Троица 2025 в Украине — когда празднуют Зеленый праздник, что нельзя делать

Верующие на службе в церкви в Троицу. Фото: РБК-Украина

Ежегодно верующие отмечают один из важнейших церковных праздников года — Троицу, которую также называют Зеленым праздником, Зеленым воскресеньем и Пятидесятницей. Мы рассказываем, когда украинцы будут праздновать этот день в 2025 году, а также что можно и не следует делать христианам.

Новини.LIVE рассказывает подробно об этом празднике.

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Когда празднуется Троица в 2025 году

Троица — это большой христианский праздник, посвященный триединству Бога-Отца, Сына и Святого Духа. Традиционно Троица празднуется через 50 дней после большого дня Пасхи и постоянно приходится на воскресенье. Поэтому и в этом году этот великий христианский праздник будет также в воскресенье лета.

Поскольку православные и католики отмечали Пасху в этом году 20 апреля, Троица будет восьмого июня.

Изображение иконы "Святая Троица". Фото иллюстративное: Pinterest

Какие традиции существуют в Троицу

Поскольку украинцы называют Троицу Зелеными праздниками, в этот день принято украшать дом зеленью и ветвями деревьев. Обычно верующие освящают в церкви такое растение, как аир, которое потом раскладывают по всему дому.

Женщины в этот праздник плетут венки, а молодежь с давних времен веселилась, пела и даже водила хороводы в Троицу. Поскольку в этот день нет поста, на праздничный стол можно ставить любые блюда.

Празднование Троицы в Украине. Фото: The Guardian

Что нельзя делать в Троицу

В Троицу, как и в любые другие большие церковные праздники, существуют определенные запреты, которых стоит придерживаться. Так, в этот день категорически нельзя ссориться, обижать других и желать кому-то зла. Также не стоит быть скупыми и отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.

Еще в Троицу запрещается сплетничать, завидовать кому-то и говорить ложь, а также заниматься тяжелым физическим трудом и возиться на огороде. И наконец, в этот день не стоит употреблять слишком много алкогольных напитков и еды.

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