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Лучшие стрижки — как выглядеть стильно в любом возрасте

23 января 2025 16:03
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Стрижки для всех - модные идеи для коротких и длинных волос
Девушка со стильной стрижкой. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Новая стрижка может полностью изменить настроение и внешний вид женщины. Особенно интересно выбрать что-то новенькое, когда хочется перемен в начале или в конце года.

Для тех, кто задумывается о новой прическе, Новини.LIVE подготовил подборку стильных и модных вариантов, которые точно не оставят вас равнодушными.

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Каскад — легкость и элегантность

Этот вариант подойдет как молодым девушкам, так и женщинам постарше. Особенность каскада — плавные переходы между слоями, которые начинаются от макушки и спадают вниз. Если добавить модную челку-шторку, это не только освежит образ, но и сделает его моложе на несколько лет. Каскад — это классика, которая всегда выглядит естественно и женственно.

Каскад - универсальная стрижка на все времена
Каскад. Фото из Instagram

Пикси — для смелых и стильных

Пикси — выбор тех, кто не боится экспериментов. Эта короткая стрижка может быть ровной или асимметричной, в зависимости от вашего типа лица. Большой плюс в том, что пикси не требует сложного ухода или укладки. Это идеальный вариант для тех, кто ценит свое время и хочет выглядеть современно.

Пикси - новый вариант короткой стрижки
Пикси. Фото из Instagram

Боб — безусловный хит

Боб в 2025 году бьет все рекорды популярности. Эта стрижка имеет множество вариаций: от классического короткого до удлиненного. Удлиненный боб дает возможность экспериментировать с укладками, создавая локоны или оставляя волосы прямыми. Боб универсален и подходит практически к любому стилю.

Стрижка боб отлично смотрится на любых волосах
Боб. Фото из Instagram

Влияние моды 90-х

Дух 90-х годов возвращается, и вместе с ним — культовые стрижки. Гранжевый стиль, шег, андеркат и другие дерзкие варианты снова на пике популярности. Эта эпоха напоминает нам, что в прическах нет предела для фантазии.

Выбирайте то, что подходит именно вам, и смело меняйте свой образ, добавляя нотку индивидуальности и хорошего настроения.

Ранее мы писали о том, какие стрижки являются идеальными для женщин после 50 лет.

Также мы сообщали, какая стрижка отлично подходит для разных типов лица.

мода стрижки прически красота стиль

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