Конец ретроградного Меркурия: какой знак Зодиака ждет белая полоса в жизни

Зодіакальне коло, красива дівчина. Колаж: Новини.LIVE

Ретроградний Меркурій, який розпочався ще 29 червня, не один тиждень створював напругу, плутанину та затримки. 23 липня зворотній рух планети закінчився, а разом із цим багато представників зодіакального кола відчули полегшення. Астрологи кажуть: є один знак Зодіаку, на який чекає світлий період у житті.

Новини.LIVE з посиланням на Astrology.com розповідає, у кого після завершення ретроградного Меркурія розпочинається справжня біла смуга.

Знак Зодіаку, у якого починається світлий етап життя

Головними щасливчиками після завершення ретроградного Меркурія стануть ті, хто народився під знаком Рака. У період з 29 червня по 23 липня ви могли відчувати емоційну втому, невпевненість, труднощі у спілкуванні. Після 23 липня цей тиск поступово слабшатиме. Найближчими тижнями ви почнете помічати приємні зміни в різних сферах життя.

Особливо сприятливим цей період стане для тих, хто давно хотів змінити роботу, розпочати новий проєкт або зробити важливий крок у стосунках. Зірки радять не боятися проявляти ініціативу, адже зараз обставини дедалі частіше складатимуться на вашу користь. Щоб максимально використати новий період, астрологи рекомендують не повертатися до старих сумнівів і не відкладати рішення, які давно назріли.

Ділимося іншими цікавими астрологічними прогнозами

Яким знакам Зодіаку чекати на велику удачу в ці вихідні, 25-26 липня.

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