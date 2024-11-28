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Для натхнення — 5 елегантних образів у стилі Олени Зеленської

28 листопада 2024 11:24
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
5 стильних образів Олени Зеленської, які варто повторити
Олена Зеленська. Фото: Instagram.com/olenazelenska_official
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Олена Зеленська вкотре довела, що стиль може бути витонченим, стриманим і водночас надзвичайно виразним. Під час офіційних зустрічей та важливих заходів перша леді України демонструє бездоганний смак, обираючи класичні костюми, мінімалістичні аксесуари й акцентні деталі.

Сайт Новини.LIVE розібрав деякі її образи, які викликали захоплення.

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Для офіційних подій Олена часто обирає брючні костюми, доповнюючи їх стильними аксесуарами. Наприклад, під час візиту до США вона обрала класичний чорний костюм із подовженим піджаком і широкими штанами. Образ доповнила шовкова хустка яскравого кольору, яка стала ключовою деталлю.

Для натхнення — 5 елегантних образів у стилі Олени Зеленської - фото 1
Олена Зеленська любить костюми. Фото: Instagram.com/olenazelenska_official

На заході Генеральної Асамблеї ООН Зеленська з’явилася у пісочному костюмі-трійці. Золотиста брошка у вигляді квітки від українського бренду Guzema підкреслила її витонченість, ставши символом елегантності першої леді.

Для натхнення — 5 елегантних образів у стилі Олени Зеленської - фото 2
Олена Зеленська часто доповнює свої образи брошками. Фото: Instagram.com/olenazelenska_official

Кольори в гардеробі першої леді України

Бургунді став одним із головних акцентів гардероба першої леді. У Гарвардському університеті вона продемонструвала розкішний костюм цього кольору, підкресливши талію тонким ремінцем і додавши до образу сережки з масивним дизайном.

Для натхнення — 5 елегантних образів у стилі Олени Зеленської - фото 3
Стильний лук від Зеленської. Фото: Instagram.com/olenazelenska_official

Не менш вражаючим був образ у насиченому синьому відтінку для зустрічі з королевою Швеції. Костюм-трійка ідеально підкреслив її стриманий стиль, а брошка з білого золота стала завершальним штрихом.

Для натхнення — 5 елегантних образів у стилі Олени Зеленської - фото 4
Зеленська на зустрічі з королевою Швеції. Фото: Instagram.com/olenazelenska_official

Зеленська любить широкі штани

Штани палаццо стали невід'ємною частиною гардероба першої леді. Наприклад, під час зустрічі з Джо Байденом вона поєднала темні широкі штани з молочно-білим жакетом, створивши контрастний і стильний образ.

Для натхнення — 5 елегантних образів у стилі Олени Зеленської - фото 5
Зеленська з чоловіком у США. Фото: Instagram.com/olenazelenska_official

На зустріч з міністром підприємництва Данії в Києві Олена обрала синій костюм із коричневими акцентами. Стильний ремінець, хустинка у горошок і туфлі-човники вдало поєдналися у єдину гармонійну композицію.

Для натхнення — 5 елегантних образів у стилі Олени Зеленської - фото 6
Зеленська не зраджує своєму стилю. Фото: Instagram.com/olenazelenska_official
Для натхнення — 5 елегантних образів у стилі Олени Зеленської - фото 7
Перша леді має вражаючий вигляд. Фото: Instagram.com/olenazelenska_official


Відзначимо, що Олена Зеленська віддає перевагу одягу українських дизайнерів, популяризуючи локальне виробництво на міжнародній арені. Її стиль — це поєднання мінімалізму, класики й сучасних трендів, які створюють образ сильної, елегантної й витонченої жінки.

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Олена Зеленська мода знаменитості одяг стиль

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