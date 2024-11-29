Лунный календарь окрашивания волос на декабрь 2024 года — удачные и неудачные дни

Когда можно окрашивать волосы в декабре 2024 — лунный календарь
Декабрь — это идеальное время для перевоплощений и обновления образа, особенно в преддверии зимних праздников. Покраска волос не только изменит внешность, но и придаст уверенность и хорошее настроение. Но знали ли вы, что результат может зависеть от выбора правильной даты?
Лунный календарь окрашивания волос на декабрь 2024 года от Новини.LIVE поможет найти идеальный день для экспериментов с цветом, чтобы прическа выглядела роскошно, а краска держалась долго. Читайте далее и выбирайте идеальную дату для смены имиджа!
Фазы Луны в декабре 2024 года
- Новолуние в знаке Стрелец — 1 декабря в 9:22 по Киеву;
- Растущая Луна — с 2 по 14 декабря;
- Полнолуние в знаке Близнецы — 15 декабря в 12:03 по Киеву;
- Убывающая Луна — с 16 по 30 декабря;
- Новолуние в знаке Козерог — 31 декабря в 01:28 по Киеву;
- Солнечное затмение — нет;
- Лунное затмение — нет.
Лунный календарь окрашивания волос на декабрь 2024 — какие дни будут благоприятные
В зависимости от фазы Луны и знака Зодиака, в котором он находится, окрашивание может подарить яркий эффект или, наоборот, разочаровать. Именно поэтому важно знать удачные дни, когда обновление цвета станет по-настоящему успешным.
Мы подготовили подробный календарь окрашивания волос на декабрь 2024 года, чтобы ваш стиль всегда был на высоте.
Самые лучшие дни для окрашивания волос в декабре 2024 года следующие:
- 1-2 декабря (растущая Луна в знаке Рыбы). Идеальное время для окрашивания в естественные или пастельные оттенки. Натуральные тона будут смотреться мягко и гармонично.
- 6-7 декабря (растущая Луна в знаке Телец). Эти дни благоприятны для глубоких, насыщенных цветов. Покраска в темные, каштановые или шоколадные оттенки подарит стойкий результат с блеском.
- 9-10 декабря (растущая Луна в знаке Близнецы). Период для креативных решений и ярких экспериментов! Добавьте цветные акценты, такие как розовые, синие или пурпурные пряди.
- 15-16 декабря (убывающая Луна в знаке Весы). Прекрасный момент для поддержания цвета или окрашивания в холодные оттенки: пепельный, платиновый, серебристый.
- 21 декабря (убывающая Луна в знаке Скорпион). Смелые эксперименты с яркими цветами, как черный или красный, будут особенно удачны благодаря воздействию Скорпиона.
- 24-25 декабря (растущая Луна в знаке Водолей). Идеальный период для нестандартных техник, таких как мелирование, балаяж или омбре. Попробуйте оригинальные оттенки, как лавандовый или персиковый.
- 31 декабря (растущая Луна в знаке Телец). Завершите год ярко! Выберите стойкую окраску, которая подчеркнет ваш стиль и придаст праздничности.
Какие дни в декабре опасны для окрашивания и могут навредить волосам
По прогнозам астрологов, два дня в декабре будут особенно опасны для окрашивания волос, а именно:
- 8 декабря (Полнолуние в знаке Близнецы). Волосы становятся чувствительнее, а результат окрашивания может быть непредсказуемым.
- 14 декабря (Новолуние в знаке Дева). Вместо окрашивания лучше уделить время уходу: питательным маскам и восстановлению структуры волос.
Выбирайте удачные дни, чтобы подчеркнуть свою красоту, и пусть ваш новый образ доставляет радость!
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