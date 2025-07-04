Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Лунный календарь окрашивания волос на июль 2025 — даты красоты

Лунный календарь окрашивания волос на июль 2025 — даты красоты

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 08:02
Лунный календарь окрашивания волос на июль 2025 — удачные и неудачные дни
Девушка радуется новой прическе. Фото: shutterstock.com

Июль — время ярких трансформаций, и изменение цвета волос в этот период может не только освежить внешность, но и придать уверенности. Но чтобы результат радовал не только в зеркале, но и сохранялся надолго, стоит обратить внимание на лунный календарь. Фазы Луны способны влиять на состояние волос, стойкость краски и даже на ваше настроение после визита к мастеру. Астрологи убеждены, что правильно выбранный день поможет не только получить желаемый цвет, но и усилить собственную энергию.

Новини.LIVE предлагает вам ознакомиться с лунным календарем окрашивания волос на июль 2025 года, чтобы выбрать лучшие даты для изменения цвета, которые подарят здоровье и сияние вашим локонам.

Реклама
Читайте также:

Фазы Луны в июле 2025 года

  • Растущая Луна — с 1 по 9 июля;
  • Полнолуние в знаке Козерога — 10 июля в 23:38 по Киеву;
  • Убывающая Луна — с 11 по 23 июля;
  • Новолуние в знаке Льва — 24 июля в 22:12 по киевскому времени;
  • Растущая Луна — с 25 по 31 июля;
  • Солнечное затмение — нет;
  • Лунное затмение — нет.

 

Фазы Луны в июле 2025 года
Разные фазы Луны. Фото: shutterstock.com

Какие дни благоприятны для окрашивания волос в июле 2025 года

В июле 2025 года Луна дарит немало удачных моментов для смены имиджа. Особенно это касается окрашивания, тонирования или маскировки седины.

Именно в эти дни структура волос лучше всего воспринимает пигмент, цвет ложится равномерно и долго держится:

  • 1-3 июля — идеальные дни для выбора нового оттенка. Растущая луна способствует обновлению, краска хорошо впитывается, а цвет выглядит насыщенным;
  • 4-8 июля — удачные дни для мелирования, тонирования и освежения образа. Усиливается энергетика женственности;
  • 9, 16, 18-19 июля — благоприятное влияние Луны поможет усилить блеск и жизненную силу волос. Особенно хороший период для темных и теплых оттенков;
  • 24-29, 30-31 июля — отличное время для окрашивания, цвет закрепляется лучше, а волосы выглядят здоровее.

 

Какие дни благоприятны для окрашивания волос в июле 2025 года
Девушка красит волосы в парикмахерской. Фото: shutterstock.com

Лунный календарь окрашивания волос на июль 2025 — какие даты неблагоприятны

Даже самая лучшая краска может дать непредсказуемый результат, если вы выбрали не тот день. В определенные периоды Луна создает нестабильные энергетические условия, которые могут негативно повлиять на внешность.

Во второй месяц лета неблагоприятными датами будут:

  • 5-7 июля — растущая Луна в конфликте с планетами. Цвет может получиться неравномерным или слишком темным. Есть риск аллергической реакции;
  • 11 июля — переход Луны в фазу убывания. Окрашивание в этот день может дать тусклый или быстротечный результат;
  • 17-19 июля — фаза убывающей Луны, волосы могут стать сухими, ломкими, а краска — неустойчивой;
  • 21 июля — день энергетического спада. Окрашивание в этот день часто сопровождается плохим самочувствием или недовольством результатом.

 

Лунный календарь окрашивания волос на июль 2025 — какие даты неблагоприятны
Окрашивание волос в салоне. Фото: pexels.com

Завивка, укладка и уход — дополнительные советы на июль 2025 года

Для завивки и укладки лучше всего выбрать даты убывающей Луны — с 11 по 23 июля. В этот период волосы лучше держат форму, а локоны получаются более стойкими.

Питательные маски и укрепление волос рекомендуется проводить в период растущей Луны — с 1 по 10 июля. Средства ухода лучше усваиваются, волосы становятся более блестящими и сильными.

Напомним, ранее мы делились лунным календарем стрижек на июль 2025 года.

Также предлагаем ознакомиться с лунным календарем дел на июль 2025 года, который поможет выбрать самые успешные даты второго месяца лета.

Астрология советы волосы июль лунный календарь
Елена Дрозд - Редактор
Автор:
Елена Дрозд
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации