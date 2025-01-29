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Місячний календар фарбування волосся на лютий 2025 — дати краси

29 січня 2025 08:02
Світлана Конюшенко - Редактор
Місячний календар фарбування волосся на лютий 2025 — вдалі та невдалі дні
Дівчина у перукаря фарбує волосся. Фото: freepik.com
Світлана Конюшенко - Редактор

Вплив Місяця на стан волосся відомий ще з давніх часів. Саме тому, щоб отримати найкращий результат при фарбуванні, астрологи радять обирати дні за місячним календарем. У лютому 2025 року є дати, коли фарбування допоможе зміцнити локони та зробити колір більш стійким, а є й такі, що можуть негативно вплинути на стан волосся. 

Новини.LIVE підготував місячний календар фарбування волосся на лютий 2025 року, який підкаже найкращий день для оновлення кольору або експериментів.

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Фази Місяця у лютому 2025 року

  • Місяць, що зростає — з 1 по 11 лютого;
  • Повня у знаку Лева — 12 лютого о 15:53 за Києвом;
  • Місяць, що спадає — з 13 по 27 лютого;
  • Молодик у знаку Риби — 28 лютого о 02:44 за Києвом;
  • Сонячне затемнення — немає;
  • Місячне затемнення — немає.

 

Фази Місяця у лютому 2025 року
Фази Місяця у лютому. Фото: freepik.com

Місячний календар фарбування волосся на лютий 2025 — які дні будуть найсприятливішими

Найкращий час для фарбування, щоб отримати яскравий і насичений колір: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 лютого. 

Колір ляже рівномірно, а волосся виглядатиме здоровим: 4 лютого.

Чудовий день для відновлювального фарбування: 7 лютого.

Ідеальний час для фарбування волосся натуральними барвниками: 12, 13, 14 лютого.

Гарний день для фарбування засобами, що тонують: 16 лютого.

 

Місячний календар фарбування волосся на лютий 2025 — які дні будуть найсприятливіші
Перукар фарбує волосся. Фото: freepik.com

Які дні у лютому 2025 року небезпечні для фарбування та можуть нашкодити волоссю

Дати, які можуть ослабити волосся, фарба розподілиться нерівномірно, а колір швидко вимиється: 1, 23 лютого.

Дні, у які категорично не можна фарбувати волосся: 10, 20 лютого.

 

Раніше ми розповідали, які дати сприятливі для стрижки та зміни зачіски за місячним календарем на лютий 2025 року.

Також ми ділилися місячним календарем справ на лютий 2025 року. 

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