хоче лише трохи освіжити свій природний колір, інші ж прагнуть повністю змінити імідж, перефарбувавшись у зовсім інший відтінок. А старші жінки зазвичай використовують фарбу, щоб замаскувати сивину. Але важливо пам’ятати, що часте фарбування може нашкодити волоссю, зробивши його ламким і сухим.

Новини.LIVE розповість, як уникнути цього.

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Як часто фарбувати волосся, щоб не пошкодити його

Фахівці рекомендують фарбувати волосся раз на 4–6 тижнів. Цей проміжок дозволяє волоссю відновитися після впливу хімічних засобів. За місяць волосся відростає приблизно на 1 сантиметр, тож фарбування кожні 4–6 тижнів допоможе уникнути різких переходів у кольорі. Особливо це актуально для тих, у кого світле коріння і темне забарвлення пасм.

Якщо волосся здорове, фарба зберігає свій вигляд протягом місяця або навіть довше. А от якщо ви помітили, що колір почав тьмяніти чи вимиватися, можна або повторити фарбування вдома, або записатися до майстра в салон.

Фарбування волосся. Фото з Instagram

Що впливає на частоту фарбування

Частота фарбування залежить від багатьох факторів. Якщо волосся сухе, ламке чи пошкоджене, краще збільшити інтервал між фарбуванням і приділяти більше уваги догляду. Використовуйте зволожувальні маски, кондиціонери та шампунь, які відновлюють структуру волосся.

Для жінок, які регулярно зафарбовують сивину, рекомендовано оновлювати колір раз на місяць. Але навіть у цьому випадку краще обирати менш агресивні фарби, щоб не нашкодити волоссю.

Освітлення і відбілювання — це окрема історія. Такі процедури дуже травмують волосся, адже хімічні компоненти руйнують його структуру. Тому їх краще проводити рідко, а між ними інтенсивно доглядати за волоссям.

Освітлювання волосся. Фото з Instagram

Як продовжити яскравість кольору після фарбування

Щоб колір залишався насиченим якнайдовше, потрібно використовувати спеціальні засоби для фарбованого волосся — шампуні, кондиціонери та маски. Не мийте волосся щодня, адже це прискорює вимивання фарби. Достатньо робити це раз на 2–3 дні, і бажано теплою водою, а не гарячою. Остання може зруйнувати пігмент і позбавити волосся блиску.

Як ми бачимо, догляд за фарбованим волоссям — це баланс між частотою процедур і правильним доглядом. Дотримуючись простих рекомендацій, можна зберегти волосся здоровим і красивим навіть при регулярному фарбуванні.

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