Лунный календарь окрашивания волос на июль 2025 — удачные и неудачные дни

Лунный календарь окрашивания волос на июль 2025 — даты красоты
Июль — время ярких трансформаций, и изменение цвета волос в этот период может не только освежить внешность, но и придать уверенности. Но чтобы результат радовал не только в зеркале, но и сохранялся надолго, стоит обратить внимание на лунный календарь. Фазы Луны способны влиять на состояние волос, стойкость краски и даже на ваше настроение после визита к мастеру. Астрологи убеждены, что правильно выбранный день поможет не только получить желаемый цвет, но и усилить собственную энергию.
Новини.LIVE предлагает вам ознакомиться с лунным календарем окрашивания волос на июль 2025 года, чтобы выбрать лучшие даты для изменения цвета, которые подарят здоровье и сияние вашим локонам.
Фазы Луны в июле 2025 года
- Растущая Луна — с 1 по 9 июля;
- Полнолуние в знаке Козерога — 10 июля в 23:38 по Киеву;
- Убывающая Луна — с 11 по 23 июля;
- Новолуние в знаке Льва — 24 июля в 22:12 по киевскому времени;
- Растущая Луна — с 25 по 31 июля;
- Солнечное затмение — нет;
- Лунное затмение — нет.
Какие дни благоприятны для окрашивания волос в июле 2025 года
В июле 2025 года Луна дарит немало удачных моментов для смены имиджа. Особенно это касается окрашивания, тонирования или маскировки седины.
Именно в эти дни структура волос лучше всего воспринимает пигмент, цвет ложится равномерно и долго держится:
- 1-3 июля — идеальные дни для выбора нового оттенка. Растущая луна способствует обновлению, краска хорошо впитывается, а цвет выглядит насыщенным;
- 4-8 июля — удачные дни для мелирования, тонирования и освежения образа. Усиливается энергетика женственности;
- 9, 16, 18-19 июля — благоприятное влияние Луны поможет усилить блеск и жизненную силу волос. Особенно хороший период для темных и теплых оттенков;
- 24-29, 30-31 июля — отличное время для окрашивания, цвет закрепляется лучше, а волосы выглядят здоровее.
Лунный календарь окрашивания волос на июль 2025 — какие даты неблагоприятны
Даже самая лучшая краска может дать непредсказуемый результат, если вы выбрали не тот день. В определенные периоды Луна создает нестабильные энергетические условия, которые могут негативно повлиять на внешность.
Во второй месяц лета неблагоприятными датами будут:
- 5-7 июля — растущая Луна в конфликте с планетами. Цвет может получиться неравномерным или слишком темным. Есть риск аллергической реакции;
- 11 июля — переход Луны в фазу убывания. Окрашивание в этот день может дать тусклый или быстротечный результат;
- 17-19 июля — фаза убывающей Луны, волосы могут стать сухими, ломкими, а краска — неустойчивой;
- 21 июля — день энергетического спада. Окрашивание в этот день часто сопровождается плохим самочувствием или недовольством результатом.
Завивка, укладка и уход — дополнительные советы на июль 2025 года
Для завивки и укладки лучше всего выбрать даты убывающей Луны — с 11 по 23 июля. В этот период волосы лучше держат форму, а локоны получаются более стойкими.
Питательные маски и укрепление волос рекомендуется проводить в период растущей Луны — с 1 по 10 июля. Средства ухода лучше усваиваются, волосы становятся более блестящими и сильными.
Напомним, ранее мы делились лунным календарем стрижек на июль 2025 года.
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