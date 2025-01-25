Вредит ли частое окрашивание волосам — ответ вас удивит

Как часто можно красить волосы, чтобы сохранить их красоту
Многие женщины регулярно окрашивают волосы, и у каждой из них своя мотивация. Кто-то хочет лишь немного освежить свой естественный цвет, другие же стремятся полностью сменить имидж, перекрасившись в совершенно другой оттенок. А женщины постарше обычно используют краску, чтобы замаскировать седину. Но важно помнить, что частое окрашивание может навредить волосам, сделав их ломкими и сухими.
Новини.LIVE расскажет, как избежать этого.
Как часто красить волосы, чтобы не повредить их
Специалисты рекомендуют окрашивать волосы раз в 4–6 недель. Этот промежуток позволяет волосам восстановиться после воздействия химических средств. За месяц волосы отрастают примерно на 1 сантиметр, поэтому окрашивание каждые 4–6 недель поможет избежать резких переходов в цвете. Особенно это актуально для тех, у кого светлые корни и темная окраска прядей.
Если волосы здоровые, краска сохраняет свой вид в течение месяца или даже дольше. А вот если вы заметили, что цвет начал тускнеть или вымываться, можно либо повторить окрашивание дома, либо записаться к мастеру в салон.
Что влияет на частоту окрашивания
Частота окрашивания зависит от многих факторов. Если волосы сухие, ломкие или поврежденные, лучше увеличить интервал между окрашиванием и уделять больше внимания уходу. Используйте увлажняющие маски, кондиционеры и шампунь, которые восстанавливают структуру волос.
Для женщин, которые регулярно закрашивают седину, рекомендовано обновлять цвет раз в месяц. Но даже в этом случае лучше выбирать менее агрессивные краски, чтобы не навредить волосам.
Осветление и отбеливание — это отдельная история. Такие процедуры очень травмируют волосы, ведь химические компоненты разрушают их структуру. Поэтому их лучше проводить редко, а между ними интенсивно ухаживать за волосами.
Как продлить яркость цвета после окрашивания
Чтобы цвет оставался насыщенным как можно дольше, нужно использовать специальные средства для окрашенных волос — шампуни, кондиционеры и маски. Не мойте волосы ежедневно, ведь это ускоряет вымывание краски. Достаточно делать это раз в 2–3 дня, и желательно теплой водой, а не горячей. Последняя может разрушить пигмент и лишить волосы блеска.
Как мы видим, уход за окрашенными волосами — это баланс между частотой процедур и правильным уходом. Придерживаясь простых рекомендаций, можно сохранить волосы здоровыми и красивыми даже при регулярном окрашивании.
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