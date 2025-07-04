Місячний календар фарбування волосся на липень 2025 — вдалі та невдалі дні

Дівчина радіє новій зачісці. Фото: shutterstock.com

Липень — час яскравих трансформацій, і зміна кольору волосся у цей період може не лише освіжити зовнішність, а й додати впевненості. Але щоб результат тішив не лише в дзеркалі, а й зберігався надовго, варто звернути увагу на місячний календар. Фази Місяця здатні впливати на стан волосся, стійкість фарби та навіть на ваш настрій після візиту до майстра. Астрологи переконані, що правильно обраний день допоможе не лише отримати бажаний колір, а й посилити власну енергію.

Новини.LIVE пропонує вам ознайомитися з місячним календарем фарбування волосся на липень 2025 року, щоб обрати найкращі дати для зміни кольору, які подарують здоров'я та сяйво вашим локонам.

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Фази Місяця у липні 2025 року

Місяць, що зростає — з 1 по 9 липня;

— з 1 по 9 липня; Повня у знаку Козерога — 10 липня о 23:38 за Києвом;

— 10 липня о 23:38 за Києвом; Місяць, що спадає — з 11 по 23 липня;

— з 11 по 23 липня; Молодик у знаку Лева — 24 липня о 22:12 за київським часом;

— 24 липня о 22:12 за київським часом; Місяць, що зростає — з 25 по 31 липня;

— з 25 по 31 липня; Сонячне затемнення — немає;

— немає; Місячне затемнення — немає.

Різні фази Місяця. Фото: shutterstock.com

Які дні сприятливі для фарбування волосся у липні 2025 року

У липні 2025 року Місяць дарує чимало вдалих моментів для зміни іміджу. Особливо це стосується фарбування, тонування чи маскування сивини.

Саме в ці дні структура волосся найкраще сприймає пігмент, колір лягає рівномірно та довго тримається:

1-3 липня — ідеальні дні для вибору нового відтінку. Місяць, що росте, сприяє оновленню, фарба добре вбирається, а колір виглядає насиченим;

4-8 липня — вдалі дні для мелірування, тонування та освіження образу. Підсилюється енергетика жіночності;

9, 16, 18-19 липня — сприятливий вплив Місяця допоможе підсилити блиск і життєву силу волосся. Особливо гарний період для темних і теплих відтінків;

24-29, 30-31 липня — чудовий час для фарбування, колір закріплюється краще, а волосся виглядає здоровішим.

Дівчина фарбує волосся у перукарні. Фото: shutterstock.com

Місячний календар фарбування волосся на липень 2025 — які дати несприятливі

Навіть найкраща фарба може дати непередбачуваний результат, якщо ви обрали не той день. У певні періоди Місяць створює нестабільні енергетичні умови, які можуть негативно вплинути на зовнішність.

У другій місяць літа несприятливими датами будуть:

5-7 липня — Місяць, що росте, у конфлікті з планетами. Колір може вийти нерівномірним або занадто темним. Є ризик алергічної реакції;

11 липня — перехід Місяця до фази спаду. Фарбування в цей день може дати тьмяний або швидкоплинний результат;

17-19 липня — фаза спадного Місяця, волосся може стати сухим, ламким, а фарба — нестійкою;

21 липня — день енергетичного спаду. Фарбування в цей день часто супроводжується поганим самопочуттям або незадоволенням результатом.

Фарбування волосся у салоні. Фото: pexels.com

Завивка, укладка і догляд — додаткові поради на липень 2025

Для завивки та укладки найкраще обрати дати спадного Місяця — з 11 до 23 липня. У цей період волосся краще тримає форму, а локони виходять більш стійкими.

Живильні маски та зміцнення волосся рекомендується проводити у період Місяця, що росте, — з 1 по 10 липня. Засоби догляду краще засвоюються, волосся стає більш блискучим і сильним.

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