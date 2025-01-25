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Місячний календар стрижок на лютий 2025 — ці дати подарують красу

25 січня 2025 08:02
Світлана Конюшенко - Редактор
Місячний календар стрижок на лютий 2025 — які дати сприятливі для зміни зачіски
Дівчина розчісує волосся перед дзеркалом. Фото: depositphotos.com
Світлана Конюшенко - Редактор

Астрологи запевняють, якщо у виборі правильної дати для походу до перукаря керуватися фазами Місяця, можна значно покращити здоров'я та вигляд ваших локонів. А місячний календар стрижок на лютий 2025 року може стати вашим ідеальним навігатором у світі краси та догляду за волоссям. 

Які дати сприятливі для стрижки та зміни зачіски, а які можуть нашкодити вашому волоссю, дізнавайтесь далі. 

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Фази Місяця у лютому 2025 року

  • Місяць, що зростає — з 1 по 11 лютого;
  • Повня у знаку Лева — 12 лютого о 15:53 за Києвом;
  • Місяць, що спадає — з 13 по 27 лютого;
  • Молодик у знаку Риби — 28 лютого о 02:44 за Києвом;
  • Сонячне затемнення — немає;
  • Місячне затемнення — немає.

 

Фази Місяця у лютому 2025 року
Місяць та його фази. Фото: freepik.com

Сприятливі дати для стрижки волосся у лютому 2025 року

Астрологи вже визначили найкращі дати для стрижок у лютому 2025 року, щоб ваше волосся стало сильним, блискучим і привабливим. 

Сприятливі дати для стрижки:

  • 1 лютого — день, коли стрижка допоможе покращити стан волосся та додасть вам енергії;
  • 3 лютого — ідеальний час для зміцнення структури волосся;
  • 6 лютого — чудовий день для будь-яких експериментів: фарбування, хімічної завивки або тонування;
  • 9 лютого — стрижка цього дня подарує вашим локонам м'якість і блиск;
  • 12 і 14 лютого — найкращий час для створення нових образів, які принесуть у ваше життя гармонію;
  • 22 лютого — стрижка у цей день активізує ріст волосся та підвищить їхню міцність.

Нейтральні дні:

  • 18, 19 лютого — ці дні не принесуть значних змін, але й не завдадуть шкоди вашому волоссю.

 

Сприятливі дати для стрижки волосся у лютому 2025 року
Перукар стриже волосся. Фото: shutterstock.com

Місячний календар стрижок на лютий 2025 — дати для творчих експериментів із зачіскою

Якщо ви мрієте про сміливий образ або хочете спробувати новий відтінок, вибирайте дні, коли зірки сприяють експериментам:

  • 6 лютого — день для яскравих змін, таких як незвичне фарбування, завивка чи креативна зачіска;
  • 25 лютого — ідеальний час для творчих рішень. Будь-які експерименти принесуть задоволення та впевненість у собі.

 

Місячний календар стрижок на лютий 2025 — дати для творчих експериментів із зачіскою
Дівчина розчісує волосся перед дзеркалом. Фото: shutterstock.com

Невдалі дати для стрижки у лютому 2025 року

Існують дні, коли краще уникати відвідування перукаря. До прикладу, як правило, під час Молодика або на Місяць, що спадає, волосся може стати слабшим і менш слухняним. Також у ці періоди ви ризикуєте залишитися незадоволеними результатом.

Невдалі дати у лютому 2025 року:

  • 2, 4, 7 лютого — стрижка в ці дні може негативно вплинути на стан волосся;
  • 13 лютого — у цей день краще уникати змін іміджу, щоб уникнути розчарування;
  • 21 лютого — невдалий час для будь-яких маніпуляцій із зачіскою;
  • 27 та 28 лютого — стрижка може призвести до пошкодження волосся і втрати його природного блиску.

Також пропонуємо вам ознайомитися з місячним календарем справ на лютий 2025 року, який допоможе обрати найвдаліші дні для втілення планів у життя. 

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

08:29 У Києві військовий зберігав зброю та патрони вдома, його судили

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