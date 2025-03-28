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Місячний календар фарбування волосся на квітень 2025 — дати краси

28 березня 2025 08:02
Світлана Конюшенко - Редактор
Місячний календар фарбування волосся на квітень 2025 — вдалі та невдалі дні
Дівчина фарбує волосся у перукаря. Фото: freepik.com
Світлана Конюшенко - Редактор

Фарбування волосся за місячним календарем допоможе не лише освіжити колір, оновити імідж, а й зберегти здоров'я локонів та залучити позитивні зміни в життя. Астрологи стверджують, що правильний вибір дати для зміни кольору може вплинути на стійкість фарби, якість волосся та навіть ваш емоційний стан. 

Новини.LIVE ділиться з вами, які дні у квітні 2025 року будуть найкращими для зміни кольору волосся, а коли фарбування варто відкласти.

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Дотримуйтесь простих рекомендацій місячного календаря, щоб ваше волосся залишалося здоровим і сяючим.

Фази Місяця у квітні 2025 року

  • Місяць, що зростає — з 1 по 12 квітня;
  • Повня у знаку Терези — 13 квітня о 3:22 за Києвом;
  • Місяць, що спадає — з 14 по 26 квітня;
  • Молодик у знаку Телець — 27 квітня о 22:31 за Києвом;
  • Місяць, що зростає — з 28 по 30 квітня;
  • Сонячне затемнення — немає;
  • Місячне затемнення — немає.

 

Фази Місяця у квітні 2025 року
Різні фази Місяця. Фото: unsplash

Які дні сприятливі для фарбування волосся у квітні 2025 року

Якщо ви прагнете змінити колір або оновити відтінок, вибирайте такі дати: 2, 3, 4, 5, 11, 12, 14, 20, 21, 23 квітня. Це ідеальні дні для фарбування, які забезпечать насичений, стійкий відтінок і мінімізують ризик пошкодження волосся.

Непрості процедури на кшталт знебарвлення, тонування, зафарбовування сивини пройдуть вдало з першого разу у такі дні: 6, 7, 9, 11, 12, 19, 20, 25 квітня.

Для хімічної завивки найбільш підходять такі дати: 3, 4, 5, 6, 7, 16, 17, 18, 19 квітня. Волосся залишиться здоровим і блискучим.

 

Які дні сприятливі для фарбування волосся у квітні 2025 року
Жінка фарбує волосся. Фото: freepik.com

Місячний календар фарбування волосся на квітень 2025 — які дати несприятливі

Фарба може лягти нерівномірно, а волосся стане ламким і тьмяним у такі дати: 8, 13, 15, 22, 24, 27 квітня. Астрологи наголошують, що саме у ці дні не варто записуватись до перукаря, фарбування може негативно позначитися на стані волосся, відтінок може вийти не той, який було задумано, або фарба буде нестійкою.

Раніше ми писали, які дні будуть найсприятливіші для стрижки та догляду за волоссям за місячним календарем на квітень 2025 року. 

Нагадаємо, також ми ділилися місячним календарем справ на квітень 2025 року, який підкаже найуспішніші дати другого місяця весни. 

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