5 стильных образов Елены Зеленской, которые следует повторить

Для вдохновения — 5 элегантных образов в стиле Елены Зеленской
Елена Зеленская в очередной раз доказала, что стиль может быть изящным, сдержанным и одновременно очень выразительным. Во время официальных встреч и важных мероприятий первая леди Украины демонстрирует безупречный вкус, выбирая классические костюмы, минималистические аксессуары и акцентные детали.
Сайт Новини.LIVE разобрал некоторые ее образы, вызвавшие восхищение.
На чем делает акценты в своих образах Зеленская
Для официальных событий Елена часто выбирает брючные костюмы, дополняя их стильными аксессуарами. Например, во время визита в США она выбрала классический черный костюм с удлиненным пиджаком и широкими брюками. Образ дополнил шелковый платок яркого цвета, ставший ключевой деталью.
На западе Генеральной Ассамблеи ООН Зеленская появилась в песочном костюме-тройке. Золотистая брошь в виде цветка от украинского бренда Guzema подчеркнула ее утонченность, став символом элегантности первой леди.
Цвета в гардеробе первой леди Украины
Бургунди стал одним из главных акцентов гардероба первой леди. В Гарвардском университете она продемонстрировала роскошный костюм этого цвета, подчеркнув талию тонким ремешком и добавив к образу серьги с массивным дизайном.
Не менее впечатляющим был образ в насыщенном синем оттенке для встречи с королевой Швеции. Костюм-тройка идеально подчеркнул ее сдержанный стиль, а брошь из белого золота стала завершающим штрихом.
Зеленская любит широкие штаны
Брюки палаццо стали неотъемлемой частью гардероба первой леди. К примеру, во время встречи с Джо Байденом она соединила темные широкие брюки с молочно-белым жакетом, создав контрастный и стильный образ.
На встречу с министром предпринимательства Дании в Киеве Елена выбрала синий костюм с коричневыми акцентами. Стильный ремешок, платок в горошек и туфли-лодочки удачно соединились в единую гармоничную композицию.
Отметим, что Елена Зеленская предпочитает одежду украинских дизайнеров, популяризируя локальное производство на международной арене. Ее стиль – это сочетание минимализма, классики и современных трендов, создающих образ сильной, элегантной и утонченной женщины.
Раньше мы писали о том, что носит Надя Дорофеева.
Также мы сообщали, что Андре Тан рассказал, куда уместно одевать белые вещи.
Читайте Новини.LIVE!