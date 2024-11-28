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Для вдохновения — 5 элегантных образов в стиле Елены Зеленской

28 ноября 2024 11:24
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
5 стильных образов Елены Зеленской, которые следует повторить
Елена Зеленская. Фото: Instagram.com/olenazelenska_official
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Елена Зеленская в очередной раз доказала, что стиль может быть изящным, сдержанным и одновременно очень выразительным. Во время официальных встреч и важных мероприятий первая леди Украины демонстрирует безупречный вкус, выбирая классические костюмы, минималистические аксессуары и акцентные детали.

Сайт Новини.LIVE разобрал некоторые ее образы, вызвавшие восхищение.

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Для официальных событий Елена часто выбирает брючные костюмы, дополняя их стильными аксессуарами. Например, во время визита в США она выбрала классический черный костюм с удлиненным пиджаком и широкими брюками. Образ дополнил шелковый платок яркого цвета, ставший ключевой деталью.

Для вдохновения — 5 элегантных образов в стиле Елены Зеленской - фото 1
Елена Зеленская любит костюмы. Фото: Instagram.com/olenazelenska_official

На западе Генеральной Ассамблеи ООН Зеленская появилась в песочном костюме-тройке. Золотистая брошь в виде цветка от украинского бренда Guzema подчеркнула ее утонченность, став символом элегантности первой леди.

Для вдохновения — 5 элегантных образов в стиле Елены Зеленской - фото 2
Елена Зеленская часто дополняет свои образы брошами. Фото: Instagram.com/olenazelenska_official

Цвета в гардеробе первой леди Украины

Бургунди стал одним из главных акцентов гардероба первой леди. В Гарвардском университете она продемонстрировала роскошный костюм этого цвета, подчеркнув талию тонким ремешком и добавив к образу серьги с массивным дизайном.

Для вдохновения — 5 элегантных образов в стиле Елены Зеленской - фото 3
Стильный лук от Зеленской. Фото: Instagram.com/olenazelenska_official

Не менее впечатляющим был образ в насыщенном синем оттенке для встречи с королевой Швеции. Костюм-тройка идеально подчеркнул ее сдержанный стиль, а брошь из белого золота стала завершающим штрихом.

Для вдохновения — 5 элегантных образов в стиле Елены Зеленской - фото 4
Зеленская на встрече с королевой Швеции. Фото: Instagram.com/olenazelenska_official

Зеленская любит широкие штаны

Брюки палаццо стали неотъемлемой частью гардероба первой леди. К примеру, во время встречи с Джо Байденом она соединила темные широкие брюки с молочно-белым жакетом, создав контрастный и стильный образ.

Для вдохновения — 5 элегантных образов в стиле Елены Зеленской - фото 5
Зеленский с мужчиной в США. Фото: Instagram.com/olenazelenska_official

На встречу с министром предпринимательства Дании в Киеве Елена выбрала синий костюм с коричневыми акцентами. Стильный ремешок, платок в горошек и туфли-лодочки удачно соединились в единую гармоничную композицию.

Для вдохновения — 5 элегантных образов в стиле Елены Зеленской - фото 6
Зеленская не изменяет своему стилю. Фото: Instagram.com/olenazelenska_official
Для вдохновения — 5 элегантных образов в стиле Елены Зеленской - фото 7
Первая леди выглядит впечатляюще. Фото: Instagram.com/olenazelenska_official


Отметим, что Елена Зеленская предпочитает одежду украинских дизайнеров, популяризируя локальное производство на международной арене. Ее стиль – это сочетание минимализма, классики и современных трендов, создающих образ сильной, элегантной и утонченной женщины.

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Елена Зеленская мода знаменитости одежда стиль

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