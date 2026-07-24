Конец ретроградного Меркурия: какому знаку Зодиака предстоит светлая полоса в жизни

Зодиакальный круг, красивая девушка. Коллаж: Новини.LIVE

Ретроградный Меркурий, начавшийся еще 29 июня, на протяжении не одной недели создавал напряжение, путаницу и задержки. 23 июля обратное движение планеты закончилось, и вместе с этим многие представители зодиакального круга почувствовали облегчение. Астрологи говорят: есть один знак Зодиака, которого ждет светлый период в жизни.

Новини.LIVE со ссылкой на Astrology.com рассказывает, у кого после завершения ретроградного Меркурия начинается настоящая полоса удачи.

Знак Зодиака, у которого начинается светлый этап жизни

Главными счастливчиками после завершения ретроградного Меркурия станут те, кто родился под знаком Рака. В период с 29 июня по 23 июля вы могли испытывать эмоциональную усталость, неуверенность, трудности в общении. После 23 июля это давление будет постепенно ослабевать. В ближайшие недели вы начнете замечать приятные изменения в различных сферах жизни.

Особенно благоприятным этот период станет для тех, кто давно хотел сменить работу, начать новый проект или сделать важный шаг в отношениях. Звезды советуют не бояться проявлять инициативу, ведь сейчас обстоятельства все чаще будут складываться в вашу пользу. Чтобы максимально использовать новый период, астрологи рекомендуют не возвращаться к старым сомнениям и не откладывать решения, которые давно назрели.

Делимся другими интересными астрологическими прогнозами

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