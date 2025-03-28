Місячний календар фарбування волосся на квітень 2025 — вдалі та невдалі дні

Дівчина фарбує волосся у перукаря. Фото: freepik.com

Фарбування волосся за місячним календарем допоможе не лише освіжити колір, оновити імідж, а й зберегти здоров'я локонів та залучити позитивні зміни в життя. Астрологи стверджують, що правильний вибір дати для зміни кольору може вплинути на стійкість фарби, якість волосся та навіть ваш емоційний стан.

Новини.LIVE ділиться з вами, які дні у квітні 2025 року будуть найкращими для зміни кольору волосся, а коли фарбування варто відкласти.

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Фази Місяця у квітні 2025 року

Місяць, що зростає — з 1 по 12 квітня;

— з 1 по 12 квітня; Повня у знаку Терези — 13 квітня о 3:22 за Києвом;

— 13 квітня о 3:22 за Києвом; Місяць, що спадає — з 14 по 26 квітня;

— з 14 по 26 квітня; Молодик у знаку Телець — 27 квітня о 22:31 за Києвом;

— 27 квітня о 22:31 за Києвом; Місяць, що зростає — з 28 по 30 квітня;

— з 28 по 30 квітня; Сонячне затемнення — немає;

— немає; Місячне затемнення — немає.

Різні фази Місяця. Фото: unsplash

Які дні сприятливі для фарбування волосся у квітні 2025 року

Якщо ви прагнете змінити колір або оновити відтінок, вибирайте такі дати: 2, 3, 4, 5, 11, 12, 14, 20, 21, 23 квітня. Це ідеальні дні для фарбування, які забезпечать насичений, стійкий відтінок і мінімізують ризик пошкодження волосся.

Непрості процедури на кшталт знебарвлення, тонування, зафарбовування сивини пройдуть вдало з першого разу у такі дні: 6, 7, 9, 11, 12, 19, 20, 25 квітня.

Для хімічної завивки найбільш підходять такі дати: 3, 4, 5, 6, 7, 16, 17, 18, 19 квітня. Волосся залишиться здоровим і блискучим.

Жінка фарбує волосся. Фото: freepik.com

Місячний календар фарбування волосся на квітень 2025 — які дати несприятливі

Фарба може лягти нерівномірно, а волосся стане ламким і тьмяним у такі дати: 8, 13, 15, 22, 24, 27 квітня. Астрологи наголошують, що саме у ці дні не варто записуватись до перукаря, фарбування може негативно позначитися на стані волосся, відтінок може вийти не той, який було задумано, або фарба буде нестійкою.

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