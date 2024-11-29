Лунный календарь окрашивания волос на декабрь 2024 года — удачные и неудачные дни

Девушка окрашивает волосы в салоне. Фото: istockphoto.com

Декабрь — это идеальное время для перевоплощений и обновления образа, особенно в преддверии зимних праздников. Покраска волос не только изменит внешность, но и придаст уверенность и хорошее настроение. Но знали ли вы, что результат может зависеть от выбора правильной даты?

Лунный календарь окрашивания волос на декабрь 2024 года от Новини.LIVE поможет найти идеальный день для экспериментов с цветом, чтобы прическа выглядела роскошно, а краска держалась долго. Читайте далее и выбирайте идеальную дату для смены имиджа!

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Фазы Луны в декабре 2024 года

Новолуние в знаке Стрелец — 1 декабря в 9:22 по Киеву;

— 1 декабря в 9:22 по Киеву; Растущая Луна — с 2 по 14 декабря;

— с 2 по 14 декабря; Полнолуние в знаке Близнецы — 15 декабря в 12:03 по Киеву;

— 15 декабря в 12:03 по Киеву; Убывающая Луна — с 16 по 30 декабря;

— с 16 по 30 декабря; Новолуние в знаке Козерог — 31 декабря в 01:28 по Киеву;

— 31 декабря в 01:28 по Киеву; Солнечное затмение — нет;

— нет; Лунное затмение — нет.

Фазы Луны в декабре. Фото: shutterstock.com

Лунный календарь окрашивания волос на декабрь 2024 — какие дни будут благоприятные

В зависимости от фазы Луны и знака Зодиака, в котором он находится, окрашивание может подарить яркий эффект или, наоборот, разочаровать. Именно поэтому важно знать удачные дни, когда обновление цвета станет по-настоящему успешным.

Мы подготовили подробный календарь окрашивания волос на декабрь 2024 года, чтобы ваш стиль всегда был на высоте.

Самые лучшие дни для окрашивания волос в декабре 2024 года следующие:

1-2 декабря (растущая Луна в знаке Рыбы). Идеальное время для окрашивания в естественные или пастельные оттенки. Натуральные тона будут смотреться мягко и гармонично.

(растущая Луна в знаке Рыбы). Идеальное время для окрашивания в естественные или пастельные оттенки. Натуральные тона будут смотреться мягко и гармонично. 6-7 декабря (растущая Луна в знаке Телец). Эти дни благоприятны для глубоких, насыщенных цветов. Покраска в темные, каштановые или шоколадные оттенки подарит стойкий результат с блеском.

(растущая Луна в знаке Телец). Эти дни благоприятны для глубоких, насыщенных цветов. Покраска в темные, каштановые или шоколадные оттенки подарит стойкий результат с блеском. 9-10 декабря (растущая Луна в знаке Близнецы). Период для креативных решений и ярких экспериментов! Добавьте цветные акценты, такие как розовые, синие или пурпурные пряди.

(растущая Луна в знаке Близнецы). Период для креативных решений и ярких экспериментов! Добавьте цветные акценты, такие как розовые, синие или пурпурные пряди. 15-16 декабря (убывающая Луна в знаке Весы). Прекрасный момент для поддержания цвета или окрашивания в холодные оттенки: пепельный, платиновый, серебристый.

(убывающая Луна в знаке Весы). Прекрасный момент для поддержания цвета или окрашивания в холодные оттенки: пепельный, платиновый, серебристый. 21 декабря (убывающая Луна в знаке Скорпион). Смелые эксперименты с яркими цветами, как черный или красный, будут особенно удачны благодаря воздействию Скорпиона.

(убывающая Луна в знаке Скорпион). Смелые эксперименты с яркими цветами, как черный или красный, будут особенно удачны благодаря воздействию Скорпиона. 24-25 декабря (растущая Луна в знаке Водолей). Идеальный период для нестандартных техник, таких как мелирование, балаяж или омбре. Попробуйте оригинальные оттенки, как лавандовый или персиковый.

(растущая Луна в знаке Водолей). Идеальный период для нестандартных техник, таких как мелирование, балаяж или омбре. Попробуйте оригинальные оттенки, как лавандовый или персиковый. 31 декабря (растущая Луна в знаке Телец). Завершите год ярко! Выберите стойкую окраску, которая подчеркнет ваш стиль и придаст праздничности.

Девушка окрашивает волосы в салоне. Фото: shutterstock.com

Какие дни в декабре опасны для окрашивания и могут навредить волосам

По прогнозам астрологов, два дня в декабре будут особенно опасны для окрашивания волос, а именно:

8 декабря (Полнолуние в знаке Близнецы). Волосы становятся чувствительнее, а результат окрашивания может быть непредсказуемым.

(Полнолуние в знаке Близнецы). Волосы становятся чувствительнее, а результат окрашивания может быть непредсказуемым. 14 декабря (Новолуние в знаке Дева). Вместо окрашивания лучше уделить время уходу: питательным маскам и восстановлению структуры волос.

Выбирайте удачные дни, чтобы подчеркнуть свою красоту, и пусть ваш новый образ доставляет радость!

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