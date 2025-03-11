Полнолуние в Деве 14 марта 2025 года — как пережить и что сделать, чтобы привлечь успех

Влияние полной Луны на человека. Коллаж: Новини.LIVE

Первое весеннее полнолуние 2025 года состоится уже в эту пятницу, 14 марта. Кровавая полная Луна взойдет на небе в знаке Девы. Одновременно произойдет еще одно важное астрологическое событие — лунное затмение. Этот период может стать как моментом освобождения, так и источником вызовов и внутренних потрясений.

Как пережить Кровавое полнолуние в Деве без потрясений и использовать энергию Луны, чтобы привлечь в жизнь удачу, успех и счастье — читайте в нашей статье.

Читайте также:

Почему первое весеннее полнолуние называют Кровавой Луной

Несмотря на такое название, которое может пугать и вызывать тревогу, объяснение довольно простое и логичное — Кровавой Луной этот период назвали, поскольку во время затмения визуально кажется, будто спутник Земли приобретает красную окраску.

Такой визуальный эффект мы видим после того, как лучи Солнца проходят через атмосферу Земли и отражаются на Луне.

Мартовское полнолуние имеет и другие названия, к примеру:

в Китае — Солнечная Луна;

в Южном полушарии, где сейчас осень — Урожайная Луна или Кукурузная Луна;

у кельтов — Луна Ветров;

у викканцев — Целомудренная Луна;

у чероки — Ветреная Луна.

Полнолуние в небе. Фото: stock.adobe.com

Когда на небе появится Кровавое полнолуние — точная дата и время

Кровавое полнолуние в Деве начнется в 08:54 по киевскому времени. Однако саму полную Луну можно будет наблюдать на небе уже в ночь с 13 на 14 марта.

Когда произойдет мартовское лунное затмение

Полное лунное затмение произойдет утром по киевскому времени 14 марта 2025 года. Оно начнется в 5:57 по Киеву и продлится до 12:00. Но его самая интересная часть придется на отрезок времени с 08:26 до 09:31.

В Украине затмение увидеть будет сложно, поскольку оно будет происходить утром. Лучше всего астрономическое явление будет видно в странах, где во время события будет ночь.

Каким будет полнолуние 14 марта — прогноз астрологов

Астрологи считают, что это полнолуние станет важным этапом изменений. Луна в Деве заставит нас сосредоточиться на деталях, порядке, здоровье и работе, тогда как затмение откроет истины, которые мы раньше игнорировали. Это может быть время важных решений, разрыва связей, которые больше не служат вашему развитию, и перехода на новый уровень осознания.

Однако вместе с возможностями эта энергия может принести тревогу, нервозность и ощущение нестабильности. Те, кто склонен к чрезмерному анализу, могут почувствовать усталость от количества новостей. Главное — не впадать в панику и использовать это время для глубокой внутренней работы.

Красная полная Луна. Фото: freepik.com

Как пережить Кровавое полнолуние без потрясений

Астрологи советуют придерживаться простых правил и настраиваться на гармонию с собой и миром. Этот период стоит использовать для внутреннего баланса, очищения мыслей и пространства, а также для практик, которые помогут уменьшить стресс и повысить энергию:

Заземление и покой. Медитация, йога, прогулки по природе помогут снизить уровень тревожности. Очищение пространства. Избавьтесь от лишнего, уберите в доме, зажгите ароматические свечи или арома-лампу. Внимание к своим ощущениям. Откажитесь от тяжелой пищи, пейте больше воды и травяного чая. Прислушивайтесь к своему организму и давайте ему время на отдых и восстановление. Отказ от конфликтов. Эмоции могут обостриться, поэтому лучше не вступать в споры. Благодарность. Запишите три вещи, за которые вы благодарны, чтобы сохранять позитивный настрой.

Женщина медитирует в комнате. Фото: freepik.com

Как привлечь удачу и счастье во время этого полнолуния

Астрологи советуют начать с ритуала отпускания негатива и всего, что вас тяготит. Напишите на листе бумаги все, от чего желаете избавиться — негативные эмоции, привычки или ситуации. Затем сожгите этот лист, представляя, как негатив покидает вашу жизнь.

Далее можно записать на бумаге вещи, за которые вы благодарны. Это поможет сосредоточиться на положительных аспектах жизни и привлечь еще больше счастья.

Полезными в этот день будут медитации. Сядьте в тихом месте, закройте глаза и сосредоточьтесь на своем дыхании. Представьте, как свет полной Луны наполняет вас энергией, и мысленно сформулируйте свои желания, будто они уже осуществились.

Женщина медитирует в комнате. Фото: freepik.com

Как загадать желание во время полнолуния 14 марта

Полнолуние считается мощным временем для исполнения желаний. Вот один из способов правильно загадать желание: возьмите стакан с чистой водой. Четко сформулируйте свое желание и проговорите его вслух, держа стакан в руках. Затем оставьте его на подоконнике под светом Луны на ночь (в ночь с 13 на 14 марта). Утром выпейте эту воду, представляя, как ваше желание воплощается в реальность.

Ранее мы рассказывали, какому знаку Зодиака ждать судьбоносного послания от Вселенной в полнолуние 14 марта.

Напомним, мы писали, каким знакам Зодиака невероятно повезет в коридор затмений 14-29 марта.

Также предлагаем вам узнать, какие знаки Зодиака сказочно разбогатеют в первый месяц весны.