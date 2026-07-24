Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Конец ретроградного Меркурия: у одного знака Зодиака начнется белая полоса

Конец ретроградного Меркурия: у одного знака Зодиака начнется белая полоса

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2026 10:03
Конец ретроградного Меркурия: какому знаку Зодиака предстоит светлая полоса в жизни
Зодиакальный круг, красивая девушка. Коллаж: Новини.LIVE

Ретроградный Меркурий, начавшийся еще 29 июня, на протяжении не одной недели создавал напряжение, путаницу и задержки. 23 июля обратное движение планеты закончилось, и вместе с этим многие представители зодиакального круга почувствовали облегчение. Астрологи говорят: есть один знак Зодиака, которого ждет светлый период в жизни.

Новини.LIVE со ссылкой на Astrology.com рассказывает, у кого после завершения ретроградного Меркурия начинается настоящая полоса удачи.

Знак Зодиака, у которого начинается светлый этап жизни

Главными счастливчиками после завершения ретроградного Меркурия станут те, кто родился под знаком Рака. В период с 29 июня по 23 июля вы могли испытывать эмоциональную усталость, неуверенность, трудности в общении. После 23 июля это давление будет постепенно ослабевать. В ближайшие недели вы начнете замечать приятные изменения в различных сферах жизни.

Особенно благоприятным этот период станет для тех, кто давно хотел сменить работу, начать новый проект или сделать важный шаг в отношениях. Звезды советуют не бояться проявлять инициативу, ведь сейчас обстоятельства все чаще будут складываться в вашу пользу. Чтобы максимально использовать новый период, астрологи рекомендуют не возвращаться к старым сомнениям и не откладывать решения, которые давно назрели.

Делимся другими интересными астрологическими прогнозами

Каким знакам Зодиака предстоит большая удача в эти выходные, 25-26 июля.

Читайте также:

Кто из знаков Зодиака встретит настоящую любовь в июле благодаря положительному влиянию Венеры в Деве.

Кому из знаков Зодиака Марс в Близнецах поможет достичь амбициозных целей до 11 августа.

ретроградный Меркурий знаки Зодиака астрологические прогнозы
Мира Ориони - Редактор
Автор:
Мира Ориони
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации