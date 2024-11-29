Місячний календар фарбування волосся на грудень 2024 — вдалі та невдалі дні

Дівчина фарбує волосся у салоні. Фото: istockphoto.com

Грудень — це ідеальний час для перевтілень та оновлення образу, особливо напередодні зимових свят. Фарбування волосся не лише змінює зовнішність, а й додає впевненості та гарного настрою. Але чи знали ви, що результат може залежати від вибору правильної дати?

Місячний календар фарбувати волосся на грудень 2024 року від Новини.LIVE допоможе знайти ідеальний день для експериментів із кольором, щоб зачіска виглядала розкішно, а фарба трималася довго. Читайте далі та обирайте ідеальну дату для зміни іміджу!

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Фази Місяця у грудні 2024 року

Молодик у знаку Стрілець — 1 грудня о 9:22 за Києвом;

— 1 грудня о 9:22 за Києвом; Місяць, що зростає — з 2 по 14 грудня;

— з 2 по 14 грудня; Повня у знаку Близнюки — 15 грудня о 12:03 за Києвом;

— 15 грудня о 12:03 за Києвом; Місяць, що спадає — з 16 по 30 грудня;

— з 16 по 30 грудня; Молодик у знаку Козеріг — 31 грудня о 01:28 за Києвом;

— 31 грудня о 01:28 за Києвом; Сонячне затемнення — немає;

— немає; Місячне затемнення — немає.

Фази Місяця у грудні. Фото: shutterstock.com

Місячний календар фарбування волосся на грудень 2024 — які дні будуть найсприятливіші

Залежно від фази Місяця та знака Зодіаку, в якому він перебуває, фарбування може подарувати яскравий ефект або, навпаки, розчарувати. Саме тому важливо знати вдалі дні, коли оновлення кольору стане по-справжньому успішним.

Ми підготували детальний календар фарбування волосся на грудень 2024 року, щоб ваш стиль завжди був на висоті.

Найкращі дні для фарбування волосся у грудні 2024 року будуть такі:

1-2 грудня (Місяць, що зростає, у знаку Риби). Ідеальний час для фарбування в природні або пастельні відтінки. Натуральні тони виглядатимуть м'яко та гармонійно.

(Місяць, що зростає, у знаку Риби). Ідеальний час для фарбування в природні або пастельні відтінки. Натуральні тони виглядатимуть м'яко та гармонійно. 6-7 грудня (Місяць, що зростає, у знаку Телець). Ці дні сприятливі для глибоких, насичених кольорів. Фарбування у темні, каштанові або шоколадні відтінки подарує стійкий результат із блиском.

(Місяць, що зростає, у знаку Телець). Ці дні сприятливі для глибоких, насичених кольорів. Фарбування у темні, каштанові або шоколадні відтінки подарує стійкий результат із блиском. 9-10 грудня (Місяць, що зростає, у знаку Близнюки). Період для креативних рішень та яскравих експериментів! Додайте кольорових акцентів, як-от рожеві, сині чи пурпурові пасма.

(Місяць, що зростає, у знаку Близнюки). Період для креативних рішень та яскравих експериментів! Додайте кольорових акцентів, як-от рожеві, сині чи пурпурові пасма. 15-16 грудня (Місяць, що спадає, у знаку Терези). Чудовий момент для підтримки кольору або фарбування у холодні відтінки: попелястий, платиновий, сріблястий.

(Місяць, що спадає, у знаку Терези). Чудовий момент для підтримки кольору або фарбування у холодні відтінки: попелястий, платиновий, сріблястий. 21 грудня (Місяць, що спадає, у знаку Скорпіон). Сміливі експерименти з яскравими кольорами, як чорний або червоний, будуть особливо вдалими завдяки впливу Скорпіона.

(Місяць, що спадає, у знаку Скорпіон). Сміливі експерименти з яскравими кольорами, як чорний або червоний, будуть особливо вдалими завдяки впливу Скорпіона. 24-25 грудня (Місяць, що зростає, у знаку Водолій). Ідеальний період для нестандартних технік, таких як мелірування, балаяж чи омбре. Спробуйте оригінальні відтінки, як лавандовий чи персиковий.

(Місяць, що зростає, у знаку Водолій). Ідеальний період для нестандартних технік, таких як мелірування, балаяж чи омбре. Спробуйте оригінальні відтінки, як лавандовий чи персиковий. 31 грудня (Місяць, що зростає, у знаку Телець). Завершіть рік яскраво! Оберіть стійке фарбування, яке підкреслить ваш стиль і додасть святковості.

Дівчина фарбує волосся у салоні. Фото: shutterstock.com

Які дні у грудні небезпечні для фарбування та можуть нашкодити волоссю

За прогнозами астрологів, два дні у грудні будуть особливо небезпечними для фарбування волосся, а саме:

8 грудня (Повня у знаку Близнюки). Волосся стає чутливішим, а результат фарбування може бути непередбачуваним.

(Повня у знаку Близнюки). Волосся стає чутливішим, а результат фарбування може бути непередбачуваним. 14 грудня (Молодик у знаку Діва). Замість фарбування краще приділити час догляду: живильним маскам і відновленню структури волосся.

Обирайте вдалі дні, щоб підкреслити свою красу, і нехай ваш новий образ приносить радість!

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