Каким знакам Зодиака повезет в последние выходные июля 2026: гороскоп

Зодиакальный круг, улыбающаяся девушка. Коллаж: Новини.LIVE

Последние выходные июля 2026 года обещают стать по-настоящему особенными. После завершения ретроградного Меркурия и начала сезона Льва многие представители зодиакального круга почувствуют легкость. А четыре знака Зодиака действительно почувствуют себя счастливыми. 25–26 июля их ждут приятные новости, неожиданные возможности и долгожданные перемены.

Новости.LIVE рассказывает, кому астрологи обещают самые приятные сюрпризы в последние выходные июля 2026 года.

Овен

Из-за ретроградного Меркурия вы долгое время могли страдать от неопределённости и напряжения. На выходных это ощущение наконец пройдет. Более того, сезон Льва придаст смелости действовать. Особенно удачно будут складываться творческие проекты, романтические знакомства и вопросы, связанные с личными планами. Не отказывайтесь от неожиданных приглашений. Ведь случайное событие может стать началом очень счастливого периода.

Лев

Еще 23 июля Солнце оказалось в вашем знаке, поэтому энергетика выходных будет максимально работать в вашу пользу. Вы почувствуете прилив сил, вдохновения и желания изменить жизнь к лучшему. Люди с готовностью будут поддерживать ваши идеи. Для многих Львов эти выходные принесут хорошие новости, приятные встречи или шанс реализовать задуманное. Также это хорошее время для новых знакомств и укрепления отношений. Ваша уверенность сейчас способна открыть двери к новым возможностям.

Стрелец

Последние выходные июля подарят ощущение свободы, которого давно не хватало. Гармоничное влияние Юпитера усилит оптимизм, а положительный аспект с Нептуном поможет поверить в собственные силы и увидеть перспективы. Возможны интересные предложения, новости, связанные с работой или учебой, а также неожиданные знакомства. 25 и 26 июля станут началом нового этапа. Прислушивайтесь к своей интуиции.

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Рак

Для вас завершение ретроградного Меркурия станет настоящим облегчением. То, что затягивалось или вызывало беспокойство, начнёт постепенно решаться. Вы можете получить хорошую новость, приятный финансовый бонус или поддержку. Эти дни также будут способствовать семейному общению, душевным беседам и восстановлению гармонии в отношениях. Не держитесь за старые обиды.

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