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Как часто можно красить волосы, чтобы сохранить их красоту

25 января 2025 16:02
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Вредит ли частое окрашивание волосам — ответ вас удивит
Девушка с окрашенными волосами. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Многие женщины регулярно окрашивают волосы, и у каждой из них своя мотивация. Кто-то хочет лишь немного освежить свой естественный цвет, другие же стремятся полностью сменить имидж, перекрасившись в совершенно другой оттенок. А женщины постарше обычно используют краску, чтобы замаскировать седину. Но важно помнить, что частое окрашивание может навредить волосам, сделав их ломкими и сухими.

Новини.LIVE расскажет, как избежать этого.

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Как часто красить волосы, чтобы не повредить их 

Специалисты рекомендуют окрашивать волосы раз в 4–6 недель. Этот промежуток позволяет волосам восстановиться после воздействия химических средств. За месяц волосы отрастают примерно на 1 сантиметр, поэтому окрашивание каждые 4–6 недель поможет избежать резких переходов в цвете. Особенно это актуально для тех, у кого светлые корни и темная окраска прядей.

Если волосы здоровые, краска сохраняет свой вид в течение месяца или даже дольше. А вот если вы заметили, что цвет начал тускнеть или вымываться, можно либо повторить окрашивание дома, либо записаться к мастеру в салон.

К окрашиванию волос стоит отнестись серьезно
Окрашивание волос. Фото из Instagram

Что влияет на частоту окрашивания

Частота окрашивания зависит от многих факторов. Если волосы сухие, ломкие или поврежденные, лучше увеличить интервал между окрашиванием и уделять больше внимания уходу. Используйте увлажняющие маски, кондиционеры и шампунь, которые восстанавливают структуру волос.

Для женщин, которые регулярно закрашивают седину, рекомендовано обновлять цвет раз в месяц. Но даже в этом случае лучше выбирать менее агрессивные краски, чтобы не навредить волосам.

Осветление и отбеливание — это отдельная история. Такие процедуры очень травмируют волосы, ведь химические компоненты разрушают их структуру. Поэтому их лучше проводить редко, а между ними интенсивно ухаживать за волосами.

Осветление волос очень тяжелый процесс для них
Осветление волос. Фото из Instagram

Как продлить яркость цвета после окрашивания

Чтобы цвет оставался насыщенным как можно дольше, нужно использовать специальные средства для окрашенных волос — шампуни, кондиционеры и маски. Не мойте волосы ежедневно, ведь это ускоряет вымывание краски. Достаточно делать это раз в 2–3 дня, и желательно теплой водой, а не горячей. Последняя может разрушить пигмент и лишить волосы блеска.

Как мы видим, уход за окрашенными волосами — это баланс между частотой процедур и правильным уходом. Придерживаясь простых рекомендаций, можно сохранить волосы здоровыми и красивыми даже при регулярном окрашивании.

Ранее мы писали о том, какой новый метод мытья волос набирает популярность.

Также мы сообщали, какая техника окрашивания волос популярна много лет.

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