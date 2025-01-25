Місячний календар стрижок на лютий 2025 — які дати сприятливі для зміни зачіски

Дівчина розчісує волосся перед дзеркалом. Фото: depositphotos.com

Астрологи запевняють, якщо у виборі правильної дати для походу до перукаря керуватися фазами Місяця, можна значно покращити здоров'я та вигляд ваших локонів. А місячний календар стрижок на лютий 2025 року може стати вашим ідеальним навігатором у світі краси та догляду за волоссям.

Які дати сприятливі для стрижки та зміни зачіски, а які можуть нашкодити вашому волоссю, дізнавайтесь далі.

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Фази Місяця у лютому 2025 року

Місяць, що зростає — з 1 по 11 лютого;

— з 1 по 11 лютого; Повня у знаку Лева — 12 лютого о 15:53 за Києвом;

— 12 лютого о 15:53 за Києвом; Місяць, що спадає — з 13 по 27 лютого;

— з 13 по 27 лютого; Молодик у знаку Риби — 28 лютого о 02:44 за Києвом;

— 28 лютого о 02:44 за Києвом; Сонячне затемнення — немає;

— немає; Місячне затемнення — немає.

Місяць та його фази. Фото: freepik.com

Сприятливі дати для стрижки волосся у лютому 2025 року

Астрологи вже визначили найкращі дати для стрижок у лютому 2025 року, щоб ваше волосся стало сильним, блискучим і привабливим.

Сприятливі дати для стрижки:

1 лютого — день, коли стрижка допоможе покращити стан волосся та додасть вам енергії;

— день, коли стрижка допоможе покращити стан волосся та додасть вам енергії; 3 лютого — ідеальний час для зміцнення структури волосся;

— ідеальний час для зміцнення структури волосся; 6 лютого — чудовий день для будь-яких експериментів: фарбування, хімічної завивки або тонування;

— чудовий день для будь-яких експериментів: фарбування, хімічної завивки або тонування; 9 лютого — стрижка цього дня подарує вашим локонам м'якість і блиск;

— стрижка цього дня подарує вашим локонам м'якість і блиск; 12 і 14 лютого — найкращий час для створення нових образів, які принесуть у ваше життя гармонію;

— найкращий час для створення нових образів, які принесуть у ваше життя гармонію; 22 лютого — стрижка у цей день активізує ріст волосся та підвищить їхню міцність.

Нейтральні дні:

18, 19 лютого — ці дні не принесуть значних змін, але й не завдадуть шкоди вашому волоссю.

Перукар стриже волосся. Фото: shutterstock.com

Місячний календар стрижок на лютий 2025 — дати для творчих експериментів із зачіскою

Якщо ви мрієте про сміливий образ або хочете спробувати новий відтінок, вибирайте дні, коли зірки сприяють експериментам:

6 лютого — день для яскравих змін, таких як незвичне фарбування, завивка чи креативна зачіска;

— день для яскравих змін, таких як незвичне фарбування, завивка чи креативна зачіска; 25 лютого — ідеальний час для творчих рішень. Будь-які експерименти принесуть задоволення та впевненість у собі.

Дівчина розчісує волосся перед дзеркалом. Фото: shutterstock.com

Невдалі дати для стрижки у лютому 2025 року

Існують дні, коли краще уникати відвідування перукаря. До прикладу, як правило, під час Молодика або на Місяць, що спадає, волосся може стати слабшим і менш слухняним. Також у ці періоди ви ризикуєте залишитися незадоволеними результатом.

Невдалі дати у лютому 2025 року:

2, 4, 7 лютого — стрижка в ці дні може негативно вплинути на стан волосся;

— стрижка в ці дні може негативно вплинути на стан волосся; 13 лютого — у цей день краще уникати змін іміджу, щоб уникнути розчарування;

— у цей день краще уникати змін іміджу, щоб уникнути розчарування; 21 лютого — невдалий час для будь-яких маніпуляцій із зачіскою;

— невдалий час для будь-яких маніпуляцій із зачіскою; 27 та 28 лютого — стрижка може призвести до пошкодження волосся і втрати його природного блиску.

Також пропонуємо вам ознайомитися з місячним календарем справ на лютий 2025 року, який допоможе обрати найвдаліші дні для втілення планів у життя.