Лунный календарь окрашивания волос на июль 2025 — удачные и неудачные дни

Девушка радуется новой прическе. Фото: shutterstock.com

Июль — время ярких трансформаций, и изменение цвета волос в этот период может не только освежить внешность, но и придать уверенности. Но чтобы результат радовал не только в зеркале, но и сохранялся надолго, стоит обратить внимание на лунный календарь. Фазы Луны способны влиять на состояние волос, стойкость краски и даже на ваше настроение после визита к мастеру. Астрологи убеждены, что правильно выбранный день поможет не только получить желаемый цвет, но и усилить собственную энергию.

Новини.LIVE предлагает вам ознакомиться с лунным календарем окрашивания волос на июль 2025 года, чтобы выбрать лучшие даты для изменения цвета, которые подарят здоровье и сияние вашим локонам.

Реклама

Читайте также:

Фазы Луны в июле 2025 года

Растущая Луна — с 1 по 9 июля;

— с 1 по 9 июля; Полнолуние в знаке Козерога — 10 июля в 23:38 по Киеву;

— 10 июля в 23:38 по Киеву; Убывающая Луна — с 11 по 23 июля;

с 11 по 23 июля; Новолуние в знаке Льва — 24 июля в 22:12 по киевскому времени;

— 24 июля в 22:12 по киевскому времени; Растущая Луна — с 25 по 31 июля;

— с 25 по 31 июля; Солнечное затмение — нет;

— нет; Лунное затмение — нет.

Разные фазы Луны. Фото: shutterstock.com

Какие дни благоприятны для окрашивания волос в июле 2025 года

В июле 2025 года Луна дарит немало удачных моментов для смены имиджа. Особенно это касается окрашивания, тонирования или маскировки седины.

Именно в эти дни структура волос лучше всего воспринимает пигмент, цвет ложится равномерно и долго держится:

1-3 июля — идеальные дни для выбора нового оттенка. Растущая луна способствует обновлению, краска хорошо впитывается, а цвет выглядит насыщенным;

4-8 июля — удачные дни для мелирования, тонирования и освежения образа. Усиливается энергетика женственности;

9, 16, 18-19 июля — благоприятное влияние Луны поможет усилить блеск и жизненную силу волос. Особенно хороший период для темных и теплых оттенков;

24-29, 30-31 июля — отличное время для окрашивания, цвет закрепляется лучше, а волосы выглядят здоровее.

Девушка красит волосы в парикмахерской. Фото: shutterstock.com

Лунный календарь окрашивания волос на июль 2025 — какие даты неблагоприятны

Даже самая лучшая краска может дать непредсказуемый результат, если вы выбрали не тот день. В определенные периоды Луна создает нестабильные энергетические условия, которые могут негативно повлиять на внешность.

Во второй месяц лета неблагоприятными датами будут:

5-7 июля — растущая Луна в конфликте с планетами. Цвет может получиться неравномерным или слишком темным. Есть риск аллергической реакции;

11 июля — переход Луны в фазу убывания. Окрашивание в этот день может дать тусклый или быстротечный результат;

17-19 июля — фаза убывающей Луны, волосы могут стать сухими, ломкими, а краска — неустойчивой;

21 июля — день энергетического спада. Окрашивание в этот день часто сопровождается плохим самочувствием или недовольством результатом.

Окрашивание волос в салоне. Фото: pexels.com

Завивка, укладка и уход — дополнительные советы на июль 2025 года

Для завивки и укладки лучше всего выбрать даты убывающей Луны — с 11 по 23 июля. В этот период волосы лучше держат форму, а локоны получаются более стойкими.

Питательные маски и укрепление волос рекомендуется проводить в период растущей Луны — с 1 по 10 июля. Средства ухода лучше усваиваются, волосы становятся более блестящими и сильными.

Напомним, ранее мы делились лунным календарем стрижек на июль 2025 года.

Также предлагаем ознакомиться с лунным календарем дел на июль 2025 года, который поможет выбрать самые успешные даты второго месяца лета.