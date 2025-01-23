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Найкращі стрижки — як мати стильний вигляд в будь-якому віці

23 січня 2025 16:03
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Стрижки для всіх — модні ідеї для короткого й довгого волосся
Дівчина зі стильною стрижкою. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Нова стрижка може повністю змінити настрій та зовнішній вигляд жінки. Особливо цікаво обрати щось новеньке, коли хочеться змін на початку або наприкінці року.

Для тих, хто замислюється про нову зачіску, Новини.LIVE підготував підбірку стильних і модних варіантів, які точно не залишать вас байдужими.

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Каскад — легкість і елегантність

Цей варіант підійде як молодим дівчатам, так і жінкам старшого віку. Особливість каскаду — плавні переходи між шарами, які починаються від верхівки і спадають вниз. Якщо додати модний чубчик-шторку, це не лише освіжить образ, але й зробить його молодшим на кілька років. Каскад — це класика, яка завжди має природний та жіночний вигляд.

Каскад - універсальна стрижка на усі часи
Каскад. Фото з Instagram

Піксі — для сміливих і стильних

Піксі — вибір тих, хто не боїться експериментів. Ця коротка стрижка може бути рівною або асиметричною, залежно від вашого типу обличчя. Великий плюс у тому, що піксі не вимагає складного догляду чи укладки. Це ідеальний варіант для тих, хто цінує свій час і хоче мати сучасний вигляд.

Піксі - новий варіант короткої стрижки
Піксі. Фото з Instagram

Боб — безумовний хіт

Боб у 2025 році б’є всі рекорди популярності. Ця стрижка має безліч варіацій: від класичного короткого до подовженого. Подовжений боб дає можливість експериментувати з укладками, створюючи локони чи залишаючи волосся прямим. Боб універсальний і пасує практично до будь-якого стилю.

Стрижка боб має чудовий вигляд на будь-якому волоссю
Боб. Фото з Instagram

Вплив моди 90-х

Дух 90-х років повертається, і разом з ним — культові стрижки. Гранжевий стиль, шег, андеркат та інші зухвалі варіанти знову на піку популярності. Ця епоха нагадує нам, що у зачісках немає меж для фантазії.

Обирайте те, що підходить саме вам, і сміливо змінюйте свій образ, додаючи нотку індивідуальності та гарного настрою.

Раніше ми писали про те, які стрижки є ідеальними для жінок після 50 років.

Також ми повідомляли, яка стрижка чудово пасує для різних типів обличчя.

мода стрижки зачіски краса стиль

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