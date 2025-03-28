Лунный календарь окрашивания волос на апрель 2025 — удачные и неудачные дни

Девушка красит волосы у парикмахера. Фото: freepik.com

Окрашивание волос по лунному календарю поможет не только освежить цвет, обновить имидж, но и сохранить здоровье локонов и привлечь положительные изменения в жизнь. Астрологи утверждают, что правильный выбор даты для смены цвета может повлиять на стойкость краски, качество волос и даже ваше эмоциональное состояние.

Новини.LIVE делится с вами, какие дни в апреле 2025 года будут лучшими для смены цвета волос, а когда окрашивание стоит отложить.

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Фазы Луны в апреле 2025 года

Растущая Луна — с 1 по 12 апреля;

— с 1 по 12 апреля; Полнолуние в знаке Весы — 13 апреля в 3:22 по Киеву;

— 13 апреля в 3:22 по Киеву; Убывающая Луна — с 14 по 26 апреля;

— с 14 по 26 апреля; Новолуние в знаке Телец — 27 апреля в 22:31 по Киеву;

— 27 апреля в 22:31 по Киеву; Растущая Луна — с 28 по 30 апреля;

— с 28 по 30 апреля; Солнечное затмение — нет;

— нет; Лунное затмение — нет.

Различные фазы Луны. Фото: unsplash

Какие дни благоприятные для окрашивания волос в апреле 2025 года

Если вы хотите изменить цвет или обновить оттенок, выбирайте следующие даты: 2, 3, 4, 5, 11, 12, 14, 20, 21, 23 апреля. Это идеальные дни для окрашивания, которые обеспечат насыщенный, стойкий оттенок и минимизируют риск повреждения волос.

Непростые процедуры вроде обесцвечивания, тонирования, закрашивания седины пройдут удачно с первого раза в такие дни: 6, 7, 9, 11, 12, 19, 20, 25 апреля.

Для химической завивки наиболее подходят такие даты: 3, 4, 5, 6, 7, 16, 17, 18, 19 апреля. Волосы останутся здоровыми и блестящими.

Женщина красит волосы. Фото: freepik.com

Лунный календарь окрашивания волос на апрель 2025 — какие даты неблагоприятны

Краска может лечь неравномерно, а волосы станут ломкими и тусклыми в такие даты: 8, 13, 15, 22, 24, 27 апреля. Астрологи отмечают, что именно в эти дни не стоит записываться к парикмахеру, окрашивание может негативно сказаться на состоянии волос, оттенок может получиться не тот, который был задуман, или краска будет неустойчивой.

Ранее мы писали, какие дни будут самые благоприятные для стрижки и ухода за волосами по лунному календарю на апрель 2025 года.

Напомним, также мы делились лунным календарем дел на апрель 2025 года, который подскажет самые успешные даты второго месяца весны.